Amerika nema dovoljno bombardera, neki će ostati u upotrebi još pola vijeka

Američko ratno zrakoplovstvo nema planove za penzionisanje preostale flote bombardera Boeing B-52 Stratofortress barem još nekoliko decenija. Ovi stari “pojačani avioni”, kako ih nazivaju, ostat će u upotrebi do kasnih 2040-ih ili ranih 2050-ih, možda i duže. Međutim, iako će ratno zrakoplovstvo početi uvoditi Northrop Grumman B-21 Raider već sljedeće godine, B-52 neće biti jedini koji će ostati u floti bombardera.

Ratno zrakoplovstvo sada planira uložiti do 1,7 milijardi dolara u modernizaciju bombardera Rockwell B-1B Lancer i Northrop B-2 Spirit do početka 2030-ih.

To predstavlja promjenu u odnosu na ranije planove, koji su predviđali povlačenje i Lancera i Spirita iz upotrebe dok Raider ulazi u upotrebu. Zračna kampanja protiv Irana u sklopu Operacije Epic Rage pokazala je da su oba aviona i dalje sposobne borbene platforme. B-2 avioni su letjeli iz kontinentalnog dijela SAD-a, provodeći 37 ili više sati u zraku, dok su B-1B Lanceri i B-52 napadali ciljeve u Iranu iz baza u Velikoj Britaniji.

Održavanje bombardera u letnom stanju je skupo

Američko ratno zrakoplovstvo godinama pokušava penzionisati zastarjele avione kako bi oslobodilo sredstva za nove lovce i bombardere. Sada se pokazuje da stari avioni i dalje imaju borbeni potencijal. To je bilo posebno očigledno kod A-10 Thunderbolt II. Dobio je “novi zakup života” nakon Iranskog rata, iako se ranije smatrao neadekvatnim za modernu zračnu borbu.

Nakon što su se pokazali efikasnim u napadu na iransku flotu malih brzih čamaca, penzionisanje A-10 je odgođeno za najmanje godinu dana. Međutim, neće dobiti dodatna sredstva za nadogradnju. Nasuprot tome, Ratno zrakoplovstvo planira uložiti 342 miliona dolara u dodatnu modernizaciju preostalih B-1 između 2027. i 2031. godine.

Trenutno se u aktivnoj službi nalazi 45 bombardera B-1B Lancer, raspoređenih u bazama Ellsworth (Južna Dakota) i Dyess (Teksas).

“Ovaj zahtjev osigurava potrebna sredstva za modernizaciju platforme. To garantuje njenu borbenu efikasnost i relevantnost do 2037. godine”, navodi se u dokumentu o budžetu Ratnog zrakoplovstva.

Dodatnih 1,35 milijardi dolara bit će uloženo u modernizaciju preostalih 19 bombardera B-2 Spirit, koji lete iz zračne baze Whiteman u Missouriju.

Obavljanje zadataka

Najbrži operativni američki bombarder, B-1B, također ima najveći kapacitet naoružanja. Može nositi više od 75.000 tereta. Uključujući 84 bombe Mk-82 ili 24 bombe. Nakon završetka Hladnog rata, njegova nuklearna uloga je ukinuta. Preusmjeren je na konvencionalne misije.

Iako nema “prikrivene” mogućnosti, to nije bio problem u sukobu s Iranom. Tamo je ciljao raketnu infrastrukturu koristeći precizno navođeno oružje. Uključujući takozvano “oružje za distanciranje” i teške “bunker buster” bombe.

Sedam bombardera B-2 također je učestvovalo u operaciji Ponoćni čekić prošlog juna. Tada su ciljali iranska nuklearna postrojenja. B-2 je korišten jer je bio jedini avion američkog ratnog zrakoplovstva certificiran za nošenje bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator teške 13.668 kg. Jedina vrsta oružja za koju se smatra da je sposobna uništiti duboko zakopana iranska nuklearna postrojenja.

B-21 je također dizajniran za nošenje ove bombe. Ali svaki B-2 može nositi dvije, dok manji Raider može nositi samo jednu. Stoga ne čudi da Ratno zrakoplovstvo želi zadržati svih 19 B-2 u upotrebi što je duže moguće.

Nema dovoljno bombardera

Operacija Epic Fury demonstrirala je sposobnost američkih zračnih snaga da brzo onesposobe protivničku protivvazdušnu odbranu, ali i da ona može biti nadvladana.

Trenutni planovi Pentagona predviđaju kupovinu oko 100 bombardera B-21. Neki zvaničnici smatraju da je za zadovoljavanje dugoročnih strateških potreba potrebno najmanje 145, pa čak i više od 200 aviona.

Umjesto flote koja se sastoji samo od bombardera B-52 (kojih je trenutno u upotrebi oko 74) i B-21, Ratno zrakoplovstvo sada planira da Raidere podržavaju i B-1 i B-2, barem dok Pentagon ne utvrdi da ima dovoljno B-21.

“S obzirom na nagli porast potražnje za bombarderskim kapacitetima, ima smisla zadržati B-1 i B-2”, rekao je Mark Gunzinger.

“B-2 je jedini potpuno operativni ‘nevidljivi’ bombarder koji imamo. Sposobnost dugog dometa i dubokog udara jedna je od najvećih slabosti naše vojske”, dodao je.

Pogled unaprijed

Očekuje se da će B-21 početi s radom iz zračne baze Ellsworth već sljedeće godine. Vjerovatno zajedno s postojećim Lancerima, dok će biti raspoređeni i u bazi Whiteman, gdje su trenutno B-2.

“Operativna potražnja za bombarderima ide samo u jednom smjeru — prema gore”, rekao je Gunzinger. To ukazuje na potrebu održavanja globalnog odvraćanja, ali i za operacije poput Midnight Hammer-a.

B-21 Raider je trenutno u početnoj serijskoj proizvodnji i nastavlja se s letnim ispitivanjima. Northrop Grumman je izgradio prvih šest prototipova koristeći iste procese koji se sada koriste u proizvodnji. To omogućava poboljšanje kvalitete i efikasnosti.

Međutim, moglo bi proći više od decenije prije nego što čak i 100 ovih bombardera uđe u upotrebu. Velika potražnja vjerovatno će dodatno odgoditi penzionisanje B-1B i B-2.

Jedan od izazova ostaje zadržavanje pilota obučenih za upravljanje ovim starijim avionima. Ratno zrakoplovstvo pokušava riješiti ovaj problem finansijskim podsticajima. Početkom ovog mjeseca najavljeni su novi bonusi za pilote za fiskalnu 2026. godinu. Do 600.000 dolara za iskusne pilote koji su spremni ostati u službi najmanje još 12 godina.

Peter Susiu, saradnik Forbesa

U.S. Air Force To Fly B-1B Lancer And B-2 Spirit Well Into Late 2030s

