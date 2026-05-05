Sumnja na izbijanje hantavirusa na kruzeru: Najmanje troje mrtvih i još troje zaraženih

Najmanje tri osobe su preminule, a još tri su se razboljele na jednom brodu nakon sumnje na izbijanje hantavirusa, rijetkog tipa virusa koji prenose glodari.

Riječ je o kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom, dok je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da radi na evakuaciji osoba sa simptomima sa broda.

Sumnjivo izbijanje dogodilo se na kruzeru pod zastavom Nizozemske, MV Hondius, koji je isplovio iz Argentine prije tri sedmice.

Prema navodima zdravstvenih zvaničnika iz Južne Afrike, 70-godišnji državljanin Nizozemske bio je prva osoba koja je preminula. Njegovo tijelo je uklonjeno sa broda na ostrvu Sveta Helena, britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku.

Njegova 69-godišnja supruga kasnije je preminula u bolnici u Južnoj Africi. Odatle je pokušavala da se vrati u svoju domovinu, Nizozemsku.

Sprovode se epidemiološke kontrole kod ostalih putnika

Jedan 69-godišnji britanski državljanin koji se razbolio na brodu sada je u jedinici intenzivne njege u Johanesburgu, Južna Afrika.

Britanski državljanin je jedina osoba kod koje je potvrđen hantavirus, dok zdravstvene vlasti sprovode laboratorijske testove i epidemiološka istraživanja kod ostalih.

Još dvije osobe na brodu, obje članovi posade, „zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć“. To je saopštio operater broda Oceanwide Expeditions u izjavi.

Šta je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila o izbijanju hantavirusa?

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Svjetska zdravstvena organizacija navela je da je upoznata sa izbijanjem, ističući da su „detaljne istrage u toku“, uključujući i dodatna laboratorijska testiranja i epidemiološka istraživanja.

Agencija je napomenula da su infekcije hantavirusom obično povezane sa izloženošću u životnoj sredini i da se u rijetkim slučajevima virus može prenositi sa osobe na osobu.

Generalni direktor SZO Tedros Gebrejesus (Tedros Adhanom Ghebreyesus) izjavio je da ova organizacija Ujedinjenih nacija „olakšava medicinsku evakuaciju dvije osobe sa simptomima, sprovodi potpunu procjenu rizika i pruža podršku pogođenima na brodu“.

Prioritet da oboljeli dobiju njegu

Kompanija Oceanwide Expeditions saopštila je da se brod trenutno nalazi uz obalu zapadnoafričke ostrvske države Cape Verde, odnosno Zelenortskih ostrva.

Ta zemlja još nije odobrila brodu dozvolu da „iskrca putnike kojima je potrebna medicinska pomoć ili da pruži podršku u medicinskom skriningu“.

Međutim, lokalni zdravstveni zvaničnici posjetili su brod kako bi procijenili stanje dva člana posade sa simptomima. Kompanija je navela da joj je prioritet da te dvije osobe dobiju „adekvatnu i ubrzanu medicinsku njegu“.

U saopštenju se takođe navodi da holandske vlasti predvode napore kako bi se omogućila repatrijacija dvije osobe sa simptomima.

Šta je hantavirus i kako se širi?

Hantavirusi su porodica zoonotskih virusa koje uglavnom prenose glodari poput pacova i miševa.

Ljudi se mogu zaraziti ako dođu u kontakt sa izmetom, urinom ili pljuvačkom glodara.

Prema Centers for Disease Control and Prevention, u rijetkim slučajevima virus se može prenijeti i ujedom ili ogrebotinom glodara. Svjetska zdravstvena organizacija je takođe navela da je prenos hantavirusa između ljudi rijedak.

Nije jasno kako su se osobe na brodu zarazile virusom. Ovaj virus može izazvati hantavirusni plućni sindrom. To je težak oblik respiratorne bolesti sa visokom stopom smrtnosti od oko 38%, prema podacima CDC-a.

Siladitya Ray, Forbes

Suspected Hantavirus Outbreak On Cruise Ship: At Least 3 Dead And 3 Others Infected