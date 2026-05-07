Pametni sat koji precizno mjeri biciklističku snagu

Huawei Watch Fit serija već godinama je među najprodavanijim nosivim uređajima kompanije, zahvaljujući dugom trajanju baterije i odličnim mogućnostima praćenja fitness aktivnosti. Najnovija verzija nastavlja taj trend.

Watch Fit 5 Pro (postoji i jeftinija standardna verzija) dolazi u već dobro poznatom formatu: 1,8-inčni OLED ekran je ove godine svjetliji (do 3000 nita maksimalne svjetline) i okružen je još tanjim, simetričnim okvirima, uz odnos ekrana i tijela od 83%.

Konstrukcija je, kao i uvijek kod Huawei uređaja, premium kvaliteta: zaštita ekrana je od safirnog stakla, blago izdignuti okvir je napravljen od titanijumske legure, a ostatak kućišta sata izrađen je od aluminija. Sa debljinom od 9,5 mm, to je lagan sat koji je ugodan za nošenje i ne smeta oku.

Huawei Watch Fit 5 Pro, Foto: Ben Sin

Na poleđini Watch Fit 5 Pro nalazi se Huawei TruSense senzor koji može detektovati sve, od pulsa do srčanog ritma i temperature kože, a može i automatski prepoznati više od 100 vrsta treninga.

Huawei nosivi uređaji posljednjih godina imaju snažan fokus na praćenje vježbanja, a u tu svrhu kompanija ima savremeni zdravstveni centar u kineskom gradu Dongguanu koji pomaže inženjerima da dodatno usavrše algoritme.

Jedna od ključnih aktivnosti na koju se Huawei posebno fokusira i u marketingu, jeste golf. Pored algoritma koji može prepoznati golf zamah (vrijeme zamaha unazad, unaprijed, brzinu i tempo), Watch Fit 5 Pro sadrži i detaljne vektorske mape preko 17.000 golf terena širom svijeta.

Huawei Watch Fit 5 Pro prati vožnju biciklom, Foto: Ben Sin

Forbes je testirao drugu važnu novu funkciju: napredno praćenje biciklizma.

Watch Fit 5 Pro može pratiti ne samo pređenu udaljenost ili rutu vožnje putem vrlo preciznog GPS-a, nego i virtuelnu snagu i virtuelnu kadencu, što predstavlja mjeru koliku snagu ulažemo nogama tokom vožnje.

Kako uređaj na ručnom zglobu može pratiti šta rade noge? Huawei kaže da sat koristi napredni algoritam koji kombinuje podatke sa senzora (kao što su pokreti zgloba, kretanje, brzina, puls) zajedno s ručno unesenim informacijama poput težine i modela bicikla kako bi izračunao virtuelnu snagu. Ako vozite bicikl, uvjeriti ćete se, da se podaci sata čine prilično tačnim, a za još preciznija mjerenja Watch Fit 5 Pro dobro radi s vanjskim biciklističkim dodacima poput biciklističkih računara.

Sat također sve to prepoznaje automatski: ne morate mu reći da vozite bicikl, on to sam prepozna i počne pratiti aktivnost. Praćenje je Forbes ocijenio kao vrlo precizno. Svaki put kada stanete (npr. na semaforu), sat prestaje s praćenjem, a čim ponovo počnete da okrećete pedale, odmah nastavlja.

Ako nosite sat i tokom nekoliko treninga u teretani, dobro će pratiti puls i pokrete. Međutim, položaj dva fizička dugmeta na desnoj strani sata, koja su okrenuta prema zglobu, znači da u određenim situacijama (npr. dok držite šipku) mogu slučajno pritisnuti dugmad, što pauzira ili mijenja trening. Huawei bi trebao uvesti softversku opciju za onemogućavanje fizičkih dugmadi tokom vježbanja.

Huawei Watch Fit 5 Pro na ruci, Foto: Ben Sin

Drugdje, sat može u realnom vremenu slati obavijesti s telefona i dobro obavlja sve ostale funkcije pametnog sata. Također je jedan od rijetkih pametnih satova koji bez problema radi i s iPhone i Android uređajima, jer Huawei aplikacija za povezivanje radi na obje platforme.

U Huawei aplikaciji za povezivanje možete vidjeti detaljan pregled svojih treninga, uključujući tačnu rutu, nagibe, puls tokom cijele aktivnosti i slično.

Trajanje baterije duže od pet dana je i dalje znatno bolje od 24–30 sati koliko nude Apple, Samsung ili Google pametni satovi, Foto: Ben Sin

Trajanje baterije je, prvi put kod jednog Huawei nosivog uređaja, je blago razočaravajuće, ali ipak, trajanje baterije duže od pet dana je i dalje znatno bolje od 24–30 sati koliko nude Apple, Samsung ili Google pametni satovi.

Još jedna stvar: postoji i nova softverska funkcija pod nazivom “Mini Workouts”, gdje se na ekranu sata pojavi crtani panda koji vodi korisnika kroz osnovne fizičke aktivnosti poput istezanja ili rotacije vrata. Tokom dana panda vas povremeno podsjeća da ostanete aktivni.

Vježbe na Huawei Watch Fit 5 Pro Mini, Foto: Ben Sin

Ova funkcija bi možda mogla biti korisna za vrlo neaktivne ljude, ali ne i onima kojima ne treba sat da ih vodi kroz jednostavne fizičke vježbe. Ipak, lijepo je vidjeti da Watch Fit 5 Pro pokušava zadovoljiti sve, od ozbiljnih golfera i trkača, pa do ljudi koji su uglavnom neaktivni.

Ben Sin, Forbes