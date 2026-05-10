Postoji rješenje za ukidanje letova i rast cijena: “Evropske kompanije trebaju preći na ovo gorivo”

IATA i evropski regulator smatraju da bi prelazak na američki standard goriva mogao ublažiti nestašice, rast troškova i haos u opskrbnim lancima aviokompanija.

Evropske aviokompanije trebale bi početi koristiti američko avionsko gorivo kako bi ublažile rast cijena i nestašice uzrokovane američko-izraelskim ratom s Iranom, sugeriraju dvije velike međunarodne zrakoplovne organizacije.

Međunarodno udruženje zračnog prevoza (IATA) smatra da bi šire prihvatanje američkog standarda avionskog goriva moglo pomoći u smanjenju mogućih nestašica izazvanih sukobom. Istodobno je Evropska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) pripremila sigurnosne smjernice koje objašnjavaju kako bi se američko gorivo moglo uvesti na evropsko tržište, kao i koji rizici pritom postoje.

Cijena avionskog goriva koje većina evropskih aviokompanija trenutno koristi porasla je za čak 50 posto od početka rata.

U blogu direktor IATA-e za letačke i tehničke operacije Stuart Fox upozorio je da “neće proći dugo prije nego što se u nekim dijelovima svijeta pojave nestašice goriva” ako se sukob na Bliskom istoku nastavi, piše BBC.

Dvije vrste goriva

U komercijalnom zrakoplovstvu koriste se dvije glavne vrste goriva. Jet A-1 globalni je standard koji se koristi u većini međunarodnih operacija, dok se Jet A uglavnom koristi u Sjevernoj Americi. Oba goriva temelje se na kerozinu i vrlo su slična. Ipak, Jet A-1 ima nižu tačku smrzavanja od Jet A goriva, zbog čega je pogodniji za duge letove i polarne rute.

Od početka krize opskrba Jet A-1 gorivom iz Perzijskog zaljeva gotovo je presušila. To posebno pogađa Evropu, koja se u velikoj mjeri oslanja na uvoz goriva iz te regije. Dio manjka nadoknađuje se povećanim isporukama iz SAD-a. Međutim, mnoge američke rafinerije nisu prilagođene proizvodnji Jet A-1 goriva, što ograničava količine koje se mogu poslati preko Atlantika.

Fox smatra da bi upravo korištenje Jet A goriva moglo pomoći Evropi.

“Opskrba gorivom u Evropi mogla bi doći pod pritisak ako se rat na Bliskom istoku nastavi. Korištenje Jet A goriva, koje se proizvodi u velikim količinama izvan Perzijskog zaljeva, moglo bi biti praktičan način za smanjenje pritiska na postojeće opskrbne lance”, napisao je.

Koji su rizici?

Dodao je da aviokompanije u Sjevernoj Americi svakodnevno koriste Jet A gorivo, uključujući letove prema izrazito hladnim područjima poput Aljaske, koristeći posebne aditive i pažljivo planiranje letova kako bi zrakoplovi ostali unutar sigurnih operativnih granica.

EASA je u međuvremenu objavila poseban “sigurnosni informativni bilten” za dobavljače goriva, zračne luke i operatere zrakoplova. Agencija navodi da “uvođenje Jet A goriva u Evropi ili drugim dijelovima svijeta ne bi trebalo izazvati sigurnosne probleme ako se proces pravilno provede”.

No upozorava i da bi loše upravljanje prelaskom na novo gorivo moglo dovesti do toga da zrakoplovi lete izvan sigurnih operativnih ograničenja.

“Rizici bi mogli biti dodatno povećani ako različite zračne luke imaju neujednačenu dostupnost različitih vrsta goriva, što povećava mogućnost miješanja goriva i pogrešnih pretpostavki o njihovim svojstvima”, upozorava EASA.

Borivoje Dokler, Forbes Hrvatska

