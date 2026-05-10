Aramco povećao profit usred rata s Iranom, ključ spasa postao naftovod prema Crvenom moru

Saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramco ostvarila je snažan rast dobiti u prvom kvartalu godine, zahvaljujući povećanim isporukama preko naftovoda istok, zapad, koji je omogućio zaobilaženje Hormuškog moreuza i nastavak izvoza nafte uprkos ratu s Iranom.

Kompanija je saopćila da je prilagođena dobit u prva tri mjeseca godine iznosila 33,6 milijardi dolara, što predstavlja rast od 26 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Predsjednik i izvršni direktor Aramca Amin Nasser izjavio je da se naftovod istok, zapad pokazao presudnim za očuvanje izvoza energije.

„Naš naftovod istok, zapad, koji je dostigao maksimalni kapacitet od sedam miliona barela dnevno, pokazao se kao ključna arterija za opskrbu“, rekao je Nasser.

Saudijska Arabija u velikoj mjeri zavisi od prihoda koje ostvaruje Aramco, a rezultati pokazuju da su visoke cijene nafte i snažne rafinerijske marže ublažile posljedice napada na energetsku infrastrukturu i blokade izvoza kroz luke u Perzijskom zaljevu, javlja Financial Times.

Aramco većinu svoje nafte tradicionalno izvozi preko Perzijskog zaljeva, ali iranska kontrola Hormuškog moreuza od početka rata 28. februara primorala je kompaniju da se okrene izvozu sa zapadne obale zemlje. Zbog toga je povećan protok kroz međudržavni naftovod koji vodi do luke Yanbu na Crvenom moru.

Iako je kompanija navela da je naftovod tokom kvartala radio punim kapacitetom, nije objavila podatke o prosječnoj iskorištenosti niti ukupnim količinama isporučene nafte ovom rutom.

Prema podacima istraživačke kompanije Kpler, prosječne isporuke sirove nafte u martu iznosile su 3,3 miliona barela dnevno, što je približno polovina količine koju je Saudijska Arabija izvozila mjesec ranije.

Istovremeno, referentna cijena nafte Brent tokom marta kretala se oko 100 dolara po barelu, što je oko 44 posto više nego prethodnog mjeseca. Rast cijena povećao je vrijednost svake barelke koju je Aramco uspio plasirati na tržište.

Kompanija je saopćila i da joj domašni skladišni kapaciteti, kako u zemlji tako i u inostranstvu, omogućavaju dodatnu fleksibilnost u suočavanju s poremećajima izazvanim ratom. U finansijskom izvještaju nije bilo detalja o eventualnoj šteti na infrastrukturi nastaloj tokom sukoba.

„Rezultati Aramca u prvom kvartalu pokazuju snažnu otpornost i operativnu fleksibilnost u složenom geopolitičkom okruženju“, izjavio je Nasser.

Dodao je da su posljednja dešavanja još jednom pokazala koliko su nafta i plin važni za energetsku sigurnost i globalnu ekonomiju.

„Pouzdano snabdijevanje energijom ostaje od presudnog značaja“, poručio je prvi čovjek Aramca.

Iako je Saudijska Arabija tradicionalno najveći svjetski izvoznik nafte, Sjedinjene Američke Države posljednjih mjeseci preuzele su vodeću poziciju, jer američka proizvodnja nije direktno pogođena krizom u Zaljevu. Američki proizvođači pokušali su iskoristiti rast globalnih cijena izazvan ratom na Bliskom istoku.

