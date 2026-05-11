Ove samohrane majke su odgojile milijardere

Neki kažu da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena. U slučaju ovih milijardera, zapravo je bila izvanredna majka koja im je pomogla, uprkos svim preprekama, da uđu u “klub tri tačke” (oni sa bogatstvom od najmanje milijardu dolara).

Najmanje 25 milijardera koji su sami stekli bogatstvo odgojile su uglavnom samohrane majke prije nego što su osnovale kompanije poput Home Depota, WhatsAppa i Patron tequile. Njihove majke, od kojih su neke pobjegle od nasilnih muževa ili su rano ostale udovice, često su radile više poslova, suočavale se s ekonomskom neizvjesnošću i odustajale od vlastitih snova kako bi svoju djecu stavile na prvo mjesto.

Istovremeno, dvije od najpoznatijih milijarderki koje su same stekle bogatstvo započele su kao samohrane majke: Diane Hendricks, koja je ostala trudna kao tinejdžerka, mlada se razvela od oca svog djeteta i izdržavala sina radeći kao Playboy zečica i u nekretninama prije nego što se ponovo udala, dok je samohrana majka J. K. Rowling primala socijalnu pomoć kada je napisala serijal o Harryju Potteru.

Nakon što je njegov otac napustio porodicu, Jay-Z-jeva majka, Gloria Carter, radila je za grad New York i kao domar kako bi odgojila rep legendu u brooklynskom naselju Marcy. “Imali smo težak život, ali moja majka je bila uspješna; žonglirala je”, prisjetio se jednom Jay-Z.

Osnivač Calendlyja, Tope Awotona, također je odrastao kod samohrane majke nakon što je svjedočio ubistvu svog oca tokom krađe automobila u njihovoj rodnoj Nigeriji. Ubrzo nakon toga, preselila se sa porodicom na drugi kraj svijeta, u Sjedinjene Američke Države.

Dvoje od pet najbogatijih ljudi na svijetu potiču od samohranih majki: Elon Musk, čija je majka radila pet poslova nakon što je emigrirala u Kanadu sa svojom djecom, i Jeff Bezos, koga je majka rodila sa 17 godina i pohađala večernju školu dok je radila u banci, prije nego što je upoznala Miguela Bezosa, koji je postao očuh vlasnika Amazona. Treći od pet najbogatijih, Larry Ellison, dobio je upalu pluća sa devet mjeseci, zbog čega ga je njegova majka dala rođacima; ponovo ju je sreo kada je imao 48 godina.

Među “supermamamama” milijardera je i Dede Barnard, koja je kao samohrana majka odgojila fintech mogula Hayesa Barnarda u St. Louisu, Missouri, nakon što se razvela od Barnardovog oca alkoholičara. Dede, kćerka legendarnog srednjoškolskog fudbalskog trenera, radila je tri posla kako bi izdržavala porodicu.

Prelazila je 60.000 milja godišnje u Subaruu, prodajući pravne knjige za Commerce Clearing House, dok je istovremeno radila kao zamjenska učiteljica i noćne smjene u TJ Maxxu.

„Taj treći posao ju je skoro slomio“, kaže Barnard, koji je kao jedinac često provodio dane sam, igrajući se s Lego kockicama dok mu je majka bila na putu. Gledao ju je kako prodaje porodični nakit i srebro samo da bi platio račune.

Čak i kao dječak, Barnard je uvjeravao majku da će ih njegov uspjeh dovesti do vrha. “Čim budem mogao, pobrinut ću se za nas”, sjeća se kako joj je rekao. “Izgradit ću nevjerojatnu kompaniju.”

Barnard, inspirisan decenijama ranije gledajući svoju majku kako brine o visokim računima za komunalije u njihovom malom stanu, ispunio je to obećanje osnivanjem Paramount Equity Mortgage 2003. godine. Kasnije je prerastao u GoodLeap, finansijsku platformu koja pomaže vlasnicima kuća da finansiraju ekološki prihvatljive renovacije domova.

Radio je u Oracleu i kompaniji za solarnu energiju SolarCity prije nego što je osnovao vlastitu kompaniju, gdje je Dede radila skoro 17 godina do penzionisanja krajem 2024. godine.

Decenijama nakon što su savladali sve prepreke, Barnard je odveo Dede u Retetu, sirotište za slonove u Keniji koje se napaja solarnom tehnologijom njegove fondacije. Na istom putovanju, helikopterom ju je odveo na vrh afričke planine, kako bi gledala zalazak sunca sa suprugom i djecom.

Sjedeći pored vatre, Barnard se sjeća kako ga je Dede pogledala i rekla: “Uspjeli smo.”

Međutim, čak ni danas, izdržljivost i odlučnost koju je usadila u svog sina ne napuštaju je. Sa 80 godina, ona i dalje kosi travnjak, čisti kuću i kuha obroke od šest sljedova tri puta sedmično za zaposlenike GoodLeapa.

Ovo su neki od najpoznatijih milijardera koje su odgojile samohrane majke:

#1. Elon Musk (807,9 milijardi dolara)

Majka: Maye Musk

Izvor bogatstva: Tesla, SpaceX

Nakon što se rastala od svog nasilnog supruga, s kojim je Elon Musk imao složen i turbulentan odnos tokom cijelog života, Maye Musk je radila kao dijetetičarka i konsultantica za ishranu. Zvala je doktore bez prethodnog kontakta i satima sjedila u čekaonicama, nadajući se da će pristati da je prime.

Umjesto da nastavi doktorske studije na Univerzitetu u Cape Townu, preselila se sa svojim sinom, sada najbogatijom osobom na svijetu, u Kanadu kako bi mu pomogla da izbjegne vojnu službu i kasnije u Sjedinjenim Državama razvije interes za računare.

Maye je na kraju živjela od plate do plate, radeći više poslova kao istraživačica na Univerzitetu u Torontu, profesorica ishrane, model i instruktorica modeliranja.

Muskovi su živjeli u jednosobnom stanu s kontroliranom stanarinom, gdje su Maye i njena kćerka dijelile sobu, dok je Elon spavao na kauču u dnevnoj sobi.

Maye je 2018. godine, sa 69 godina, postala najstarija ambasadorica brenda CoverGirl, a njena treća knjiga izlazi u septembru.

#2. Li Ka-Shing (50,1 milijardi dolara)

Majka: Cheung Bik-chin

Izvor bogatstva: CK Hutchison Holdings

Nakon što mu je otac umro od tuberkuloze kada je imao 15 godina, budući milijarder je napustio školu kako bi izdržavao majku u ratom razorenom Hong Kongu.

Radio je 16 sati dnevno u fabrici plastike kako bi izdržavao porodicu. “Teret siromaštva i taj gorak okus bespomoćnosti i izolacije zauvijek su urezali u moje srce pitanja koja me i danas pokreću”, rekao je za Forbes 2010. godine.

Danas, njegov konglomerat CK Hutchison Holdings ostvaruje 65 milijardi dolara godišnjeg prihoda u sektorima kao što su maloprodaja, infrastruktura i telekomunikacije.

#3. Jan Koum (17 milijardi dolara)

Majka: Faina Koum

Izvor bogatstva: WhatsApp

Faina Koum se preselila iz Ukrajine u Mountain View u Kaliforniji kada je njen sin imao 16 godina, bježeći od politički nestabilnog okruženja u svojoj domovini.

Njih dvoje su živjeli u stanu koji je subvencionirala vlada, dok se ona brinula o djeci, a mladi Koum je čistio podove u trgovini kako bi pomogao u plaćanju računa.

Nakon što je Faini dijagnosticiran rak, živjeli su od njene invalidnine. Preminula je 2000. godine.

Četrnaest godina nakon njene smrti, Koum je potpisao ugovor vrijedan 19 milijardi dolara o prodaji svoje aplikacije za razmjenu poruka WhatsApp kompaniji Meta, tadašnjem Facebooku, u istom centru za socijalnu pomoć gdje su on i njegova majka nekada čekali u redu za bonove za hranu.

#4. Arthur Blank (10,4 milijarde dolara)

Majka: Molly Blank

Izvor bogatstva: Home Depot

Nakon što je Blankov otac umro kada je imao 15 godina, njegova majka Molly preuzela je posrnuli porodični farmaceutski posao.

Tridesetsedmogodišnja majka dvoje djece, bez prethodnog poslovnog iskustva, radila je većinu večeri do 22 sata.

Porodica je živjela u jednosobnom stanu u Queensu, gdje je budući osnivač Home Depota gledao svoju majku kako spava na sofi na razvlačenje u hodniku, kako bi on i njegov brat imali jednu spavaću sobu.

„Moja majka mi je dala prvu lekciju o poduzetništvu: da budem motivirana i nevjerovatno otporna u stresnim okolnostima“, rekla je Blank nakon što je preminula 2015. godine u 99. godini života.

#5. Thomas Tull (5,3 milijarde dolara)

Izvor bogatstva: Zabava

Tal je rođen od samohrane majke u blizini Binghamtona u New Yorku.

Radila je dva posla, dok je Tal pomagao porodici koseći travnjake ljeti i čisteći snijeg zimi.

Kasnije je osnovao Legendary Entertainment, produkcijsku kuću koja stoji iza blokbastera kao što su Interstellar i Vitez tame.

Prodao je kompaniju 2015. godine za 3,5 milijardi dolara.

#6. Dan D'Aniello 4,8 milijardi dolara

Majka: Beatrice Laconi D'Aniello

Izvor bogatstva : Privatni kapital

D'Aniellova majka je radila četiri posla u Butleru u Pennsylvaniji, uključujući posao u delikatesnoj radnji, kao prodavačica i kao učiteljica plesa, kako bi svog jedinog sina školovala.

Pomagao je u plaćanju računa radeći kao paker za kompaniju za voće i povrće svog ujaka.

Beatrice je preminula 2002. godine. Prošle godine, D'Aniello je finansirao izgradnju i obnovu kapele na svom alma mater, Univerzitetu Syracuse, slikom posvećenom njegovoj majci.

#7. John Paul DeJoria (3 milijarde dolara)

Majka: Evanthia DeJoria

Izvor bogatstva : Tekila, proizvodi za njegu kose

DeJoria je odrastao u kući s jednom sobom u Echo Parku u Los Angelesu. Njegova majka, grčka imigrantkinja, poslala je njega i njegovog brata u hraniteljsku porodicu tokom sedmice kako bi mogla ići na posao.

„Sjećam se jednom, u osnovnoj školi, u petak, moja majka se vratila kući s posla i rekla bratu i meni: ‘Znate, mi zajedno imamo samo 27 centi, ali imamo hrane u frižideru, imamo našu malu baštu iza kuće i sretni smo, tako da smo bogati'“, rekao je za Forbes 2011. godine.

DeJoria, koji je i sam dva puta bio beskućnik, za svoj uspjeh milijardera pripisuje optimizmu svoje majke.

#8. Hayes Barnard (2,9 milijardi dolara)

Majka: Dede Barnard

Izvor bogatstva: Fintech

Nakon dva razvoda, jednog iz ranog braka i drugog od Barnardovog oca alkoholičara, Dede je odbila da se vrati u svoj rodni Hinsdale u Illinoisu.

Umjesto toga, odgajala je Barnarda u malom stanu u Missouriju, gdje je radila tri posla kako bi obezbijedila novac za hranu i pranje veša.

„Svaki dan je hodala do praonice rublja s kusurima u ruci“, kaže Hayes. „Moja fudbalska uniforma je mogla biti prljava, ali umjesto toga, ona je izlazila tamo svake noći jer sam imao samo jednu uniformu. Vidio sam tu radnu etiku, ali sam također vidio i tu ranjivost.“

#9. Kenny Troutt (1,7 milijardi dolara)

Majka: Nadine Adams

Izvor bogatstva: Telekomunikacije

Trout je odrastao u stambenom naselju u Mount Vernonu, Illinois, gledajući svoju majku kako se muči da održi svjetlo upaljenim.

Radila je kao konobarica i kuharica u školi. Trout je sam plaćao fakultet prodajom životnog osiguranja, a kasnije je osnovao Excel Communications i pretvorio ga u telekomunikacijskog giganta.

#10. LeBron James (1,4 milijarde dolara)

Majka: Gloria James

Izvor bogatstva: Košarka

„Mislite da je LeBron James šampion? Gloria James je također šampionka. Ona je moja šampionka“, napisao je James u eseju iz 2014. godine.

Imala je 16 godina kada je rodila buduću NBA zvijezdu. Nakon što joj je majka preminula, njih dvoje su izgubili kuću i selili se 12 puta u tri godine.

Kada je LeBron napunio devet godina, Gloria ga je poslala da živi sa svojim trenerom kako bi mu pružila stabilnost.

Godinu kasnije, LeBron joj se pridružio u dvosobnom stanu u stambenom kompleksu koji je subvencionirala vlada.

Danas je ona potpredsjednica njegove fondacije, a njegova medijska kompanija SpringHill dobila je ime po stambenom kompleksu u kojem su njih dvoje konačno pronašli dom.

Gigi Zamora, Forbes

