Poslovi u IT kompanijama koji mogu donijeti veliku platu, a ne zahtijevaju programiranje

Ulazak u tehnološku kompaniju više ne znači da prvo morate postati softverski inženjer. Korporacijama i modernim tehnološkim kompanijama potrebno je mnogo više od programera da bi izgradile, prodale, objasnile, podržale i poboljšale svoje proizvode. Tehnološki procesi se oslanjaju na širok spektar vještina, ne samo na programiranje. Potrebni su zaposlenici koji mogu koordinirati projekte, prevoditi tehničke ideje za klijente, istraživati ​​ponašanje korisnika, regrutirati talente, rješavati probleme podrške na prvoj liniji i pisati jasnu dokumentaciju.

Ta promjena otvorila je niz mogućnosti za ljude u operacijama, korisničkoj podršci, pisanju, regrutovanju, dizajnu, prodaji i administraciji. Iako se smatraju “početnim” pozicijama jer ne zahtijevaju diplomu računarstva ili godine inženjerskog iskustva, ove pozicije u dobroj kompaniji mogu prerasti u karijere sa šestocifrenom zaradom.

Koordinator IT projekata

Jedna dobra opcija je koordinator IT projekata. Ova uloga podržava planiranje i izvršenje tehnoloških projekata praćenjem rokova, organiziranjem sastanaka, dokumentiranjem napretka i osiguravanjem usklađenosti tima.

Često je to odskočna daska za poziciju menadžera projekta ili menadžera programa. Prednost ove pozicije je što više nagrađuje pouzdanost i organizaciju nego duboko tehničko znanje. Osoba koja može upravljati rokovima, jasno komunicirati i spriječiti da detalji “lebde” brzo postaje vrlo vrijedna. S iskustvom, certifikatima i radom na većim sistemima, ova pozicija može dovesti do IT menadžera projekta ili tehničkog menadžera, često povezanog sa šestocifrenim platama.

Inženjer prodaje

Još jedan posao s velikim potencijalom je pozicija prodajnog inženjera. Ovo je jedna od najplaćenijih pozicija u tehnološkom sektoru koje nisu vezane za razvojne programere. Nalazi se direktno između prihoda i rješavanja tehničkih problema. Prodajni inženjeri pomažu kupcima da razumiju kako proizvod funkcionira. Odgovaraju na tehnička pitanja, demonstriraju proizvode i povezuju poslovne potrebe s tehničkim rješenjima.

U mnogim kompanijama, ova uloga se preklapa sa pozicijama arhitekte rješenja, koje mogu imati platu veću od šestocifrene sume čak i prije nego što dostignu višu poziciju.

Privlačnost ove uloge je u tome što nagrađuje samopouzdanje, komunikaciju, razumijevanje proizvoda i konsultativno razmišljanje. Ne morate razvijati softver. Morate objasniti njegovu vrijednost i pokazati kako rješava stvarne probleme.

Istraživač korisničkog iskustva

Tu je i UX istraživač, uloga koja se fokusira na razumijevanje načina razmišljanja korisnika. Šta im je potrebno, gdje nailaze na probleme i kako digitalni proizvodi mogu postati jednostavniji i korisniji. Istraživači provode intervjue, testove upotrebljivosti, ankete i analizu ponašanja. Zatim rezultate pretvaraju u preporuke za dizajnerske i produkcijske timove.

Ovo područje je u sve većoj potražnji. Plate mogu dostići šestocifreni iznos jer stručnjaci postaju sve utjecajniji u odlukama o proizvodima.

Posebno je pogodan za ljude iz psihologije, obrazovanja, istraživanja tržišta, komunikacija ili dizajna usluga. Zahtijeva znatiželju, empatiju i sposobnost pretvaranja složenih ljudskih povratnih informacija u praktične uvide.

Tehnički regruter

Na papiru, posao tehničkog regrutera izgleda kao posao regrutera, a ne kao posao u tehnološkom sektoru. U praksi, regruteri su ključni za rast tehnoloških kompanija. Oni pronalaze kandidate, procjenjuju njihovu podobnost, dogovaraju intervjue i pomažu menadžerima da izgrade timove u vrlo konkurentnom okruženju.

Najbolji regruteri ne popunjavaju samo pozicije. Oni razumiju tehničke uloge i znaju kako procijeniti potencijal. Zarada može biti posebno visoka zbog bonusa i provizija, a iskusni tehnički regruteri često zarađuju šestocifrene plate.

Ova karijera je idealna za ljude koji su dobri u odnosima, uvjeravanju, organizaciji i brzom donošenju odluka.

Specijalista za IT podršku

Jedna od najpristupačnijih početnih pozicija u tehnologiji je IT podrška. Ovi stručnjaci rješavaju probleme s hardverom, softverom, pristupom računima, uređajima i internim sistemima.

Iako početne plate obično nisu šestocifrene, ovaj posao može prerasti u visoko plaćenu karijeru kada se kombinuje sa specijalizacijom u administraciji sistema, cloud tehnologijama, sajber sigurnosti ili podršci.

Ovo je uloga koja pruža praktično razumijevanje načina na koji tehnologija funkcioniše u stvarnim kompanijama i često je osnova za naprednije pozicije.

Tehnički pisac

Tehničko pisanje je jedna od najpotcijenjenijih ulaznih tačaka u IT svijet. Tehnički pisci kreiraju dokumentaciju, vodiče, članke iz baze znanja, materijale za obuku i API reference koje pomažu korisnicima i timovima da razumiju složene proizvode.

Iako programiranje nije neophodno, poznavanje alata za dokumentaciju kao što su Markdown ili XML je korisno.

Iskusni tehnički pisci mogu zaraditi šestocifrene plate, posebno u velikim tehnološkim kompanijama. Ovo je odlična opcija za ljude koji vole jasnoću, strukturu i objašnjavanje složenih stvari.

Uprkos talasu otpuštanja i ekonomskoj neizvjesnosti, ove prilike vas mogu upoznati s tehnološkom industrijom bez potrebe za dubokim tehničkim znanjem. Ne morate forsirati programiranje ako vam je nešto drugo jača strana. Ali morate razumjeti industriju, znati kako proizvodi i timovi funkcionišu. I dokazati da možete doprinijeti.

Za pravu osobu, ovih šest karijernih puteva mogu predstavljati realan ulazak u IT i realnu šansu za šestocifrenu zaradu.

Sho Dewan, saradnik Forbesa