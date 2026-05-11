Poslovi u IT kompanijama koji mogu donijeti veliku platu, a ne zahtijevaju programiranje
Ulazak u tehnološku kompaniju više ne znači da prvo morate postati softverski inženjer. Korporacijama i modernim tehnološkim kompanijama potrebno je mnogo više od programera da bi izgradile, prodale, objasnile, podržale i poboljšale svoje proizvode. Tehnološki procesi se oslanjaju na širok spektar vještina, ne samo na programiranje. Potrebni su zaposlenici koji mogu koordinirati projekte, prevoditi tehničke ideje za klijente, istraživati ponašanje korisnika, regrutirati talente, rješavati probleme podrške na prvoj liniji i pisati jasnu dokumentaciju.
Ta promjena otvorila je niz mogućnosti za ljude u operacijama, korisničkoj podršci, pisanju, regrutovanju, dizajnu, prodaji i administraciji. Iako se smatraju “početnim” pozicijama jer ne zahtijevaju diplomu računarstva ili godine inženjerskog iskustva, ove pozicije u dobroj kompaniji mogu prerasti u karijere sa šestocifrenom zaradom.
Koordinator IT projekata
Jedna dobra opcija je koordinator IT projekata. Ova uloga podržava planiranje i izvršenje tehnoloških projekata praćenjem rokova, organiziranjem sastanaka, dokumentiranjem napretka i osiguravanjem usklađenosti tima.
Često je to odskočna daska za poziciju menadžera projekta ili menadžera programa. Prednost ove pozicije je što više nagrađuje pouzdanost i organizaciju nego duboko tehničko znanje. Osoba koja može upravljati rokovima, jasno komunicirati i spriječiti da detalji “lebde” brzo postaje vrlo vrijedna. S iskustvom, certifikatima i radom na većim sistemima, ova pozicija može dovesti do IT menadžera projekta ili tehničkog menadžera, često povezanog sa šestocifrenim platama.
Inženjer prodaje
Još jedan posao s velikim potencijalom je pozicija prodajnog inženjera. Ovo je jedna od najplaćenijih pozicija u tehnološkom sektoru koje nisu vezane za razvojne programere. Nalazi se direktno između prihoda i rješavanja tehničkih problema. Prodajni inženjeri pomažu kupcima da razumiju kako proizvod funkcionira. Odgovaraju na tehnička pitanja, demonstriraju proizvode i povezuju poslovne potrebe s tehničkim rješenjima.
U mnogim kompanijama, ova uloga se preklapa sa pozicijama arhitekte rješenja, koje mogu imati platu veću od šestocifrene sume čak i prije nego što dostignu višu poziciju.
Privlačnost ove uloge je u tome što nagrađuje samopouzdanje, komunikaciju, razumijevanje proizvoda i konsultativno razmišljanje. Ne morate razvijati softver. Morate objasniti njegovu vrijednost i pokazati kako rješava stvarne probleme.
Istraživač korisničkog iskustva
Tu je i UX istraživač, uloga koja se fokusira na razumijevanje načina razmišljanja korisnika. Šta im je potrebno, gdje nailaze na probleme i kako digitalni proizvodi mogu postati jednostavniji i korisniji. Istraživači provode intervjue, testove upotrebljivosti, ankete i analizu ponašanja. Zatim rezultate pretvaraju u preporuke za dizajnerske i produkcijske timove.
Ovo područje je u sve većoj potražnji. Plate mogu dostići šestocifreni iznos jer stručnjaci postaju sve utjecajniji u odlukama o proizvodima.
Posebno je pogodan za ljude iz psihologije, obrazovanja, istraživanja tržišta, komunikacija ili dizajna usluga. Zahtijeva znatiželju, empatiju i sposobnost pretvaranja složenih ljudskih povratnih informacija u praktične uvide.
Tehnički regruter
Na papiru, posao tehničkog regrutera izgleda kao posao regrutera, a ne kao posao u tehnološkom sektoru. U praksi, regruteri su ključni za rast tehnoloških kompanija. Oni pronalaze kandidate, procjenjuju njihovu podobnost, dogovaraju intervjue i pomažu menadžerima da izgrade timove u vrlo konkurentnom okruženju.
Najbolji regruteri ne popunjavaju samo pozicije. Oni razumiju tehničke uloge i znaju kako procijeniti potencijal. Zarada može biti posebno visoka zbog bonusa i provizija, a iskusni tehnički regruteri često zarađuju šestocifrene plate.
Ova karijera je idealna za ljude koji su dobri u odnosima, uvjeravanju, organizaciji i brzom donošenju odluka.
Specijalista za IT podršku
Jedna od najpristupačnijih početnih pozicija u tehnologiji je IT podrška. Ovi stručnjaci rješavaju probleme s hardverom, softverom, pristupom računima, uređajima i internim sistemima.
Iako početne plate obično nisu šestocifrene, ovaj posao može prerasti u visoko plaćenu karijeru kada se kombinuje sa specijalizacijom u administraciji sistema, cloud tehnologijama, sajber sigurnosti ili podršci.
Ovo je uloga koja pruža praktično razumijevanje načina na koji tehnologija funkcioniše u stvarnim kompanijama i često je osnova za naprednije pozicije.
Tehnički pisac
Tehničko pisanje je jedna od najpotcijenjenijih ulaznih tačaka u IT svijet. Tehnički pisci kreiraju dokumentaciju, vodiče, članke iz baze znanja, materijale za obuku i API reference koje pomažu korisnicima i timovima da razumiju složene proizvode.
Iako programiranje nije neophodno, poznavanje alata za dokumentaciju kao što su Markdown ili XML je korisno.
Iskusni tehnički pisci mogu zaraditi šestocifrene plate, posebno u velikim tehnološkim kompanijama. Ovo je odlična opcija za ljude koji vole jasnoću, strukturu i objašnjavanje složenih stvari.
Uprkos talasu otpuštanja i ekonomskoj neizvjesnosti, ove prilike vas mogu upoznati s tehnološkom industrijom bez potrebe za dubokim tehničkim znanjem. Ne morate forsirati programiranje ako vam je nešto drugo jača strana. Ali morate razumjeti industriju, znati kako proizvodi i timovi funkcionišu. I dokazati da možete doprinijeti.
Za pravu osobu, ovih šest karijernih puteva mogu predstavljati realan ulazak u IT i realnu šansu za šestocifrenu zaradu.
Sho Dewan, saradnik Forbesa