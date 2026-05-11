Katar kroz Hormuški prolaz poslao prvu pošiljku gasa od početka rata u Iranu

Katarski tanker natovaren tečnim prirodnim gasom (LNG) prošao je jučer kroz Hormuški moreuz, što je prva katarska pošiljka gasa iz regiona od kraja februara, kada je počeo rat u Iranu, prenosi Bloomberg.

Riječ je o tankeru Al Kharaitiyat, koji je u vlasništvu katarske kompanije Nakilat, pokazuju podaci brodske baze Equasis.

Tanker je početkom ovog mjeseca utovario teret u katarskom postrojenju Ras Laffan, a kroz Hormuz je prošao sjevernim koridorom koji je odobrio Teheran.

Prvi gasni tanker iz Zaliva prošao kroz moreuz krajem aprila

Prvi natovareni gasni tanker prešao je Hormuški prolaz krajem aprila. Bio je to brod Mubaraz, kojim upravlja nacionalna naftna kompanija Emirata, Adnoc, pri čemu je mjesec dana držao isključen predajnik.

Bloomberg je ove sedmice izvijestio da su kroz prolaz prošla još najmanje dva tankera koja su teret utovarila u Adnocovom postrojenju Das Island u Persijskom zalivu.

Iako prolazak tankera daje nadu da bi protok gasa iz Persijskog zaliva mogao da se nastavi, to je i dalje daleko od predratnog nivoa od oko tri pošiljke dnevno.

Brodovi se i dalje suočavaju sa bezbjednosnim prijetnjama. Katar je ranije više puta pokušavao da provuče tankere kroz prolaz, ali bez uspjeha.

Tržište tečnog prirodnog gasa, na kojem je Katar jedan od glavnih aktera, među najpogođenijima je zbog ograničenja saobraćaja kroz Hormuški prolaz. U normalnim okolnostima, kroz taj prolaz se prevozi oko 20 posto svjetske trgovine tečnim prirodnim gasom.

