Cijene nafte skočile nakon što je Trump odbacio iranski prijedlog za okončanje rata

Cijene nafte porasle su nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je odgovor Irana na američke prijedloge za okončanje rata „potpuno neprihvatljiv“.

Teheran je svoj odgovor poslao preko Pakistana, koji je služio kao posrednik između dvije strane, tražeći hitan prekid sukoba i garancije da više neće biti američko izraelskih napada na Iran, prenosi iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Međunarodna referentna cijena nafte Brent porasla je za 4,1 posto na 105,50 dolara po barelu u azijskom trgovanju, prije nego što je blago pala.

Ključni plovni put, Hormuški moreuz, praktično je zatvoren ubrzo nakon početka rata 28. februara, što je ozbiljno poremetilo globalno snabdijevanje naftom i gasom.

Odgovarajući na uslove koje je postavio Teheran, Trump je na društvenim mrežama objavio: „Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, POTPUNO JE NEPRIHVATLJIV.“

Američki zahtjevi uključivali su obnovu slobodnog prolaza kroz Hormuški moreuz i obustavu iranskog obogaćivanja uranija, prenosi američki medij Axios.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je izjavio da rat s Iranom neće biti završen dok zalihe obogaćenog uranija ne budu „uklonjene“.

Primirje proglašeno početkom aprila kako bi se omogućili mirovni pregovori uglavnom se poštuje, uprkos povremenim razmjenama vatre.

Trump je 21. aprila produžio primirje na neodređeno vrijeme kako bi Iranu dao priliku da predstavi „jedinstven prijedlog“.

Cijene energenata snažno osciliraju od početka sukoba, dok je cijena sirove nafte Brent ponovo premašila 100 dolara po barelu nakon što je primirje stupilo na snagu 8. aprila.

Hormuški moreuz, kroz koji inače prolazi oko petine svjetskih isporuka nafte i gasa, praktično je zatvoren nakon što je Teheran zaprijetio napadima na brodove koji pokušaju proći tim područjem kao odgovor na američko izraelske udare.

Velike energetske kompanije zabilježile su značajan rast profita zbog naglog povećanja cijena nafte i gasa na svjetskim tržištima.

Kompanija Aramco saopštila je u nedjelju da je njena zarada u prva tri mjeseca ove godine porasla za više od 25 posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Direktor Aramca Amin Nasser izjavio je da se naftovod ove saudijske energetske kompanije pokazao kao „ključna arterija snabdijevanja“, te da je pomogao kompaniji da izbjegne poremećaje u transportu izazvane ratom s Iranom.

Prošlog mjeseca BP je objavio da mu se profit u prva tri mjeseca godine više nego udvostručio, dok je Shell prošle sedmice saopštio da je također zabilježio snažan rast zarade.

