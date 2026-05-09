Kako iranski vrhovni vođa izvan očiju javnosti i dalje oblikuje ratnu strategiju

Prema procjenama američkih obavještajnih službi, novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei ima ključnu ulogu u kreiranju ratne strategije zajedno s najvišim iranskim zvaničnicima, uprkos tome što se mjesecima nije pojavio u javnosti, prenosi CNN.

Više izvora upoznatih s obavještajnim podacima navodi da unutar iranskog režima, koji je ozbiljno uzdrman nakon rata i likvidacija vodećih vojnih lidera, i dalje nije potpuno jasno ko ima stvarnu moć. Ipak, američke službe vjeruju da Mojtaba Khamenei učestvuje u usmjeravanju iranske strategije tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju sukoba.

Khamenei se nije pojavio u javnosti otkako je teško ranjen u napadu u kojem je ubijen njegov otac, kao i više visokih vojnih zvaničnika Irana. Njegovo dugo odsustvo izazvalo je brojne spekulacije o zdravstvenom stanju i stvarnoj ulozi u novoj strukturi vlasti.

Administracija Donalda Trumpa i dalje pokušava doći do diplomatskog rješenja sukoba, dok primirje traje duže od mjesec dana. Američke obavještajne procjene navode da Iran i dalje sanira posljedice američkih bombardovanja, koja su ozbiljno oslabila vojsku, ali nisu uništila ključne vojne kapacitete zemlje.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Mojtaba Khamenei proglašen je novim vrhovnim vođom svega nekoliko dana nakon napada u kojem je ranjen, ali američke službe do danas nisu uspjele potvrditi njegovu lokaciju niti ga vizuelno identifikovati.

Jedan od razloga za to jeste činjenica da Khamenei navodno ne koristi elektronske uređaje za komunikaciju. Kontakt ostvaruje isključivo lično ili putem kurira koji prenose poruke između njega i najbližih saradnika.

Prema navodima izvora, Khamenei se i dalje nalazi u izolaciji dok prima medicinski tretman zbog teških povreda, uključujući ozbiljne opekotine na licu, ruci, torzu i nozi.

Mazaher Hosseini, šef protokola u kabinetu vrhovnog vođe Irana, izjavio je u petak da se Khamenei oporavlja i da je „u potpunosti dobrog zdravlja“. Dodao je kako su povrede stopala i donjeg dijela leđa bile lakše prirode, te da ga je iza uha pogodio manji komad gelera.

„Hvala Bogu, dobrog je zdravlja. Neprijatelj širi glasine i lažne informacije. Ljudi moraju biti strpljivi, obratiće im se kada za to dođe pravi trenutak“, rekao je Hosseini okupljenima u Iranu.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ranije ove sedmice izjavio je za državne medije da je održao dvoiposatni sastanak s Khameneijem, što predstavlja prvi prijavljeni direktni susret novog vrhovnog vođe i nekog visokog državnog zvaničnika.

Američki zvaničnici navode da većinu informacija o Khameneijevom stanju dobijaju preko osoba koje imaju kontakt s njim. Ipak, među analitičarima postoji sumnja da pojedini centri moći u Iranu možda koriste njegovo ime kako bi ojačali vlastite političke pozicije i odluke.

Prema američkim procjenama, rat je ozbiljno oslabio iranske vojne sposobnosti, ali ih nije uništio. CNN je ranije objavio da je približno polovina iranskih raketnih lansera preživjela američke napade, dok noviji izvještaji govore da je taj broj čak dvije trećine, dijelom zahvaljujući vremenu koje je Iran dobio tokom primirja za obnovu i izvlačenje oštećene opreme.

Poseban izvještaj CIA navodi da Iran može izdržati još do četiri mjeseca američke blokade prije potpune destabilizacije ekonomije. U međuvremenu su iranske i američke snage posljednjih dana razmjenjivale vatru uprkos važećem primirju, dok je promet kroz Hormuški moreuz gotovo potpuno zaustavljen.

Visoki američki obavještajni zvaničnik izjavio je za CNN da blokada nanosi ogromnu ekonomsku štetu Iranu, prekida trgovinu, urušava prihode i ubrzava sistemski kolaps ekonomije.

Portparolka Bijele kuće Anna Kelly poručila je kako je Iran svakim danom sve slabiji zbog ekonomskog pritiska, vojne blokade i unutrašnjih podjela, što otežava iranskim pregovaračima da usaglase jedinstven stav prema Washingtonu.

Iako američke procjene pokazuju da Khamenei učestvuje u oblikovanju pregovaračke strategije, pojedini izvori tvrde da je zapravo prilično udaljen od svakodnevnog procesa odlučivanja i da mu je pristup veoma ograničen.

Zbog toga, kako navode izvori, svakodnevnim operacijama uglavnom upravljaju visoki zvaničnici Iranske revolucionarne garde zajedno s predsjednikom parlamenta Mohammadom Bagherom Ghalibafom.

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je iranski sistem trenutno „veoma podijeljen i disfunkcionalan“, što predstavlja veliku prepreku pregovorima o okončanju rata.

Obavještajne procjene SAD još prije početka sukoba upozoravale su da eliminacija prethodnog vrhovnog vođe vjerovatno neće dovesti do pada režima, jer su njegovi potencijalni nasljednici jednako tvrdi ideološki kadrovi.

Donald Trump je nakon ubistva starijeg Khameneija tvrdio da je Iran prošao kroz promjenu režima i da su novi pregovarači iz Teherana „razumniji“ od prethodnih.

Ali Vaez iz Međunarodne krizne grupe izjavio je ranije za CNN da sistem koristi Mojtabu Khameneija prvenstveno za davanje konačnog odobrenja ključnim odlukama, dok operativni dio pregovora vode drugi ljudi.

„Sistem namjerno naglašava njegovu uključenost jer to služi kao zaštita od unutrašnjih kritika“, rekao je Vaez.

Prema navodima CNN-a, administracija Donalda Trumpa suočava se s ozbiljnim problemima u pokušaju postizanja sporazuma, dijelom zbog pogrešne procjene načina na koji iransko rukovodstvo reaguje na prijetnje i pritiske, bez obzira na to ko trenutno formalno upravlja državom.

