Cijene nafte rastu nakon razmjene vatre između SAD-a i Irana u Hormuškom moreuzu

Cijene nafte porasle su u petak nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u ključnom plovnom pravcu, Hormuškom moreuzu.

SAD je saopćio da je izveo odbrambene napade kao odgovor na, kako navode, „neizazvane“ iranske napade na američke brodove koji su napuštali Perzijski zaljev kroz moreuz južno od Irana. Iran tvrdi da je Washington prekršio primirje dogovoreno u aprilu, prenijeli su iranski državni mediji.

Globalna referentna cijena sirove nafte Brent porasla je za gotovo tri posto i u jednom trenutku dostigla skoro 103 dolara po barelu, prije nego što se stabilizovala na oko 100 dolara.

Uprkos sukobima, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje između SAD-a i Irana i dalje na snazi.

Iranski državni mediji prenijeli su da se situacija „vratila u normalu“.

Više od petine svjetske nafte i plina inače prolazi kroz Hormuški moreuz, koji je praktično blokiran od početka američko izraelskog rata protiv Irana.

Prije početka sukoba, cijena nafte iznosila je oko 70 dolara po barelu.

Trump je novinarima rekao da su u posljednjoj razmjeni vatre učestvovala tri američka razarača.

Prema njegovim riječima, nekoliko manjih iranskih plovila potpuno je uništeno, dok su projektili usmjereni prema američkim brodovima „lako oboreni“.

Ipak, u razgovoru za ABC News napade na Iran opisao je kao „lagani udarac“.

Trump je također rekao da se pregovori s Iranom nastavljaju, ponavljajući stav Washingtona da Teheran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje.

„Pregovori teku veoma dobro, ali moraju shvatiti da će, ukoliko sporazum ne bude potpisan, trpjeti ozbiljne posljedice“, izjavio je Trump.

Dodao je i da vjeruje kako „Iran želi dogovor više nego ja“.

Iranska vojska prethodno je optužila SAD za kršenje primirja napadima na njihove brodove, uključujući i tanker s naftom, koji su se kretali prema Hormuškom moreuzu, prenosi državna televizija Islamske Republike Iran.

Navodi se da su izvedeni i zračni napadi duž obale u blizini moreuza, nakon čega su iranske snage odgovorile napadima na američke vojne brodove, pri čemu je, kako tvrde, pričinjena „značajna šteta“.

Američka vojska negirala je da su njihovi brodovi pogođeni. Centralna komanda SAD-a saopćila je da ne želi dodatnu eskalaciju sukoba.

Istraživač ekonomije sa Nacionalnog univerziteta Singapura, Huifeng Chang, izjavio je da trgovci primirje smatraju „krhkim“, zbog čega tržišta burno reaguju uprkos pokušajima SAD-a i Irana da umanje tenzije.

Trump je ove sedmice rekao da će rat, koji je počeo 28. februara napadima SAD-a i Izraela na Iran, biti „brzo završen“, dok Washington nastoji uspostaviti okvir za detaljnije pregovore s Teheranom.

Rast troškova aviokompanija

Osim rasta cijena nafte, sukob je doveo i do poskupljenja proizvoda poput avionskog goriva, čija je cijena porasla za oko 50 posto.

Vlasnik British Airwaysa, IAG, saopćio je u petak da očekuje kako će troškovi goriva ove godine dosegnuti devet milijardi eura, što je oko dvije milijarde više nego prošle godine.

Kompanija navodi da je već ugovorila cijene za oko 70 posto potrebnog goriva do kraja godine, te da trenutno „ne vidi probleme u dostupnosti goriva“ na svojim glavnim tržištima.

Dionice aviogrupacije pale su za više od pet posto tokom ranog trgovanja u Londonu.

Glavni tržišni analitičar investicione platforme IG, Chris Beauchamp, izjavio je da ograničen oporavak dionica od aprila pokazuje slabo povjerenje tržišta u potpuni oporavak, barem dok sukob ne bude u potpunosti riješen.

„Ali sinoćnji sukobi pokazuju da je čak i početak ozbiljnih pregovora još veoma daleko“, zaključio je Beauchamp.

