Rat u Iranu puni džepove korporacija: Naftaši, banke i vojna industrija zarađuju milijarde

Dok domaćinstva širom svijeta osjećaju posljedice američko – izraelskog rata protiv Irana kroz rast cijena i životnih troškova, pojedine kompanije istovremeno bilježe ogromne profite.

Neizvjesnost izazvana sukobom, kao i praktično zatvaranje Hormuškog moreuza od strane Irana, doveli su do snažnih poremećaja na energetskom tržištu, povećanja troškova poslovanja i dodatnog pritiska na budžete država, firmi i građana.

Ipak, dok su mnogi pogođeni krizom, kompanije čije poslovanje profitira tokom ratova ili od velikih oscilacija cijena energenata ostvaruju rekordne zarade.

Naftne i gasne kompanije među najvećim dobitnicima

Najveći ekonomski efekat rata do sada jeste snažan rast cijena energije. Kroz Hormuški moreuz prolazi gotovo petina svjetske trgovine naftom i gasom, ali je transport krajem februara gotovo potpuno zaustavljen.

To je izazvalo velike oscilacije na energetskim tržištima, od kojih su posebno profitirale najveće svjetske naftne kompanije.

Evropski energetski giganti ostvarili su najveću korist jer posjeduju razvijene trgovačke sektore koji profitiraju tokom naglih promjena cijena.

BP je saopštio da mu je profit više nego udvostručen i dostigao 3,2 milijarde dolara u prva tri mjeseca godine, zahvaljujući, kako navode, „izuzetnim rezultatima“ trgovačkog sektora.

Shell je takođe nadmašio očekivanja analitičara, prijavivši rast profita na 6,92 milijarde dolara u prvom kvartalu.

Francuski energetski gigant TotalEnergies zabilježio je rast dobiti od gotovo jedne trećine, dostigavši 5,4 milijarde dolara u prvom kvartalu 2026. godine, zahvaljujući nestabilnosti cijena nafte i energenata.

Američke kompanije ExxonMobil i Chevron zabilježile su nešto slabije rezultate nego prošle godine zbog poremećaja u snabdijevanju sa Bliskog istoka, ali su ipak premašile prognoze analitičara i očekuju dodatni rast profita tokom godine.

Velike banke koriste nestabilnost tržišta

Ogromne profite tokom sukoba ostvarile su i najveće svjetske banke.

JPMorgan Chase je kroz trgovanje na finansijskim tržištima ostvario rekordnih 11,6 milijardi dolara prihoda u prva tri mjeseca 2026. godine, što je banci donijelo drugi najveći kvartalni profit u istoriji.

I ostale članice takozvane „Velike šestorke“, među kojima su Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs i Wells Fargo, prijavile su značajan rast dobiti u prvom kvartalu godine.

Ukupno su ove banke ostvarile 47,7 milijardi dolara profita u prva tri mjeseca 2026. godine.

Glavna investiciona strateginja kompanije Wealth Club, Susannah Streeter, izjavila je da su velike oscilacije na tržištu dovele do eksplozije trgovanja akcijama i obveznicama.

Prema njenim riječima, investitori su masovno prodavali rizičnu imovinu zbog straha od eskalacije sukoba, dok su drugi koristili pad cijena za novu kupovinu, što je dodatno povećalo promet i profite banaka, piše BBC.

Vojna industrija ponovo među najvećim pobjednicima

Od svakog većeg sukoba direktnu korist ima i vojna industrija.

Analitičarka RSM UK, Emily Sawicz, navodi da je rat dodatno ukazao na slabosti sistema protivvazdušne odbrane i ubrzao ulaganja u raketne sisteme, odbranu od dronova i vojnu opremu širom Evrope i SAD-a.

Ratovi istovremeno povećavaju potrebu država za obnavljanjem zaliha oružja, što dodatno podiže potražnju.

Britanska kompanija BAE Systems, koja proizvodi dijelove za borbene avione F-35, saopštila je da ove godine očekuje snažan rast prodaje i profita zbog povećane globalne potrošnje na odbranu.

Američki vojni giganti Lockheed Martin, Boeing i Northrop Grumman prijavili su rekordne narudžbe do kraja prvog kvartala 2026. godine.

Ipak, akcije vojnih kompanija posljednjih mjeseci bilježe pad zbog straha investitora da je sektor postao precijenjen.

Rat ubrzao ulaganja u obnovljive izvore energije

Sukob je istovremeno pojačao interes za obnovljive izvore energije i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.

Prema riječima Susannah Streeter, rat je pokazao koliko su energetska stabilnost i otpornost na krize važni, pa su ulaganja u obnovljive izvore postala još privlačnija investitorima.

Američka kompanija NextEra Energy zabilježila je rast vrijednosti akcija od 17 posto od početka godine.

Danski giganti vjetroenergije Vestas i Ørsted takođe su prijavili snažan rast profita.

U Velikoj Britaniji kompanija Octopus Energy saopštila je za BBC da je rat izazvao „ogroman skok“ prodaje solarnih panela i toplotnih pumpi, pri čemu je prodaja solarnih sistema porasla za 50 posto od kraja februara.

Rast cijena goriva dodatno je povećao interes za električna vozila, od čega posebno profitiraju kineski proizvođači automobila.

