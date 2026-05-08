Sud srušio Trumpove nove carine od 10%, veliki udarac za njegovu ekonomsku politiku

Federalni sud u Sjedinjenim Američkim Državama u četvrtak je proglasio nezakonitim nove carine od 10 posto koje je predsjednik Donald Trump pokušao uvesti na sav uvoz, čime je njegov ključni ekonomski plan doživio još jedan ozbiljan udarac ove godine.

U presudi donesenoj odnosom glasova 2 prema 1, sudsko vijeće pri US Court of International Trade zaključilo je da administracija nije imala dovoljno pravnog osnova za uvođenje carina prema trgovinskom zakonu iz 1974. godine, poznatom kao Sekcija 122. Administracija je počela primjenjivati ove carine nakon što je Supreme Court of the United States ranije ove godine presudio da su prethodne, mnogo šire carinske mjere nezakonite.

Presuda donesena u četvrtak nalaže administraciji da prestane naplaćivati ove carine tužiocima u predmetu, te da vrati ranije uplaćeni novac. Iako se odluka trenutno odnosi samo na strane uključene u spor, predstavlja ozbiljan poraz za Trumpovu administraciju i njene mogućnosti uvođenja novih carina.

Sekcija 122 omogućava predsjedniku da uvede carine do 15 posto na sav uvoz bez odobrenja Kongresa, ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. Međutim, sudije su u ovom slučaju zaključile da argumentacija administracije nije bila dovoljno uvjerljiva.

U većinskom mišljenju navedeno je da predsjednička odluka o uvođenju carina nije pokazala postojanje „velikih i ozbiljnih deficita u platnom bilansu Sjedinjenih Država“, kako je Kongres definisao taj pojam.

Carine će ipak ostati na snazi za sve ostale uvoznike koji nisu dio tužbe, najmanje do jula.

Trenutno se čini da administracija još uvijek može koristiti samo carine usmjerene na pojedine industrije. Ipak, već je pokrenut proces kojim bi se mogle uvesti nove carine na nivou cijelih država.

Očekuje se da će administracija uložiti žalbu na presudu donesenu u četvrtak.

Trump je iste večeri reagovao na odluku suda, poručivši novinarima da će njegova administracija „to uraditi na drugačiji način“.

„Ništa me više ne iznenađuje kada su sudovi u pitanju“, rekao je Trump. „Dobijemo jednu presudu, pa to uradimo drugačije.“

Vrhovni sud je još u februaru presudio da je veliki dio Trumpovih ranijih carina nezakonit. Kao odgovor na to, Trump je pokušao uvesti nove globalne carine, pozivajući se na do tada neprovjerena pravna ovlaštenja iz Zakona o trgovini iz 1974. godine.

Ovi sudski procesi dodatno pokazuju haos i neizvjesnost koji prate Trumpovu ekonomsku politiku. Tokom prošle godine često su najavljivane nove carinske mjere, dok su se uvoznici istovremeno borili da razumiju stalne promjene pravila.

Veliki dio te neizvjesnosti i dalje traje. Uvoznici sada mogu podnositi zahtjeve za povrat novca za carine koje je Vrhovni sud proglasio nezakonitim. Međutim, očekuje se da će proces povrata biti provođen postepeno, a još nije poznato kada će sistem biti otvoren za sve zahtjeve.

Povrat sredstava mogao bi biti dodatno odgođen ukoliko administracija preduzme nove poteze koji bi mogli uticati na visinu refundacija.

