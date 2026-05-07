Otkriven Trump Tower u Tbilisiju, stručnjaci upozoravaju na sukob interesa

Projekat od dvije milijarde dolara dio je Trumpovog novog vala međunarodnih sporazuma, dok stručnjaci za etiku upozoravaju na potencijalne sukobe interesa tokom njegovog predsjedništva.

Novi Trump Tower u Tbilisiju, u Gruziji, nastavlja da dobija oblik, a programeri su ove sedmice objavili novi render planiranog nebodera. Projekat koji je licencirao Trump vjerovatno će donijeti američkom predsjedniku milione prihoda, jer njegova kompanija sklapa kontroverzne i unosne poslove sa inostranstvom tokom njegovog mandata.

Trump Tower Tbilisi bit će 70-spratni neboder višenamjenske namjene s pogledom na gradski Centralni park i dio je šireg projekta “The Tbilisi Downtown” vrijednog 2 milijarde dolara, koji uključuje maloprodajne, hotelske, ugostiteljske i poslovne objekte.

Prema Trump Organization, toranj bi po završetku trebao postati najviša zgrada u Georgiji. Kompanija navodi da na projektu sarađuje s nekoliko drugih razvojnih kompanija.

Projekat u Tbilisiju je najnoviji u nizu međunarodnih ugovora o licenciranju i brendiranju koje je Trump Organization potpisala od Trumpovog ponovnog izbora, a prihodi od stranih licenci porasli su za čak 650 posto do 2024. godine i nastavljaju rasti.

Iako još nije poznato koliko će američki predsjednik lično profitirati od projekta u Tbilisiju, ako su nedavni poslovi ikakav pokazatelj, Donald Trump bi mogao zaraditi više od pet miliona dolara od ovog razvoja.

“Nismo u sukobu interesa”

Takvi međunarodni poslovi izazvali su ozbiljnu zabrinutost među stručnjacima za etiku zbog potencijalnih sukoba interesa. Walter Shaub, bivši šef američkog Ureda za vladinu etiku, prošle godine je za Forbes rekao: “Otišlo je toliko daleko da je potpuno suprotno vladinoj etici – pretpostavljam da bismo to mogli nazvati korupcijom.”

Bijela kuća i Trump Organization još nisu odgovorili na upite o projektu u Tbilisiju, ali administracija Donalda Trumpa i Erica Trumpa, predsjednikovog sina koji sada vodi porodični biznis, ranije su odbacili tvrdnje da međunarodni poslovi predstavljaju sukob interesa, ističući da se Trumpova imovina nalazi u trustu kojim upravljaju njegova djeca.

Forbes procjenjuje Trumpovo bogatstvo na 6,2 milijarde dolara, pri čemu prihodi od licenciranja i upravljanja projektima, uključujući međunarodne poslove s nekretninama, čine oko 533 miliona dolara njegove ukupne imovine.

Planovi za Trump Tower u Gruziji su postojali i ranije, ali su propali tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata, Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

Veza sa Gruzijom

Zanimljivo je da Trump ima dugu historiju poslovnih interesa u Gruziji. Još 2009. godine, biznismen Giorgi Rtskhiladze kontaktirao je Trumpovu bivšu suprugu Ivanu Trump i njegovog bivšeg “popravljača” Michaela Cohena kako bi razgovarali o razvoju projekta u toj zemlji. Planovi za Trump Tower u Gruziji su potom napredovali, ali su propali tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata.

Val novih međunarodnih poslova tokom Trumpovog drugog mandata je u oštroj suprotnosti s njegovim prvim mandatom, kada se Trump Organization uglavnom povukao od stranih investicija kako bi izbjegao privid neprimjerenosti. Međutim, Trump tada nije prodao svoju kompaniju i, iako se formalno povukao iz upravljanja poslovnim carstvom, izazvao je kontroverze poslovnim projektima koji bi mogli profitirati od njegovog predsjedništva, poput sada ugašenog hotela Trump Organization u Washingtonu.

Podneseno više tužbi

Američkim predsjednicima i drugim saveznim zvaničnicima uglavnom je zabranjeno profitirati od svojih položaja prema takozvanoj “Klauzuli o naknadama”, odredbi koja im zabranjuje primanje poklona ili drugih koristi od američkih država ili stranih vlada. Tokom Trumpovog prvog mandata podneseno je nekoliko tužbi zbog mogućih kršenja ove odredbe, ali nijedna nije bila uspješna u zaustavljanju njegovih poslovnih aktivnosti.

Kada je Trump pobijedio na izborima 2024. godine, Eric Trump je javno izjavio da će pravila Trumpove organizacije za međunarodne odnose biti “ista kao i tokom prvog mandata”. Ipak, ubrzo je uslijedio niz novih međunarodnih projekata, posebno na Bliskom istoku.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link originalnog članka)