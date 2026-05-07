Leže na ogromnim rezervama plina, ali ih teško mogu iskoristiti

Prije deset godina, očekivalo se da će Kina postati sila u rudarstvu škriljaca. Prema nekim procjenama, ima više tehnički iskoristivih rezervi škriljaca od Sjedinjenih Američkih Država. I postojao je stvarni optimizam da bi mogla ponoviti američku “revoluciju škriljaca”.

Do sada, taj uzlet nije se dogodio. Proizvodnja plina u Kini raste, ali je 2025. godine činila samo 6% svjetske proizvodnje. To je daleko od američkog udjela od 25%. Za to postoji niz razloga, uključujući složeniju geologiju i dublje rezervoare, ali jedan faktor dobija daleko manje pažnje nego što zaslužuje.

Veliki dio kineskih škriljastih resursa nalazi se u regijama gdje je voda oskudna. Hidraulično frakturiranje zahtijeva velike količine vode, a u tim područjima ona jednostavno nije dostupna u količini potrebnoj za brzi razvoj. Ovaj primjer ukazuje na širi problem koji se počinje pojavljivati ​​u cijelom globalnom energetskom sistemu.

Ignorisano ograničenje

Obično razmišljamo o energiji kroz prizmu resursa, tehnologije i kapitala. To je ključno, ali nije cijela slika. Proizvodnja energije zavisi od cijelog niza pratećih inputa, od kojih je jedan od najvažnijih voda.

Ovo još nije dominantna tema na tržištima, ali već utiče na rezultate. Oblikuje gdje se projekti grade, koliko brzo napreduju i, u nekim slučajevima, hoće li uopće biti realizovani.

Kako potražnja raste, a uslovi postaju nestabilniji, ovo ograničenje postaje sve teže ignorisati.

Manje očigledno ograničenje škriljaca

Procvat američkog škriljaca uspio je zahvaljujući spoju nekoliko faktora: povoljne geologije, razvijene infrastrukture, pristupa kapitalu i – što je važno – dostupnosti vode. Operateri su također mogli reciklirati proizvedenu vodu i koristiti izvore vode koji nisu za piće.

Tu kombinaciju je teško ponoviti. Argentina je postigla određeni napredak, ali logistika vode je i dalje izazov u određenim područjima. Meksiko ima veliki potencijal škriljaca, ali razvoj zaostaje. Pristup vodi je jedno od ograničenja.

Čak i u Permskom bazenu, troškovi upravljanja vodama i odlaganja vode rastu. Regulatorni nadzor se pojačava. Voda nije jedino ograničenje, ali u mnogim regijama je značajan faktor koji direktno utiče na ekonomiju projekata.

Proizvodnja električne energije također pati

Ovo nije problem samo u fazi eksploatacije. Termoelektrane – bez obzira da li koriste velike količine prirodnog plina, uglja ili nuklearne energije – uveliko zavise od vode za hlađenje.

Efekti su već vidljivi. U Evropi su toplotni talasi prisilili nuklearne elektrane da smanje proizvodnju jer su temperature rijeka porasle iznad dozvoljenih granica. U dijelovima Sjedinjenih Država, energetske kompanije već počinju uzimati u obzir dostupnost vode u dugoročnom planiranju, posebno u područjima s oskudicom vode.

Ovo su rani signali, ali svi ukazuju u istom smjeru.

Stvarnost vodonika

Vodonik se često predstavlja kao ključni element energetske tranzicije, posebno za sektore koje je teško elektrifikovati. Međutim, proizvodnja vodonika elektrolizom zahtijeva vodu.

Za svaki kilogram proizvedenog vodika potrebno je otprilike devet litara vode, ne računajući dodatne količine za hlađenje i obradu. Mnogi od planiranih centara za proizvodnju vodika nalaze se u regijama sa snažnim obnovljivim izvorima energije, ali ograničenim zalihama vode.

To ne znači da su ovi projekti neizvodljivi, ali povećava troškove i složenost – što se često potcjenjuje.

Centri podataka povećavaju pritisak

Testna platforma za eksploataciju škriljnog plina u zapadnoj Kini; Foto: China News Service putem Getty Images

Istovremeno, brzo širenje podatkovnih centara dodaje novi sloj potražnje. Većina pažnje usmjerena je na potrošnju električne energije, ali je i potrošnja vode značajna.

Mnogi veliki podatkovni centri koriste sisteme za hlađenje na bazi vode. U velikim razmjerima, ta potražnja postaje ozbiljna. U nekim regijama ovo već izaziva zabrinutost među lokalnim zajednicama.

Drugim riječima, jedan od glavnih pokretača rasta potrošnje električne energije istovremeno povećava pritisak na drugi ključni resurs.

Implikacije za investitore

Dostupnost vode neće zamijeniti tradicionalne faktore poput cijena sirovina ili politike. Ali postaje dodatni filter.

Regije sa pouzdanim pristupom vodi ili mogućnošću korištenja reciklirane ili nepitke vode imaju prednost. Kompanije koje ulažu u efikasnost vode i alternativne tehnologije hlađenja vjerovatno će dugoročno biti u boljoj poziciji.

S druge strane, projekti u područjima s ograničenim vodnim resursima suočavaju se s većim troškovima, dužim rokovima i većim regulatornim rizikom.

Šira slika

Ovo nije predviđanje neposredne krize, već prepoznavanje ograničenja koja postaju sve relevantnija.

Kinesko iskustvo sa škriljcima je samo jedan primjer, ali neće biti posljednji. Kako potražnja za energijom raste, a klimatska varijabilnost se povećava, voda će igrati sve važniju ulogu u određivanju šta će se graditi i gdje.

Za investitore, poruka je jednostavna. Sljedeća faza razvoja energetike neće zavisiti samo od količine dostupnih resursa, već i od toga koliko je izvodljiva njihova eksploatacija. U sve većem broju slučajeva, ta izvodljivost će zavisiti od nečega što i dalje dobija daleko manje pažnje nego što zaslužuje – vode.

Robert Rapier, saradnik Forbesa