Zemlja litijuma i bakra na pragu rudarskog buma vrijednog 32,7 milijardi dolara

Argentina očekuje da će u narednih deset godina izvoz litijuma dostići vrijednost od 12,1 milijardu dolara, dok bi izvoz bakra mogao iznositi 20,6 milijardi dolara, izjavio je u srijedu ministar rudarstva Luis Lucero.

Ovaj značajan rast izvoza litijuma i bakra predstavlja prvi pokazatelj da investicioni program predsjednika Javiera Mileia, poznat kao RIGI, uspijeva privući velike rudarske investicije. Ukoliko se ove projekcije ostvare, nivo izvoza bio bi više nego pet puta veći od ukupnog rudarskog izvoza Argentine iz 2025. godine, što bi donijelo važan priliv stranih valuta ekonomiji koja se godinama suočava s nedostatkom deviza.

„Za deset godina Argentina bi mogla proizvoditi 580.000 tona LCE-a, odnosno ekvivalenta litijum karbonata, kao i 1.641.000 tona bakra godišnje“, rekao je Lucero tokom rudarskog događaja u provinciji San Juan.

Lucero je ranije procijenio da će rudarski izvoz Argentine porasti sa približno četiri milijarde dolara u 2024. godini na oko deset milijardi dolara do 2027. godine.

Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost rudarskih projekata prijavljenih i odobrenih u okviru režima velikih investicionih podsticaja RIGI iznosi 50,692 milijarde dolara. Predsjednik Milei je izjavio da bi ovaj program, pokrenut 2024. godine, mogao privući projekte vrijedne oko 70 milijardi dolara samo godinu nakon njegove primjene.

RIGI je već pomogao Argentini da privuče investicije velikih rudarskih kompanija poput BHP i Rio Tinto, dok vlada nastoji da rudarstvo postane jedan od ključnih sektora ekonomije, uz energetiku i poljoprivredu, javlja REUTERS.

Argentina je četvrti najveći svjetski proizvođač litijuma i zajedno sa Chile i Bolivia čini takozvani „litijumski trougao“, područje koje posjeduje najveće svjetske rezerve ovog metala ključnog za proizvodnju elektronike, električnih vozila i drugih savremenih tehnologija.

Zemlja također izvozi zlato i srebro, a razvija i velike projekte eksploatacije bakra, među kojima su Vicuna, projekat kompanija BHP i Lundin Mining, kao i Los Azules, projekat kompanije McEwen Copper, podružnice McEwen Mining. Većina novih rudnika bakra trebala bi početi s radom oko 2030. godine.

Lucero je dodao da se počinje razvijati ideja o „bakarnom trouglu“ koji bi činile Argentina, Čile i Peru.

„Naša velika komparativna prednost je to što Argentina tek započinje razvoj ovog sektora. Imamo ogromna neistražena područja i geološki potencijal koji još nije dovoljno razvijen. Pred nama je historijska prilika“, zaključio je Lucero.

