Kako su trojica mladića izgradila najveću AI platformu za romantične fantazije namijenjenu ženama

Uprkos svom imenu, Janitor AI ne prodaje AI agente za produktivnost ili poslovne asistente, već interaktivni erotski sadržaj u kojem ljubavnici “romanse” pretvaraju igranje uloga putem chatbota u posao sa 2,5 miliona dnevnih korisnika.

Nakon što se 2024. godine preselila u novi grad u Sjevernoj Karolini, Cookie (pseudonim) se suočila s pritiscima života u novom okruženju. Njen suprug je često putovao zbog posla, a kao majka koja ostaje kod kuće sa sada četverogodišnjom kćerkom, njena dnevna rutina bila je „vrlo iscrpljujuća“. Ne poznavajući nikoga u svom novom gradu, okrenula se Janitor AI-u, društvenoj stranici za chatbotove poznatoj po svom otvorenom, često eksplicitnom sadržaju fantasy roleplayinga. Kako je rekla za Forbes, to je bio „lijep ispušni ventil“.

Cookie je odrastala čitajući fantastične i ljubavne romane, njena majka je imala veliku kolekciju, a Janitor AI je postao jednostavan način da pobjegne od monotonije svakodnevnog života. Kada bi njena kćerka zaspala ili otišla u krevet, Cookie bi stvarala romantične likove “sporog izgaranja” s detaljnim i često eksplicitnim opisima. Tu je Charlie, nudista vukodlak koji je i sam bio njen cimer; Marcus, duhov visok dva metra koji voli opskurne barove; i Greenwood u Coloradu, izmišljeni grad u kojem ljudi žive zajedno s natprirodnim “polubogovima”.

Iza Greenwoodove romanse i čudovišta krije se mračna priča, glamurozna nova crkva zapravo krije operaciju trgovine organima, dok prljavi barovi služe kao mamac za žrtve.

Cookie je samo jedan od 2,5 miliona dnevnih korisnika Janitor AI-a. Platforma tvrdi da ima više od 15 miliona ukupnih korisnika i oko 100 miliona mjesečnih posjetilaca, što je čini 10. najpopularnijom aplikacijom za potrošačku umjetnu inteligenciju na svijetu, prema Similarwebu.

Janitor AI je dio sve većeg broja kompanija koje nude društvene chatbotove s izmišljenim identitetima ili imitacijama stvarnih ljudi. Kategorija je vrlo imerzivna, a korisnici najpopularnijih AI aplikacija za igranje uloga provode u prosjeku 78 minuta dnevno na mobilnim aplikacijama, gotovo jednako kao i na TikToku, prema Sensor Toweru.

Ako zamislimo “AI romansu” kao svijet nespretnih muškaraca koji pokušavaju automatizirati intimnost, demografija Janitor AI-a razbija taj stereotip. Kompanija procjenjuje da se između 70 i 80 posto njenih korisnika identificira kao žene.

I nemojte to nazivati ​​pornografijom, iako je sadržaj eksplicitan i nije pogodan za gledanje na poslu. Janitor AI se prvenstveno predstavlja kao oblik zabave, nešto poput “HBO-a za umjetnu inteligenciju” ili platforme za interaktivnu fikciju u kojoj čitalac istovremeno postaje i autor.

„To je evolucija amaterskog romanopisca, ljudi koji nikada ne bi napisali knjigu sada mogu stvoriti nešto mnogo dublje, interaktivnije i mnogo brže“, kaže osnivač platforme, 26-godišnji Jan Zoltkowski.

Uspon “romantičarstva”

Za Cookieja, to znači pisanje hiljada riječi o prošlosti likova u Google dokumentima i razmjenu klišea i ideja za zaplet u privatnom Discordu s pet drugih kreatora Janitor AI-a.

Na ovaj način, Janitor AI postaje digitalna evolucija ljubavnih romana koje je Cookie oduvijek voljela, samo uz dodatak online zajednice. U ovom svijetu, strastveni čitalac može postati autor bez mnogo truda.

Gotovo 400.000 korisnika pridružilo se Janitor AI Discord serveru, gdje kreiraju vlastite podservere koji funkcioniraju poput “soba za pisce” za specifične ukuse i svjetove priča. Najposvećeniji kreatori provode sate dnevno na platformi, učeći skriptiranje i CSS za prilagođavanje profila, a neki pišu stotine stranica vodiča za druge korisnike.

Janitor AI jaše na valu popularnosti “romantike”, kombinacije fantazije i romanse, koja je održavala književnu industriju na površini posljednjih godina. Dok su kategorije poput publicistike posustale, prodaja ljubavnih knjiga porasla je za 50 posto u 2024. godini, zahvaljujući hit serijama autorica poput Rebecce Yarros (zmajevi) i Sarah J. Maas (vile).

Najnovija knjiga Rebecce Yarros, “Onyx Storm”, objavljena prošle godine, postala je najbrže prodavana knjiga za odrasle otkako se vode evidencije 2004. godine, prema Circani. Fenomen je stigao čak i do fizičkih knjižara, pa se sve više i više trgovina specijalizovanih za ljubavne i fantastične romane.

“Zlobne” investicije

Sama ideja o “romansi” izaziva nelagodu kod nekih investitora iz Silicijske doline. Mnogi svrstavaju Janitor AI u kategoriju “zločestih investicija”, zajedno s industrijama kanabisa i pornografije, u koje mnogi fondovi ne smiju ulagati.

Ali Janitor AI i njegovi investitori vjeruju da je takva stigma površna.

„Ako pogledate Reddit, Tumblr, X ili Snapchat, svi su oni u svojim ranim fazama imali mnogo više sadržaja koji nije bio prikladan za posao“, rekla je Mercedes Bent, suosnivačica Premise fonda i investitorica u Janitor AI. „Tumblr i Reddit su u svojim ranim danima imali više od 50 posto tog sadržaja, ali suština onoga što su nudili bio je novi način komunikacije.“

Kako kaže, seksualni sadržaj je često najbrži put do masovnog prihvatanja nove platforme za zabavu, što podsjeća na dugu historiju tehnoloških trendova, poput VHS-a, koji su među prvima popularizirali odrasli.

Bent tvrdi da investicijska zajednica često automatski odbacuje sadržaj za odrasle namijenjen ženama.

„Kroz historiju postoji vrlo konzistentan trend da se nešto što je relevantno za žensko zdravlje ili ženske želje nepotrebno kažnjava“, rekla je.

Postoji praktičniji razlog zašto velike AI laboratorije ostaju po strani: pravni, regulatorni i rizici vezani za moderiranje. OpenAI je ranije planirao dozvoliti erotski sadržaj za odrasle, ali je ove godine odustao od toga nakon internih kritika.

Janitor AI je danas u stalnoj utrci s korisnicima, koji neprestano pokušavaju pomicati granice dozvoljenog sadržaja.

Pravila platforme precizno definišu granicu između erotike i pornografije fotografija: snimak ekrana janitorai

Detaljna pravila platforme odraz su tog sukoba, objašnjavajući kako postići maksimalnu erotiku, a istovremeno ostati unutar granica sadržaja koji se formalno ne smatra pornografijom. Pravila za digitalne avatare su gotovo komično precizna: “suptilno mokra” odjeća i “pretjerano izražene izbočine” nisu dozvoljene, dok je stidnim dlakama dozvoljeno da “diskretno vire ispod odjeće”.

Seksualni odnos s kućanskim aparatima i drugim neživim predmetima je dozvoljen, a s robotima je također prihvatljiv pod uvjetom da su dovoljno inteligentni da izraze pristanak.

Forbes nije pronašao aktivne tužbe protiv Janitor AI u SAD-u, ali njegov prethodnik, Character AI, suočio se s brojnim pravnim problemima, uglavnom vezanim za djecu. Janitor AI ne dozvoljava registraciju osobama mlađim od 18 godina.

Pennsylvania je ove sedmice tužila Character AI, tvrdeći da je otkrila da se chatbotovi predstavljaju kao doktori i izdaju recepte. Savezna država Kentucky je ranije ove godine optužila platformu za iskorištavanje djece i izlaganje njihovog seksualnog sadržaja. Istog mjeseca, Character AI je riješio tužbu zbog smrti 14-godišnjeg korisnika koji je počinio samoubistvo nakon što je razvio snažnu emocionalnu vezu s chatbotom.

Zoltkowski, samouki inženjer iz Brisbanea u Australiji sa snažnim libertarijanskim stavovima, napustio je fakultet tokom prve godine studija kako bi radio za kripto berze Bitfinex i Bittrex.

Tri sedmice za prvu stranicu

Nakon nekoliko godina, počeo je eksperimentirati s ranim verzijama OpenAI-jevih GPT modela na EthDenver hackathonu početkom 2023. Brzo je postao strastveni korisnik Character AI-a, otkrivši da voli „loše“ chatbotove koji su ga tjerali da se osjeća „van kontrole“. Jedan od najpopularnijih likova na Janitor AI-u je Nova Marino, ozloglašeni vođa bande koji voli gristi svoje partnere.

Kada je Character AI pooštrio svoje filtere i blokirao erotski sadržaj, među njegovim najvjernijim korisnicima izbila je pobuna, koju su nazvali “Veliki egzodus”. Nezadovoljan i ideološki motiviran, ali istovremeno fasciniran umjetnom inteligencijom, Zoltkowski je odlučio stvoriti alternativu koja omogućava seksualne razgovore.

Kaže da mu je trebalo samo tri sedmice da kodira prvu verziju stranice, koristeći vještačku inteligenciju. Nazvao ju je Janitor AI jer riječ “janitor” na latinskom znači domar koji drži ključeve mnogih vrata.

Dana 16. juna 2023. godine, objavio je na jednom od Reddit foruma posvećenih vještačkoj inteligenciji likova:

“Hej, pokrećem novu stranicu, pogledajte je.”

Nekoliko dana kasnije, Janitor AI je postao viralan na “BookToku”, popularnoj TikTok zajednici za ljubavne i fantastične romane. Platforma je dostigla milion korisnika za samo 21 dan.

Uspjeh ju je skoro uništio. Promet je eksplodirao, a s njim i troškovi infrastrukture. Zoltkowski kaže da se ubrzo suočio s ogromnim računima, uključujući fakturu od 180.000 dolara od Cloudflarea, kompanije za web hosting i sigurnost.

Zatim je uslijedio neočekivani preokret: Martin Shkreli, kontroverzni poduzetnik poznat po podizanju cijena lijekova, kontaktirao ga je putem Discorda, nudeći mu grafičke procesore i finansiranje u zamjenu za vlasnički udio. Očajan i možda pomalo naivan, Zoltkowski je pristao, ali dogovor se brzo raspao kada obećane uplate nikada nisu stigle.

Na kraju, Janitor AI je spašen investicijom iz fonda Sky9 Capital.

Protiv pravila Silicijske doline

Zoltkowski tvrdi da Janitor AI posluje s „nevjerovatno niskim“ troškovima, što bi mnoge startupove finansirane rizičnim kapitalom ostavilo bez teksta.

Kompanija ima samo tri stalno zaposlena, svi muškarci, koji žive i rade zajedno u potkrovlju u naselju SOMA u San Franciscu. Kompanija također sarađuje s nekoliko vanjskih partnera. Generalni direktor Zoltkowski ima 26 godina, dok operativni direktor Hugo Smith ima samo 22 godine.

Čak i nakon investicijske runde Serije A u maju 2025. godine, koju je predvodio Khosla Ventures, Zoltkowski odbija otkriti koliko su novca prikupili. Kaže da mu je važnije koliko štedljivo vode kompaniju, dijelom zbog traume nakon gotovo fatalne Cloudflare fakture od 180.000 dolara.

„Jednostavno nikada više ne želim biti u toj situaciji“, rekao je. „Ljudi ne razumiju koliko daleko novac može stići kada sve optimizirate. Zato smo opsjednuti ekonomičnim korištenjem svakog dolara računarskih resursa.“

Njegov pristup je kombinacija potrage za rješenjima i sofisticiranog inženjerstva. Neprestano testira manje modele umjetne inteligencije otvorenog koda koji se mogu prilagoditi potrebama sadržaja igranja uloga na Janitor AI-u.

Kaže da je ranije koristio francuske modele Mistral, ali sada eksperimentiše s Googleovom porodicom malih modela Gemma otvorene arhitekture. Ali napominje da oni mogu biti “puritanski”, što korisnici brzo primjećuju.

„Naprimjer, u novim Google Gemma modelima, primijetio sam da je riječ ‘mačka’ praktično zabranjena u parametrima modela“, rekao je Zoltkowski. „Ali uspjeli smo je vratiti u generirani sadržaj. To je svrha cijelog podešavanja modela, zar ne?“

Problemi s rastom

Vođenje štedljivog posla je zabavno, sve dok ne prestane biti. Zoltkowski je dugo držao troškove pod kontrolom vodeći Janitor AI kao svojevrsni strastveni projekat koji se oslanjao na donacije korisnika. Ali kako je platforma prerasla u masivni sistem, počeli su se pojavljivati ​​pravi problemi vođenja velike društvene mreže: pravila, moderiranje sadržaja, pravni rizici i zamoran zadatak održavanja dosljednog upravljanja.

Najveći izazov, kao što se i očekivalo, postala je moderacija. Velike AI laboratorije izbjegavaju tržište erotskog sadržaja za igranje uloga s razlogom jer je to legalno minsko polje.

Po prirodi, fantazije su često zabranjene ili društveno neprihvatljive, a granica između kreativnog izražavanja i nedozvoljenog sadržaja se lako zamagljuje. Seksualni sadržaj koji uključuje djecu je očigledna crvena linija. Ali platforma također mora odlučiti šta će učiniti s ekstremnim temama poput nekrofilije ili kanibalizma uz pristanak.

Nije bilo lako. Ranije ove godine, korisnička zajednica je protestovala zbog činjenice da se Zoltkowski oslanjao na volontere za moderiranje, umjesto na profesionalne zaposlenike ili vanjske saradnike.

Jedan moderator je dao ostavku i javno objavio oštru kritiku Janitor AI sistema, tvrdeći da je moderiranje „više predstava nego pravi sistem“, sa samo dva ili tri volontera koji pokušavaju obraditi ogroman zaostatak od oko 125.000 prijava incidenata.

Autor je tvrdio da se sigurnosna pravila nedosljedno primjenjuju, da alati za moderiranje nisu dovoljni i da su programeri često ukidali zabrane ekstremnog sadržaja kada su se popularni kreatori privatno žalili.

Pobuna zajednice ozbiljno je narušila gotovo mitski status koji je Zoltkowski, poznat kao “shep” na Discordu, imao među korisnicima, budući da je lično učestvovao u većem dijelu moderiranja.

Janitor AI je za Forbes odbacio tvrdnje bivšeg moderatora kao netačne i istakao da kompanija značajno ulaže i u AI moderiranje i u ljudske recenzente. Međutim, direktor operacija Hugo Smith je u javnom izvinjenju zajednici priznao da kompanija mora profesionalizirati moderiranje.

„Nešto od ovoga je neizbježno, poslujemo na pravno vrlo nejasnoj teritoriji i još uvijek pokušavamo shvatiti gdje bi trebale biti granice“, napisao je.

Zoltkowski je zauzeo sličan ton na Discordu, priznajući da je “nekoliko tvrdnji netačno”, ali da je “većina pritužbi bolna upravo zato što su istinite”.

Kompanija je od tada prestala koristiti volontere moderatore.

Dok pokušava pretvoriti Janitor AI u ozbiljan posao, Zoltkowski sada mora pronaći ravnotežu između rasta platforme i očuvanja libertarijanskog, gotovo anarhičnog duha na kojem je osnovana.

Platforma je trenutno besplatna, ali tim radi na uvođenju freemium pretplate.

Roblox za odrasle

Prije godinu, Zoltkowski je napisao emotivnu poruku zajednici u kojoj je objasnio zašto kompanija treba pooštriti kontrolu nad slikama. Kako bi natjerali online procesore plaćanja da podrže pretplate, morali su osigurati da sadržaj nije klasificiran kao pornografija. Mnogi korisnici nisu bili zadovoljni time.

„JanitorAI nije samo web stranica za nas, to je naš strastveni projekt koji nam je donio toliko radosti i kreativnosti dok smo gledali kako ova nevjerovatna zajednica raste“, napisao je. „Molimo vas da ostanete uz nas kroz ovo. Janitor je naša beba i nismo spremni da je pustimo.“

Kako Janitor AI sazrijeva, Zoltkowski vjeruje da bi platforma mogla postati mainstream oblik zabave. Kaže da želi stvoriti nešto poput Robloxa, ali za odrasle.

Ako bude uspješan, mogao bi postati kreator potpuno novog interaktivnog medija koji tehnološki giganti poput OpenAI-a smatraju previše rizičnim ili moralno problematičnim.

Ali još nije stigao do toga. Prvo, mora riješiti najteži dio: uvođenje pravila, kontrola i “nadzora odraslih” koji dolaze s rastom platforme, a da pritom ne otjera upravo one korisnike koji su došli na Janitor AI jer takvog nadzora nije bilo.

Anna Tong, novinarka Forbesa (link originalnog članka)