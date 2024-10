Kako je OnlyFans postao jedan od najpopularnijih sajtova: Vlasnik tajanstveni milijarder i žena direktor

OnlyFans je bila malo poznata kompanija iz Ujedinjenog Kraljevstva, koju je 2018. godine kupio pornografski preduzetnik Leonid Radvinsky. Sada je član liste Forbes 400 najbogatijih ljudi.

Prije 2018. godine, vrlo malo ljudi je čulo za OnlyFans. U to vrijeme, to je bila dvije godine stara web stranica koju je pokrenuo Tim Stokely, britanski poduzetnik u industriji sadržaja za odrasle. Njegovi prethodni sajtovi – GlamGirls i Customs4U – nisu postigli uspjeh. Ali, gajio je nade za OnlyFans. Tržište na kojem kreatori mogu da prodaju ekskluzivne fotografije i video zapise korisnicima.

„Naša ideja je uvijek bila: ‘Šta ako napravimo platformu koja je gotovo identična društvenim mrežama. Ali, sa ključnom razlikom – dugmetom za plaćanje?’“, rekao je Stokely u intervjuu za magazin GQ 2021.

Nije bilo planirano da dominira porno sadržaj

Stokely tvrdi da sajt nikada nije bio reklamiran za određenu industriju. Ubrzo je stekao popularnost kao personalizovano porno tržište. Do 2017. godine, samo godinu nakon što je osnovao kompaniju sa svojim bratom i ocem, penzionisanim investicionim bankarom, na OnlyFans-u je zabilježeno oko tri miliona transakcija.

Sljedeće godine, Stokely je dobio email od drugog pornografskog poduzetnika. Amerikanca po imenu Leonid Radvinski, koji je imao ideje za sajt. „Bili smo zaista impresionirani njegovim razmišljanjima“, rekao je Stokely za Financial Times. Napomenuo je da je „ubrzo shvatio da dijelimo sličnu viziju za platformu“. U oktobru te godine, Radvinsky je kupio najmanje 75 posto udjela za nepoznatu sumu. Mjesec kasnije, preuzeo je 100 posto vlasništva, prema podacima kompanije.

Ovo se pokazalo kao ključni trenutak za posao. U finansijskim izvještajima objavljenim početkom ovog mjeseca, Fenix International, matična kompanija OnlyFans-a, otkrila je da je ostvarila 485 miliona dolara profita na 1,3 milijarde dolara prihoda u 2023. godini. To je porast sa 404 miliona dolara profita na 1,1 milijardu dolara prihoda u 2022.

Pretplate od pet do 50 dolara, provizija 20 posto

Platforma broji više od 305 miliona korisnika širom svijeta, koji su prošle godine ukupno potrošili 6,6 milijardi dolara na pretplate. Cijena pretplate na kreatora na OnlyFans-u varira od 4,99 do 49,99 dolara (sajt uzima 20 posto provizije). Prošlog mjeseca, OnlyFans je rangiran kao 65. najpopularniji sajt u SAD-u, ispred Xfinity, Yelp-a i Spotify-a, prema analitičkoj platformi Similarweb.

Rastuća popularnost OnlyFans-a donijela je Radvinskom ogromne prihode. Ovaj 42-godišnji milijarder dospio je na naslovnice prošlog mjeseca. Sebi je isplatio nevjerovatnih 472 miliona dolara dividendi za prošlu godinu. To je oko 1,2 miliona dolara dnevno. Prema finansijskim izvještajima kompanije, od 2021. godine povukao je više od milijardu dolara gotovine.

Zahvaljujući tim velikim isplatama dividendi i rastućoj vrijednosti cjelokupnog poslovanja – koju Forbes sada procjenjuje na skoro tri milijarde dolara – Radvinsky se ove godine prvi put pojavljuje na Forbes 400 listi najbogatijih Amerikanaca. Njegovo bogatstvo je procijenjeno na 3,8 milijardi dolara. Ono se skoro utrostručilo otkad ga je Forbes 2022. prvi put proglasio milijarderom.

Direktorica OnlyFans-a Keily Blair, Foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Tinejdžer, a milioner

Iako je njegovo poslovanje visoko profilisano, vrlo malo se zna o Radvinskom. Drži se veoma povučeno na Floridi, gdje živi. Čini se da nije dao ijedan intervju za medije tokom cijele karijere. Na Linkdin profilu za koji se vjeruje da je njegov, opisan je kao predsjednik kompanije Leo.com. To je „fond rizičnog kapitala koji investira u tehnološke kompanije“, ali se ne pominje OnlyFans. Web stranica za ovaj fond opisuje Radvinskog kao „cijenjenog pionira e-trgovine i iskusnog graditelja kompanija“. Reklamira da će obezbijediti do milion dolara po kompaniji. Međutim, link do liste investicija ovog fonda ne funkcionira.

Radvinsky možda ne promovira bogatstvo na internetu, ali ono je čvrsto ukorijenjeno u pornografskoj industriji. Još od njegove prve kompanije, koju je pokrenuo 1999. godine sa 17 godina. Navodno je vodio iz kuće svoje majke u predgrađu Chicaga.

Prethodna Forbes istraga o kompaniji Cybertania Inc. opisuje kako je tadašnji tinejdžer Radvinsky zaradio milione kroz svoj posao. To je bila sumnjiva imperija sajtova koji su reklamirali pristup „ilegalnim“ i „hakovanim“ lozinkama za porno sajtove.

U to vrijeme, pornografija je bila manje dostupna nego danas, a čini se da je Radvinsky zarađivao novac naplaćujući porno sajtovima za usmjeravanje saobraćaja ka njima. Neki od sajtova Radvinskog su navodno usmjeravali korisnike na pornografski sadržaj koji uključuje maloljetnike i zoofiliju.

Majka direktorica kompanije

Međutim, Forbes istraga iz 2021. godine je otkrila skoro desetak domena povezanih sa pornografijom pod imenom Radvinskog (jedan izvještaj tvrdi da je posjedovao stotine). Ali, nije pronašla dokaze da su njegovi sajtovi zaista nudili ilegalan sadržaj koji su obećavali. (Iako je Radvinsky bio operater, njegova majka Ana bila je navedena kao predsjednica, sekretarica i direktor kompanije u godišnjem izvještaju iz 2007. godine.)

Dok je gradio svoj posao s porno sajtovima, Radvinsky je stekao diplomu iz ekonomije na Univerzitetu Nortvestern, gde je diplomirao summa cum laude 2003. godine. Na svom Linkdin profilu, porno mogul navodno sebe opisuje kao studenta generacije na Northwesternu. Portparol univerziteta rekao je za Forbes da to nije tačno. „Northwestern ne rangira svoje studente“, rekao je u emailu.

Otprilike godinu nakon diplomiranja, Radvinsky je započeo svoj sljedeći poduhvat: izgradnju sajta za odrasle koji se snimaju pod nazivom MyFreeCams.com. Ovaj sajt je u jednom trenutku opisan od strane publikacije XBIZ kao „jedna od najvećih svjetskih zajednica za web kamere za odrasle“.

Do 2010. godine, prema izvještajima XBIZ-a, MyFreeCams.com je imao više od 100.000 „modela“ koji su prodavali svoje usluge putem platforme i više od pet miliona korisnika. Iako za ovaj posao nema javno dostupnih finansijskih podataka, očigledno je bio unosan za Radvinskog, koji je između 2008. i 2016. godine potrošio više od 10 miliona dolara na najmanje šest različitih apartmana na obali jezera u Chcagu. (Nije jasno da li Radvinsky još posjeduje MyFreeCams.com. Kompanija MFCXY Inc, sa sjedištem u Illinoisu, koju je Radvinsky osnovao za biznis s web kamerama, raspuštena je 2021. godine, dok je britanska filijala u kojoj je Radvinsky bio direktor prestala sa radom u oktobru 2023. godine.)

Cardi B, Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Poznate ličnosti na platformi

Do trenutka kada je 2018. godine kupio OnlyFans, Radvinsky je imao dvije decenije iskustva kao uspješan pornografski poduzetnik. Nikada nije preuzeo javnu ulogu lidera u firmi (naveden je kao direktor kompanije Fenix International, matične kompanije, a njegove tačne odgovornosti nisu jasne). Stokely je u početku ostao na poziciji generalnog direktora.

Ali, posao je brzo rastao nakon što je Radvinsky postao uključen, skočivši sa 13 miliona pretplatnika 2019. godine na 188 miliona u 2021. Pandemija kovid-19 odigrala je ključnu ulogu jer je OnlyFans postao atraktivan za ljude koji su tražili način da zarade novac od kuće. Platformi su takođe pomogle brojne slavne ličnosti – uključujući reperku Cardi B i bivšu Diznijevu zvijezdu Bellu Thorn – koje su se pridružile kao kreatori. Osnivač Tim Stokely pripisuje zasluge za uspjeh kompanije programu preporuka, koji daje pet posto zarade svakom kreatoru kojeg uspiju da privuku.

Bella Thorn; Foto: Shutterstock/Press Line Photos

Međutim, ubrzo se pojavila razlika između navedenog cilja sajta i njegovog stvarnog korištenja. Stokely je više puta umanjivao fokus OnlyFans-a na sadržaj za odrasle. Zatim je u augustu 2021. godine kompanija najavila da će zabraniti sav eksplicitan sadržaj na platformi – Stokely je okrivio banke, za koje je rekao da odbijaju da rade sa OnlyFans-om.

Taj potez izazvao je reakcije i pitanja o tome kako će platforma opstati nakon tako velike promjene. Nekoliko dana nakon početne najave, kompanija je naglo povukla odluku, objašnjavajući da je „osigurala potrebne garancije za podršku našoj raznovrsnoj zajednici kreatora“. Stokely je podnio ostavku na mjesto generalnog direktora u decembru te godine, a zamijenila ga je Amrapali „Ami“ Gan, izvršna direktorica marketinga u OnlyFans-u. Gan je napustila tu poziciju u junu 2023. godine, a njena nasljednica je Keily Blair, direktorica strategije i operacija kompanije, i obučeni pravnik.

Profit po zaposlenom veći od 15 miliona dolara

Nastavak prihvatanja pornografije pomogao je OnlyFans-u da postane jedna od najprofitabilnijih tehnoloških kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sa samo 42 stalno zaposlena radnika, prosječan profit po zaposlenom iznosi 15,7 miliona dolara. Međutim, to je dovelo i do pravnih i etičkih problema. Istraga Reutersa objavljena u martu otkrila je skoro 140 slučajeva u kojima su muškarci i žene tvrdili da je seksualno eksplicitan sadržaj objavljen bez njihovog pristanka.

U maju je britanski regulator medija Ofcom otvorio istragu o mjerama verifikacije godina na OnlyFans-u nakon što je kompanija otkrila da je „tehnička greška“ značila da je minimalni prag starosti postavljen na 20 godina umjesto na 23.

Prije nego što se pridružila OnlyFans-u 2022. godine, Blair nova generalna direktorica OnlyFans-a, radila je kao stručnjak za podatke i privatnost u londonskoj advokatskoj firmi Orrick, Herrington & Sutcliffe, gdje je OnlyFans bio klijent. (Glavni pravni savjetnik OnlyFans-a, Matt Reeder, također je došao iz iste advokatske firme.)

U intervjuu u februaru, Blair je rekla da vjeruje da će joj njena biografija pomoći da „smanji neke od rizika koji su inherentni u vođenju tehnološkog biznisa, posebno onog koji je otvoren i iskren u vezi sa dozvoljavanjem sadržaja za odrasle“. Rekla je da kompanija također nastavlja da se fokusira na mogućnosti širenja, uključujući svoju platformu za strimovanje video sadržaja sličnu Youtubeu, OFTV (OnlyFans TV), za koju je rekla da istražuje mogućnosti licenciranja svog sadržaja drugim platformama za strimovanje.

Foto: Shutterstock/Kemarrravv13

„Želim da ljudi prepoznaju ovaj posao onakvim kakav jeste, kao nevjerovatnu priču o uspjehu u tehnološkom sektoru Ujedinjenog Kraljevstva“, rekla je Blair za Financial Times. To zaista jeste nevjerovatna priča o uspjehu u britanskom tehnološkom sektoru – sa američkim pornografskim magnatom, sada jednim od najbogatijih ljudi u SAD-u, u njenom srcu.

Autor: Jemima McEvoy,Forbes

