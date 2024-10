Elon Musk predstavio ‘Cybercab’ robotaxi: Vozila bez vozača polako postaju stvarnost

Iako je ovih dana bio zauzet učešćem u predizbornoj kampanji Donalda Trumpa, Teslin izvršni direktor Elon Musk pronašao je vrijeme da predstavi svoj dugonajavljivani robotaxi Cybercab. Prototip u kojem se Musk dovezao pred publiku na ovosedmičnom predstavljanju u Californiji ima dvoja vrata u obliku galebovih krila, te nema ni volan ni pedale. Tesla je kazao da bi masovna proizvodnja vozila mogla početi 2026. godine, te da će koštati manje od 30.000 dolara. Osim Cybercab-a, kompanija Tesla je predstavila i robovan za koji Musk tvrdi da može prevesti i do 20 ljudi.

Tesla CEO i vlasnik X-a Elon Musk se dovozi u Teslinom robotaxiju na svećano predstavljanje automobia u Los Angelesu, Foto: Tesla/Handout via REUTERS

Autonomna budućnost je ovdje

Obraćajući se okupljenima u studiju Warner Bros u blizini Los Angelesa, Musk je naglasio kako bi autonomni automobili mogli biti deset puta sigurniji od onih kojima upravljaju ljudi te voziti pet do 10 puta duže.

Teslin robovan, Foto: Tesla/Handout via REUTERS

“Autonomna budućnost je ovdje”, rekao je Musk, prenosi Reuters, čime je odgovorio i onima koji su skeptični da bi robotaxiji mogli zaživjeti u skorije vrijeme, jer u međuvremenu kako tvrde, treba poduzeti mnogo da e obezbijedi sigurnost i bezbjednost putnika koji bi se vozili robotaxijima, a za što će ipak trebati godine. U svojim argumentima najveću bojazan pokazuju na nesreće u saobraćaju i kako će tehnologija odgovoriti na naprimjer loše vrijeme, komplicirane raskrsnice, kao i nepredvidivo ponašanje pješaka.

Musk je ranije, podsjeća Reuters, najavio kako će putnici Tesline samovozeće automobile (robotaxije) pozivati putem aplikacije. “Vožnja Cybercabom će s vremenom koštati 20 centi po milji (1,6 kilometara), a punjenje će biti induktivno, bez utikača. Upravljanje robovanima bit će još jeftinije i iznosit će 5 centi po milji”, rekao je Musk i dodao da će se vozila oslanjati na umjetnu inteligenciju i kamere, a ne na hardver koji je uobičajen među konkurentima robotaxijima.

Osim Tesle i drugi igrači su željeli napraviti proboj na tržišu samovozećih automobila, ali su doživjele gubitke koji se mjere u milijardama, te su neke od njih bile primorane da zatvore svoje poslovanje. Alphabetov Waymo jedina je američka firma koja upravlja robotaksijem bez posade koji naplaćuje karte, ali i on trpi gubitke.

Teslin najveći konkurent na tržištu mogao biti biti Waymo, Foto: REUTERS

Ko su konkurenti na tržištu

“Nejasno je koliko tačno novca Alphabet troši na Waymo, ali zbirka Alphabetovih eksperimentalnih poslova koja uključuje Waymo imala je operativni gubitak od oko dvije milijarde dolara u prvoj polovini ove godine. Waymo je najvjerovatnije odgovoran za značajan dio tog gubitka”, rekao je Mark Mahaney, voditelj internetskog istraživačkog tima Evercore ISI New York Timesu.

Novinari The San Francisko Standarda željeli su testirati automobil te su zabilježili: “Sve u svemu, od preuzimanja do iskrcavanja, Waymu je trebalo otprilike 27 minuta da se vozi od ulice Taraval do Alta Plaza Parka — otprilike sedam minuta sporije od prosječnog vozača automobila ili Ubera, ali svakako brže od javnog prijevoza”.

Na tržištu je Zoox-ov autonomni automobil nalik na toster na točkovima. Amazon je za 1,2 milijarde dolara kupio Zoox koji razvija tehnologiju autonomne vožnje i električna vozila sa softverom za dijeljenje vožnje.

Prošle godine američki proizvođač automobila General Motors povukao je sa tržišta svih svojih 950 autonomnih vozila Cruise, nakon što je jedan od ovih automobila bez vozača povrijedio jednu ženu u San Francisku početkom oktobra.

Kakva je budućnost prevoza automobilima bez vozača u gradskim sredinama teško mogu prognozirati i njihovi proizvođači, ali je očito da će biti prisutni na tržištu, ako nemasovno, onda barem kao egzotični vid vožnje.

Ono što je sada pred Muskom i Teslom su usklaživanje sa propisima regulatora, kao i pravljenje poslovnog plana za razvoj u odnosu na konkurenciju.

