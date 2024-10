Kako se pravi tim iz snova na poslu?

Istina je: timski rad zaista ostvaruje snove. Iako često priznajemo lidere poput Stiva Džobsa, Bila Gejtsa ili Ilona Maska, za kompanije koje su osnovali, Apple, Microsoft ili SpaceX, zaslužan je tim iz snova. Oni su uložili svoje vrijeme i talente u ostvarivanje ovih ambicioznih vizija.



Saradnički napori tih timova bili su ključni u transformaciji smjelih ideja u revolucionarne proizvode i usluge. One koje su promijenile naš svijet na načine koje teško možemo zamisliti.



Iako možda nećemo svi postati milijarderi, nije teško pretpostaviti da ćemo svi u nekom trenutku našeg profesionalnog života postati lideri. A kada do toga dođe, želimo da budemo sigurni da biramo prave ljude za posao.



Bilo da osnivaš sopstveni biznis ili preuzimaš ulogu menadžera srednjeg nivoa u postojećoj kompaniji, evo nekoliko savjeta koji ti mogu pomoći da izgradiš svoj tim iz snova.

Treba da definišete ciljeve svog tima

Što više vremena uložiš u planiranje sada, to ćeš imati manje glavobolja kasnije. Dakle, prije nego što uopšte napišeš opise poslova i objaviš oglase za posao, najbolje je da definišeš ciljeve koje želiš da tvoj tim postigne.

Kada formiram tim, često se pitam da li tim koji pokušavam da okupim treba da radi sa mnom dugoročno ili je u pitanju ad-hoc tim za specifičan projekat sa definisanim rokom.



U prvom slučaju, skloniji sam da favorizujem „meke“ vještine kao što su komunikacija, samosvijest i timski rad. Iako su iskustvo i stručnost i dalje ključni. Stavljaću veći akcenat na ove vještine, želim ljude koji će se ne samo uklopiti u trenutni tim, već i rasti zajedno s njim. Prilagođavaće se promjenama u kompaniji.



To je zato što su dugoročnim timovima potrebni članovi koji mogu graditi jake odnose i podržavati jedni druge kroz različite izazove. Manje iskusni članovi tima će s vremenom steći tehničke vještine kroz praksu, ali to neće biti moguće ako članovi tima stalno upadaju u sukobe i ne slažu se.



Za tim koji se formira radi kratkoročnog projekta, međutim, možda ću hteti agilnost i specijalizovane vještine. Ove uloge zahtijevaju ljude koji brzo razmišljaju i stručnjake koji mogu odmah da preuzmu zadatke i donesu rezultate u kratkom roku.



U ovoj situaciji mogu manje brinuti o osobinama ličnosti, jer je cilj okupiti grupu pojedinaca koji su najbolji u onome što rade. Oni mogu efikasno sarađivati kako bi postigli konkretne ciljeve u određenom vremenskom periodu.

Shutterstock/Ground Picture

Razumite ulogu prije nego što zaposlite nekoga

Kao menadžer, ne morate biti odgovorni za svaki detalj. Zapravo, želite da zaposlite ljude koji su toliko dobri u onome što rade da im nije potrebna stalna kontrola. Ostaju povremena ažuriranja ili izvještaji o napretku.



Znaš da si napravio/la dobar izbor prilikom zapošljavanja ako možeš da se fokusiraš na strategiju visokog nivoa i obezbijediš da napreduješ u skladu sa ciljevima kompanije.



Ipak, i dalje je važno da imate temeljno razumijevanje onoga što svaka uloga zahtjeva, kako biste mogli da pružite odgovarajuće vodstvo i smjernice. Da biste bili dobar lider, morate znati dovoljno o svakoj ulozi da biste prepoznali kada je nekome potrebna podrška ili kada proces treba prilagoditi.



Prije nego što zaposlite nekoga, odvojite vrijeme da detaljno razumijete svaku ulogu. Uvjerite se da razumijete osnovne funkcije uloge, njene izazove i koje KPI-ove (ključne pokazatelje uspješnosti) treba pratiti prilikom procene efikasnosti.



Ulaganjem vremena u razumijevanje svake uloge, postavljate sebi temelje za donošenje najboljih odluka prilikom zapošljavanja. Što više znate o ulozi, to ćete bolje voditi tim koji će unaprijediti vaš biznis ili kompaniju.

Izgradite povjerenje i odnos

Nakon što ste uložili trud da pronađete i zaposlite prave ljude, sada je vrijeme da osigurate da ostanu u vašem timu.



Ovde postaje ključno izgraditi povjerenje i odnos. Zapamtite, ljudi ne ostaju samo zbog posla. Ostaju zbog kulture, odnosa koje grade sa kolegama i osjećaja da su dio nečeg većeg.



Kao menadžer, kako to postići?



Prvo, započnite tako što ćete biti otvoreni i pristupačni svom timu. Omogućite članovima tima da vam se lako obrate i podstaknite otvoren dijalog. Jasno stavite do znanja da je njihov glas važan, jer kada se ljudi osjećaju saslušano, osjećaju se cijenjeno, a to ih drži angažovanim.



Drugo, trudite se da zadržite pozitivnu atmosferu, čak i kada stvari postanu izazovne. Proslavljajte male pobjede koliko god možete, pohvalite sjajan rad i održavajte visoku energiju.



Još jedan brz savjet koji mi je mnogo pomogao: budite velikodušni sa komplimentima. Možda će vam na početku djelovati čudno, posebno ako niste navikli, ali mali komplimenti tu i tamo mogu učiniti čuda za održavanje pozitivnog i podržavajućeg radnog okruženja, koje će tvoj novi tim definitivno voljeti.

Imajte strpljenja za njih, ali i za sebe

Izgradnja tima nije precizna nauka. Možete sarađivati sa najiskusnijim menadžerima za zapošljavanje i napraviti najdetaljnije planove za izgradnju svog tima iz snova, ali na kraju dana morate imati strpljenja i za njih i za sebe.



Stvar je u tome – bez obzira koliko se neko savršeno uklapa u ulogu na papiru, uvijek će postojati kriva učenja. Oni se prilagođavaju novim procesima, kolegama, okruženju i vama.



Možda će im trebati vremena da uđu u ritam, i to je u redu! Budite strpljivi, dajte im prostor da uče i pružite smjernice kada je potrebno. Ključno je podsticati napredak, a ne perfekciju, i uvijek slaviti male uspjehe na tom putu.



I ne zaboravite na sebe. Kao lider, imaćete trenutke sumnje u sebe, a mnoge stvari neće ići kako ste planirali. Ono što treba zapamtiti je da je svako iskustvo, bilo uspjeh ili neuspjeh, prilika za rast i poboljšanje.



Zapamtite, sjajni timovi se ne grade preko noći. Oni se razvijaju kroz dosljedan trud, refleksiju i prilagođavanje. Ali prateći ova četiri savjeta, postavićete čvrst temelj za ono što će na kraju postati vaš tim iz snova. Sada je vrijeme da duboko udahnete, verujete u proces i date sve od sebe da budete pravi vođa za svoje ljude.

Šon Devan, saradnik Forbes

Please enable JavaScript