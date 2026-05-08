Nova kreditna linija od 20 miliona KM za kupovinu stana

Banka u većinskom vlasništvu Federacije BiH, Union Banka, dobit će zajam od 20 miliona KM kako bi pokrenula novu kreditnu liniju za mlade koji pokušavaju riješiti stambeno pitanje. Kako je saopćeno, novi program ima za cilj da ublaži dio pritiska na tržištu, posebno za mlađe kupce koji teško mogu sebi priuštiti kupovinu nekretnine po trenutnim tržišnim cijenama. U prvoj polovini 2026. godine, cijene stanova u zemlji su dosegle rekordne nivoe, s medijanom oglašenih cijena u Sarajevu od oko 5.300 KM/m². U užem dijelu Sarajeva prosječne cijene kvadratnog metra stana se kreću od 3.700 do 5.200 KM.

U Mostaru i Banjoj Luci cijene su u posljednje dvije godine porasle i do 30 posto, prema podacima agencija za nekretnine.

Kreditna linija dolazi u trenutku kada se pokušava odgovoriti na stambenu krizu i odlazak mladih iz zemlje. Vlada očekuje da bi ova sredstva mogla stimulirati i građevinski sektor, kao i kreditnu aktivnost. Union banka je 97,74% u vlasništvu Vlade FBiH. Njena neto dobit u 2025. godini iznosila je 7,6 miliona maraka, što je rast od 8,4% u odnosu na godinu ranije.

Bosna i Hercegovina je prošle godine usvojila zakon koji omogućava povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Usvajanjem zakona u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH u aprilu završena je parlamentarna procedura, međutim, njegovo formalno stupanje na snagu, nije značilo i punu primjenu, jer je nakon toga trebalo regulirati način povrata PDV-a. Kako je pojasnio Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, krajem prošle godine stvoreni su stručni preduslovi da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) usvoji pravilnik koji reguliše povrat PDV-a na prvu nekretninu, ali da pojedine institucije usporavaju proces. Prema njegovim riječima, pravilnik će uskoro biti upućen na usvajanje Upravnom odboru UIOBiH, međutim, neizvjesno je kada će on i zvanično stupiti na snagu. Ono što se za sada zna je da će pravo na povrat PDV-a imati svi građani koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine.