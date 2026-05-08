Sve više domaćih gostiju bira bh. destinacije za odmor: Turisti traže iskustva koja se ne mogu naručiti preko aplikacije

U prva tri mjeseca ove godine u BiH je registrovano 305.680 turističkih dolazaka, od čega je stranih turista bilo blizu 70 posto (67,6 %), a domaćih nešto više od 30 posto 3,4 %). Iz podataka Agencije za statistiku BIH vidljiv je trend rasta broja domaćih turista za nešto više od šest posto, što ukazuje na raspoloženje domaćih turista da odmor traže u nekim od bh. centara ili prirodnih i kulturnih atrakcija.

S druge strane u istom periodu registriran je blagi pad u broju stranih turističkih dolazaka za 0,8 %, te su BiH u najvećem broju birali gosti oiz Hrvatske, Srbije, Slovenije, zatim Turske, Crne Gore i Njemačke.

Kako je za Forbes BiH pojasnila Ana Lakić, rukovodilac Odjeljena za razvoj u Turističkoj organizaciji Republike Srpske (TORS), neophodno je da BiH svoju turističku ponudu razvija kroz iskustva kojima je zemlja bogata.

“Kultura, tradicija, gastronomija i ruralna područja su ono u čemu Bosna i Hercegovina može da parira ostalim državama kao i aktivan odmor koji smo već u određenoj mjeri razvili. Ipak, taj segment je potrebno dalje razvijati i ulagati u infrastrukturu kako bismo bili konkurentni kako Sloveniji tako i Hrvatskoj koja se okreće i tom vidu turizma, ali i ostalim državama. Turistička potražnja danas se zasniva gotovo isključivo na autentičnim iskustvima i upravo u tom pravcu moramo oblikovati našu ponudu“, govori Lakić.

Turisti danas, napominje ona, traže iskustva koja se ne mogu naručiti preko aplikacije i sve češće biraju destinacije koje su “isključene iz sistema”, gdje mogu da se resetuju, bez buke i gužve.