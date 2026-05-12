Netflix potrošio više od 135 milijardi dolara na filmove i serije

Globalna dominacija Netflixa donijela stotine milijardi ekonomiji i otvorila hiljade radnih mjesta.

Netflix je u posljednjih deset godina uložio više od 135 milijardi dolara u produkciju filmova i televizijskih serija, saopštila je kompanija, potvrđujući svoju ogromnu dominaciju u svijetu streaming industrije i zabave na zahtjev.

Prema podacima koje je objavio ovaj američki gigant, Netflix je u istom periodu globalnoj ekonomiji doprinio sa više od 325 milijardi dolara, dok je kroz filmske i televizijske produkcije otvoreno više od 425 hiljada radnih mjesta širom svijeta.

Kompanija sa sjedištem u Kaliforniji danas je jedna od najvećih streaming platformi na svijetu, sa više od 325 miliona pretplatnika krajem 2025. godine.

Netflix je među prvima potpuno promijenio način na koji ljudi gledaju filmove i serije kod kuće, a vlastite produkcije pretvorio je u globalne kulturne fenomene.

Iz kompanije su predstavili projekat pod nazivom „Netflix Effect“, kroz koji žele prikazati ekonomski, kulturni i društveni uticaj svojih sadržaja širom svijeta.

Koizvršni direktor Netflixa Ted Sarandos izjavio je da filmovi i serije ove platforme svakodnevno utiču na ekonomije, industrije i živote miliona ljudi.

„Danas predstavljamo Netflix Effect, sveobuhvatan pregled ekonomskog, kulturnog i društvenog uticaja naših filmova i serija i načina na koji se taj uticaj širi kroz ekonomije, industrije i svakodnevni život“, rekao je Sarandos.

Netflix je tokom godina sarađivao sa više od 3.000 kompanija i televizijskih kuća širom svijeta, uključujući i javne emitere.

Posebno je zanimljiv podatak da sadržaji koji nisu na engleskom jeziku danas čine više od trećine ukupne gledanosti na platformi, dok su prije deset godina činili manje od deset posto.

Ogroman globalni uspjeh ostvarile su serije i filmovi izvan američke produkcije, među kojima se posebno izdvajaju španska serija „Money Heist“, južnokorejski hit „Squid Game“ i animirani naslov „KPop Demon Hunters“.

Ovaj trend pokazuje da publika širom svijeta sve više prihvata međunarodne sadržaje i produkcije iz različitih kultura.

U međuvremenu, Netflix pokušava pronaći nove izvore rasta u vrijeme usporavanja prihoda i jače konkurencije na tržištu streaming servisa.

Kompanija se sve više okreće industriji videoigara i prijenosima uživo, dok nastoji zadržati vodeću poziciju u svijetu digitalne zabave.

Prošlog mjeseca suosnivač i predsjednik kompanije Reed Hastings odlučio je napustiti Netflix u trenutku kada se firma nalazi u fazi velikih promjena i traženja novih poslovnih modela, piše Reuters.

I pored izazova, Netflix ostaje jedan od najuticajnijih igrača moderne zabavne industrije, sa sadržajima koji oblikuju globalnu pop kulturu i način na koji milijarde ljudi širom svijeta konzumiraju medije.

