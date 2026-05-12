Pozicija valuta u međunarodnoj trgovini: Euro dominantan u izvozu EU, dolar jači u nafti

Tržište je podijeljeno kada je riječ o pozicijama eura i dolara u međunarodnoj trgovini na tržištu EU. U prošloj godini primarni proizvodi (sirovine, poljoprivredni proizvodi, metali …), izuzev nafte, gotovo podjednako su se faturisali u ove dvoje valite, s tim da je euro za nešto više od dva postotka (47,4 %) više korišten kao valuta za uvoz ovih proizvoda iz zemalja izvan EU, nego dolar, čiji udio je iznosio 45 %.

Valute zemalja EU koje nisu članice eurozone činile su 1,7 posto, dok su ostale valute učestvovale sa 5,3 posto, navodi eurostat u svom izvještaju, dodajući kako se američki dolar izdvojio kao glavna valuta korištena za uvoz naftnih proizvoda, sa udjelom od 86,7 posto u 2025. godini, znatno ispred eura koji je imao udio od 12,9 posto. Ostale valute zemalja EU i valute zemalja izvan EU činile su simboličnih 0,2 odnosno 0,1 posto.

Dolar je nešto jači i kod industrijskih proizvoda, te je prema izvještaju, kod prerađenih proizvoda, također bio glavna valuta sa udjelom od 46,2 posto, neznatno ispred eura koji je učestvovao sa 43,3 posto, dok su ostale valute zemalja EU činile 1,7 posto, a valute zemalja izvan EU 8,5 posto.

Sa udjelom od 62,2 posto, euro je također bio najčešće korištena valuta za izvoz primarnih proizvoda iz Evropske unije prema zemljama izvan EU, ispred američkog dolara sa 22,9 posto, ostalih valuta zemalja EU sa 2,5 posto i valuta zemalja izvan EU sa 12,1 posto.

Kada je riječ o naftnim proizvodima, izvještaj pokazuje da se američki dolar (70,1 posto) najčešće koristio kao valuta za izvoz, iako je pokazao manju dominantnost u odnosu na uvoz. S druge strane euro je ostvario udio od nešto više od četvrtine, odnosno 27,5 posto. Kod prerađenih proizvoda, udio eura iznosio je 50,4 posto, dok je američki dolar imao udio od 32,4 posto, ostale valute zemalja EU 1,8 posto, a valute zemalja izvan EU 15,2 posto.