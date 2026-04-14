Cijena zlata opet raste, vrijednost dolara sve slabija

Zlato je zabilježilo rast nakon dvodnevnog pada, jer je obnovljeni optimizam u vezi s mogućim pregovaračkim rješenjem rata između SAD-a, Izraela i Irana ublažio strahove od inflacije.

Cijena zlata porasla je i do 1,2 posto, dostigavši 4.796 dolara po unci, nadoknadivši gubitke iz prethodne dvije sesije. Iako su Sjedinjene Američke Države započele pomorsku blokadu Hormuškog moreuza, predsjednik Donald Trump izjavio je da su iranski zvaničnici kontaktirali njegovu administraciju s namjerom da postignu dogovor. Istovremeno, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian poručio je da je Teheran spreman nastaviti mirovne pregovore u okviru međunarodnog prava.

Cijene nafte su pale i zadržale se ispod 100 dolara po barelu, dok su dionička tržišta zabilježila rast. Vrijednost dolara pala je sedmi dan zaredom, što je najduži niz pada u posljednje dvije godine, čime je dodatno podržano zlato koje se obračunava u američkoj valuti.

Pad cijena energenata ublažio je dio inflatornog pritiska koji je opterećivao zlato od početka sukoba prije više od šest sedmica. To je navelo trgovce da očekuju da će centralne banke duže zadržati kamatne stope na istom nivou ili ih čak povećati, što predstavlja nepovoljan faktor za imovinu koja ne donosi kamatu poput zlata.

Ipak, zabrinutost zbog mogućih novih poremećaja u snabdijevanju energijom i ekonomskih posljedica i dalje je prisutna, posebno jer američka blokada brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka u Perzijskom zaljevu pojačava pritisak na Teheran. Uprkos visokim tenzijama, tržišta novca u SAD i dalje procjenjuju malu vjerovatnoću da će Federalne rezerve smanjiti kamatne stope do decembra.

REUTERS/Francis Kokoroko

„Zlato se i dalje kreće prvenstveno u skladu s očekivanjima u vezi s kamatnim stopama, a ne kao zaštita od geopolitičkih rizika, pa trenutno raste zajedno s dionicama zbog nade u smirivanje tenzija“, izjavio je Justin Lin, investicijski strateg u kompaniji Global X ETFs u Australiji. Dodao je da bi dugoročno više cijene nafte mogle usporiti ekonomski rast, što je historijski pozitivno za zlato.

Uprkos umjerenom oporavku posljednjih sedmica, zlato je i dalje palo oko 10 posto od početka sukoba krajem februara. Nedostatak likvidnosti u ranim fazama borbi natjerao je investitore da prodaju svoje zalihe zlata kako bi pokrili gubitke na drugim tržištima.

Promptna cijena zlata porasla je 0,7 posto na 4.773,26 dolara po unci u 15:27 po singapurskom vremenu. Srebro je poraslo 2,5 posto na 77,51 dolar po unci, dok su platina i paladij također zabilježili rast. Indeks dolara Bloomberg Dollar Spot Index pao je za 0,2 posto.

Please enable JavaScript

