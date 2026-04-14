Ukoliko se usvoji na državnom nivou – evo šta donosi inicijativa Vlade FBiH o ukidanju carine na uvoz nafte i naftnih derivata

Vlada Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je inicijativu Federalnog ministarstva trgovine kojom se predviđa privremeno ukidanje carine od 10 posto na uvoz nafte i naftnih derivata iz trećih zemalja. Ova mjera odnosila bi se na zemlje izvan EU, CEFTA sporazuma i onih sa kojima Bosna i Hercegovina ima posebne trgovinske odnose, a trajala bi ukupno 180 dana.

Inicijativa će biti upućena Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz prijedlog da se zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za izmjene Carinske tarife, kako bi se u navedenom periodu omogućio uvoz nafte i derivata uz nultu carinsku stopu.

Jačanje konkurencije među dobavljačima

Cilj ove mjere je jačanje konkurencije među dobavljačima i otvaranje prostora za nove izvore snabdijevanja, čime bi se smanjila zavisnost od postojećih uvoznih pravaca. Istovremeno, očekuje se povećanje otpornosti domaćeg tržišta na globalne poremećaje, veća fleksibilnost u kriznim situacijama i stabilnije snabdijevanje energentima.

Mjera ima i preventivni karakter, omogućava brzo reagovanje u slučaju naglih skokova cijena ili prekida u isporuci, bez administrativnih zastoja i dodatnih troškova. Time bi Bosna i Hercegovina unaprijed ojačala kapacitete za upravljanje rizicima u energetskom sektoru.

Kao ključni razlog za pokretanje inicijative navodi se visoka nestabilnost globalnog tržišta nafte. Kretanja cijena u martu 2026. godine dodatno su potvrdila potrebu za pravovremenim djelovanjem kako bi se zaštitila domaća ekonomija i osigurala stabilnost snabdijevanja.

Američke kompanije spremne osigurati gorivo

U Mostar je tim povodom održan sastanak federalnog ministra trgovine Amir Hasičević i otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH John Ginkel. Fokus razgovora bio je zaštita potrošača od oscilacija cijena goriva i stabilizacija tržišta naftnih derivata.

Protecting BiH consumers from global fuel price volatility was the focus of today’s meeting between Charge d’Affaires, a.i., John Ginkel and FBiH Minister of Trade Amir Hasičević.



— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) April 13, 2026

Sagovornici su razmotrili konkretne mjere za sigurnije snabdijevanje i ublažavanje negativnih efekata globalnih poremećaja. Ginkel je podržao inicijativu, naglašavajući da bi ukidanje carina omogućilo diverzifikaciju izvora nafte, povećalo energetsku sigurnost i ublažilo udar na građane.

Istaknuto je i da su Sjedinjene Američke Države trenutno najveći svjetski proizvođač nafte, te da su njihove kompanije spremne osigurati kvalitetno gorivo i dopuniti skladišne kapacitete u Bosni i Hercegovini.

Ministar Hasičević poručio je da su Vlada i resorno ministarstvo odlučni da kroz institucionalne mjere zaštite standard građana i osiguraju stabilno i predvidivo tržište.

Zaključeno je da su u vremenu globalnih izazova ključni međunarodna saradnja i brze, efikasne mjere koje garantuju sigurnost snabdijevanja i zaštitu krajnjih potrošača.