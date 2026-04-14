Ukoliko se usvoji na državnom nivou – evo šta donosi inicijativa Vlade FBiH o ukidanju carine na uvoz nafte i naftnih derivata
Vlada Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je inicijativu Federalnog ministarstva trgovine kojom se predviđa privremeno ukidanje carine od 10 posto na uvoz nafte i naftnih derivata iz trećih zemalja. Ova mjera odnosila bi se na zemlje izvan EU, CEFTA sporazuma i onih sa kojima Bosna i Hercegovina ima posebne trgovinske odnose, a trajala bi ukupno 180 dana.
Inicijativa će biti upućena Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz prijedlog da se zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za izmjene Carinske tarife, kako bi se u navedenom periodu omogućio uvoz nafte i derivata uz nultu carinsku stopu.
Jačanje konkurencije među dobavljačima
Cilj ove mjere je jačanje konkurencije među dobavljačima i otvaranje prostora za nove izvore snabdijevanja, čime bi se smanjila zavisnost od postojećih uvoznih pravaca. Istovremeno, očekuje se povećanje otpornosti domaćeg tržišta na globalne poremećaje, veća fleksibilnost u kriznim situacijama i stabilnije snabdijevanje energentima.
Mjera ima i preventivni karakter, omogućava brzo reagovanje u slučaju naglih skokova cijena ili prekida u isporuci, bez administrativnih zastoja i dodatnih troškova. Time bi Bosna i Hercegovina unaprijed ojačala kapacitete za upravljanje rizicima u energetskom sektoru.
Kao ključni razlog za pokretanje inicijative navodi se visoka nestabilnost globalnog tržišta nafte. Kretanja cijena u martu 2026. godine dodatno su potvrdila potrebu za pravovremenim djelovanjem kako bi se zaštitila domaća ekonomija i osigurala stabilnost snabdijevanja.
Američke kompanije spremne osigurati gorivo
U Mostar je tim povodom održan sastanak federalnog ministra trgovine Amir Hasičević i otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH John Ginkel. Fokus razgovora bio je zaštita potrošača od oscilacija cijena goriva i stabilizacija tržišta naftnih derivata.
Sagovornici su razmotrili konkretne mjere za sigurnije snabdijevanje i ublažavanje negativnih efekata globalnih poremećaja. Ginkel je podržao inicijativu, naglašavajući da bi ukidanje carina omogućilo diverzifikaciju izvora nafte, povećalo energetsku sigurnost i ublažilo udar na građane.
Istaknuto je i da su Sjedinjene Američke Države trenutno najveći svjetski proizvođač nafte, te da su njihove kompanije spremne osigurati kvalitetno gorivo i dopuniti skladišne kapacitete u Bosni i Hercegovini.
Ministar Hasičević poručio je da su Vlada i resorno ministarstvo odlučni da kroz institucionalne mjere zaštite standard građana i osiguraju stabilno i predvidivo tržište.
Zaključeno je da su u vremenu globalnih izazova ključni međunarodna saradnja i brze, efikasne mjere koje garantuju sigurnost snabdijevanja i zaštitu krajnjih potrošača.