Rat na Bliskom istoku pogađa evropsku prodaju luksuznih brendova

Jedna od vodećih svjetskih luksuznih kompanija LVMH zabilježila je pad poslovanja usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, saopćeno je u ponedjeljak. Prodaja je oslabila u zemljama Zaljeva, dok su bogati turisti iz ove regije u velikoj mjeri smanjili potrošnju i u Evropi.

Globalna kvartalna prodaja kompanije, koja u svom portfoliju ima brendove poput Louis Vuitton, Dior, Bulgari i Hennessy, porasla je za jedan posto nakon prilagodbe valutnim promjenama, što je ispod očekivanja analitičara, koji su predviđali rast od 1,5 posto.

Iz kompanije navode da je rat doveo do negativnog utjecaja od oko 1% na ukupnu prodaju grupe, a taj pad zabilježen je i prije nego što se uzmu u obzir indirektni efekti, poput smanjenog turističkog prometa u drugim dijelovima svijeta.

Prema izvještaju Reutersa, prodaja u tržnim centrima u Dubaiu pala je i do 50 posto od početka sukoba na bliskom istoku. Iz LVMH navode da je promet u tržnim centrima naglo opao, dodajući da, iako regija predstavlja 6% prometa grupacije, utjecaj na profitne marže vjerovatno će biti veći zbog izuzetne profitabilnosti regije.

Negativni efekti prelili su se i na evropsko tržište. Prodaja u Evropi pala je za tri posto, prvenstveno zbog posljedica rata, ali i jačanja eura, zaključuju iz francuske kompanije.