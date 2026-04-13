Analiza: Iran drži sve u svojim rukama, SAD ne mogu pobijediti u ovom ratu

“Sjedinjene Američke Države također imaju svoje adute, mnogo snažnije i dalekosežnije. Jednostavno ih nisam odlučio koristiti, nikada nije bilo razloga da to učinim, sve do sada.”

Ta zapanjujuća prijetnja nezapamćenom silom predsjednika Donalda Trumpa uzdrmala je berzu, koja je pala gotovo tri posto, 10. oktobra 2025. godine.

U objavi na platformi Truth Social prije šest mjeseci, podijeljenoj u dva dijela, Trump je poručio da će Sjedinjene Države obustaviti ključni izvoz prema Kini i povećati carine na kinesku robu na 100 posto, što predstavlja maksimalistički potez s ciljem povratka izgubljenog američkog utjecaja.

Ako vam sve ovo zvuči poznato, za to postoji dobar razlog.

Danas se Sjedinjene Države suočavaju s izuzetno sličnom vrstom ekonomskog pritiska iz Iran kao što je to bio slučaj s Kinom prošle godine. Kao odgovor, Trump primjenjuje isti ekstremni pristup koji je koristio protiv Kine i drugih trgovinskih partnera, pojačava prijetnje do maksimuma, traži sve, a zatim se zadovoljava rezultatom koji je bolji od početne američke pozicije.

Trump je zaprijetio masovnom odmazdom Iranu ako ne otvori Hormuz, ključni plovni put kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte. U nedjelju je dodatno podigao uloge, izjavivši da će američka mornarica blokirati taj prolaz.

Problem je u tome što ovo nije trgovinski rat, već stvarni rat, a najnovija promjena strategije mogla bi dovesti još američkih vojnika u opasnost.

Za sada, Trumpove ekstremne prijetnje Iranu ne daju rezultate, što povećava rizik dugotrajne ekonomske štete za potrošače i smrtonosnog sukoba koji je već odnio hiljade života.

Carinska taktika

Tokom proteklih godinu i po, Trump je često iznosio maksimalističke prijetnje različitim trgovinskim partnerima, s različitim stepenom uspjeha. Iako je stekao reputaciju da odustaje od svojih najalarmantnijih prijetnji, poput preuzimanja Greenland ili pritiska na Brazil u vezi s postupkom protiv bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, mnogi partneri su ipak pristali na njegove uslove.

Međutim, Iran sada slijedi model Kine.

Prošlog proljeća Trump je toliko povećao carine Kini da je to praktično stvorilo embargo na kinesku robu u Sjedinjenim Državama. Kina je uzvratila ograničavanjem izvoza rijetkih zemnih minerala ključnih za širok spektar elektronike, čime je zaprijetila američkim kompanijama, potrošačima, pa čak i vojsci.

Trump je na kraju popustio i značajno smanjio carine, u zamjenu za kinesko obećanje da će ponovo otvoriti izvoz tih minerala. Ipak, Kina nije odustala, zadržala je svoj ključni adut uprkos Trumpovim ponovljenim prijetnjama novim povećanjem carina, ovlasti koje je nedavno ograničio Vrhovni sud.

Slično tome, Iran kontrolu nad Hormuškim moreuzom vidi kao svoj glavni adut prema Sjedinjenim Državama, sredstvo za zaustavljanje egzistencijalnog rata i dovođenje Amerike za pregovarački sto, javlja CNN.

Iranski ekonomski odgovor

Izgleda da Iran, možda poučen iskustvom svog saveznika, nije spreman tako brzo popustiti.

„Uživajte u trenutnoj cijeni benzina“, napisao je Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, u objavi na mreži X. „Uz ono što nazivaju ‘blokadom’, uskoro će vam nedostajati gorivo po cijeni od četiri do pet dolara.“

Trumpova prijetnja blokadom Hormuškog moreuza mogla bi presjeći iransku prodaju nafte i milionske prihode koji su pomagali finansiranje rata protiv Sjedinjenih Država.

Međutim, ta prodaja od oko dva miliona barela dnevno istovremeno je pomagala stabilizaciji cijena nafte na svjetskom tržištu, povećavajući ponudu koja je bila prijeko potrebna.

Reakcija tržišta na Trumpovu prijetnju bila je trenutna. Cijena Brent nafte, međunarodnog standarda, skočila je osam posto u nedjelju navečer na 103 dolara po barelu, a blokada bi mogla dodatno podići cijenu za još deset dolara, približavajući je nedavnim maksimumima, prema riječima Jay Hatfielda.

Trgovci će radije prihvatiti prijetnju blokadom nego raniju Trumpovu najavu uništavanja iranske nafte i infrastrukture. Ipak, ako tržište procijeni da će rat potrajati sedmicama ili mjesecima, cijena nafte mogla bi brzo premašiti 120 dolara, testirajući najviše nivoe u posljednje četiri godine, smatra Homayoun Falakshahi.

Amerikanci bi zbog toga mogli plaćati još više. Djelimično zbog rasta cijena goriva, prosječno američko domaćinstvo već sada troši 233 dolara mjesečno više na iste proizvode i usluge nego prije godinu dana, prema analizi kompanije Moody’s Analytics.

Cijene goriva u SAD-u su počele blago padati, ali će ponovo porasti zbog blokade, smatra Joe Brusuelas. Isto važi i za dizel i avionsko gorivo, a blokada bi mogla natjerati investitore da napuste obveznice, što bi dodatno povećalo kamatne stope i troškove zaduživanja za milione Amerikanaca. Očekivanja inflacije nastavit će rasti.

Kontrola nad Hormuškim moreuzom i dalje daje Iranu značajnu prednost u sukobu. Iako su njegova vojska i političko rukovodstvo pretrpjeli teške gubitke, zemlja i dalje posjeduje snažan ekonomski utjecaj nad Sjedinjenim Državama i ostatkom svijeta.

Zbog toga, barem za sada, Iran ne pokazuje znakove popuštanja.

