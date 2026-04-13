Nafta skače zbog američke blokade iranskih luka u Hormuškom moreuzu

Cijene nafte su u ponedjeljak naglo porasle nakon što je američka vojska najavila uvođenje pomorske blokade u Hormuškom moreuzu, potez koji bi mogao dovesti u pitanje trenutno primirje između SAD-a, Izraela i Irana i dodatno ograničiti globalnu ponudu nafte.

Referentna svjetska cijena nafte Brent porasla je za sedam posto i približila se iznosu od 102 dolara po barelu, što predstavlja rast od četrdeset posto od početka rata. Američka referentna nafta WTI porasla je sličnim tempom na 103,5 dolara po barelu, što je oko pedeset četiri posto više nego prije nego što je rat praktično paralizirao Hormuški moreuz.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, koja djeluje u okviru Ministarstva odbrane SAD, saopćila je u nedjelju da će pomorske snage od ponedjeljka u deset sati po istočnom vremenu započeti blokadu cjelokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka. U saopćenju je naglašeno da snage neće ometati slobodu plovidbe za brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz prema lukama koje nisu iranske i iz njih.

Pomorska blokada, koja se podudara s prijetnjom predsjednika Donalda Trumpa, dolazi nakon što Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikend pregovora nisu uspjele postići dogovor o okončanju rata. Teheran, koji je prema izvještajima naplaćivao prolaz nekim brodovima kroz Hormuški moreuz, obećao je odgovor na svaki vojni brod u tom području.

Glavni ekonomista kompanije Capital Economics, Neil Shearing, upozorio je da ovaj potez nosi rizik stvaranja novih žarišta sukoba. Postavlja se pitanje da li bi američka mornarica mogla zaplijeniti savezničke brodove koji su platili prolaz Teheranu ili čak ciljati kineske brodove u moreuzu, što bi u oba slučaja predstavljalo značajnu eskalaciju.

Blokada će dodatno pooštriti stanje na globalnom tržištu nafte. Iran učestvuje s približno četiri posto u svjetskoj ponudi nafte, a veliki dio izvoza završava u Kini.

Ograničavanjem iranskog izvoza nafte, američka administracija mogla bi presjeći ključni izvor finansiranja za iransku vladu i vojne operacije. Prošle godine izvoz nafte Iranu je donio oko 45 milijardi dolara, što čini približno trinaest posto bruto domaćeg proizvoda.

Od početka rata Iran je čak povećao izvoz. Do marta je izvoz iznosio prosječno oko 1,85 miliona barela dnevno, što je oko sto hiljada barela više u odnosu na prosjek između decembra i februara, prema podacima analitičke kompanije Kpler.

Berze su u ponedjeljak zabilježile oscilacije, pri čemu su terminski indeksi S&P 500, Dow i Nasdaq ukazivali na slabiji početak trgovanja. U Aziji je većina glavnih tržišta zatvorena s blagim padom, dok su i vodeći evropski indeksi bili u minusu.

Izuzetak je bio mađarski indeks BUX, koji je porastao gotovo tri posto u Budimpešti nakon parlamentarnih izbora koji su okončali šesnaestogodišnju vlast premijera Viktor Orbán. Prema gotovo potpunim rezultatima, Péter Magyar, lider opozicione stranke Tisza desnog centra, na putu je ka uvjerljivoj pobjedi.

