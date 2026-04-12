Viktor Orban priznao je ubjedljivi poraz

Viktor Orban, krajnje desni autoritarni premijer Mađarske—koji je došao na vlast prije 16 godina i uživao političku podršku na visokom nivou od predsjednika Donalda Trumpa—priznao je poraz na nedjeljnim izborima svom protivniku desnog centra, Peteru Magyaru, saopćio je njegov protivnik iz stranke Tisza na društvenim mrežama.

Ključne činjenice

Orban je priznao poraz u govoru svojim pristalicama ubrzo nakon Magyarove objave, navodeći: „rezultat izbora je bolan za nas, ali jasan.“

Tisza, Magyarova politička stranka desnog centra, prema procjenama će osvojiti 135 od 199 mjesta u parlamentu, izvijestio je Reuters nakon što je prebrojano 45% glasova-što im daje većinu s moći da praktično preoblikuju mađarske zakone.

Prije nedjelje, Orbanova stranka Fidesz uživala je sličan nivo popularnosti, osvojivši većinu na posljednjim parlamentarnim izborima 2022. godine.

Izlaznost birača oborila je rekorde, rekao je Magyar u video poruci u nedjelju, te je iznosila čak 77% do 18:30 po lokalnom vremenu, izvijestio je Associated Press pozivajući se na Nacionalni izborni štab Mađarske.

Orban: Međunarodna figura desničarskih populističkih pokreta

Orban je vodio Mađarsku kao premijer od 2010. godine i široko je kritikovan zbog narušavanja demokratskih institucija u svojoj zemlji. Bio je općenito sklon autokratskom predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, iako je osudio rat u Ukrajini. Također se smatra jednim od lidera mnogih međunarodnih konzervativnih pokreta, posebno u vrijeme kada su populistički izazovi tradicionalnim konzervativcima donosili pobjede širom Evrope i SAD-a tokom posljednje decenije. Trump je godinama hvalio Orbana i podržao njegov reizbor u objavi na Truth Socialu u februaru. Potpredsjednik JD Vance otišao je i korak dalje, putujući prošle sedmice u Budimpeštu kako bi podržao premijera govorom u kojem je optužio Evropsku uniju za „miješanje“ u mađarske izbore.

Pristalice stranke Fidesz slušaju govor mađarskog premijera Viktora Orbana na ekranu, nakon objave nepotpunih rezultata tokom parlamentarnih izbora u Budimpešti, Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Orbanova mreža se proširila na SAD

Orbanov uspjeh u preoblikovanju Mađarske smatran je velikom političkom pobjedom međunarodnih desničarskih lidera, a dobio je podršku velikih američkih organizacija i milijardera donatora. Osim bliskog odnosa s Trumpom i Vanceom, Orban se navodno sastao s desničarskim tehnološkim milijarderima Elonom Muskom (koji je često podržavao Orbana na njegovoj X platformi) i Peterom Thielom , kao i s bivšim voditeljem Fox Newsa i konzervativnom medijskom ličnošću Tuckerom Carlsonom . U prošlosti je Orban bio glavni govornik na Konferenciji konzervativne političke akcije, a američka grupa ga je u nedjelju ponovo podržala za reizbor.

Uvjerljiva pobjeda Petera Magyara, Foto: REUTERS/Marton Monus

Glavni kritičari

Orbana su redovno kritkovale organizacije za ljudska prava i Evropska unija zbog njegovih oštrih mjera protiv prava LGBTQ osoba i značajnih izmjena mađarskog ustava. Među njima su: Human Rights Watch, Evropski parlament, većina drugih lidera evropskih zemalja i američki State Department za vrijeme bivšeg predsjednika Joea Bidena, koji je 2022. godine objavio izvještaj zbog zabrinutosti u vezi sa cenzurom, korupcijom i političkim zastrašivanjem. U nedjelju je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen javno proslavila Orbanov poraz, napisavši u objavi na X : „Mađarska je izabrala Evropu. Evropa je oduvijek birala Mađarsku. Zemlja se vraća svom evropskom putu.“ Ubrzo su slijedili i drugi evropski lideri – francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da njegova zemlja „pozdravlja pobjedu demokratskog učešća“, dok je njemački kancelar Friedrich Merz ponudio da „udruži snage za snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Evropu“.

Šta je sljedeće?

Mađarska i dalje broji glasove, iako je Magyarova stranka Tisza već proglasila pobjedu. U govoru pristalicama u Budimpešti, Magyar je rekao: „Zajedno smo zamijenili Orbanov sistem i zajedno smo oslobodili Mađarsku, vratili smo našu zemlju.“ Magyar je predsjednik Tisze i očekuje se da će postati premijer kada se formira nova vlada. On je bivši član Orbánove stranke Fidesz, i od nje se odvojio tek 2024. godine.

Zachary Folk, Forbes