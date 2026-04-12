Kako su Trumpovi u godinu dana izgubili milijardu dolara na bitcoinu

Mnogi početnici u kriptovalutama izgubili su novac jureći za bitcoin boomom nakon reizbora Donalda Trumpa, ali nitko nije pretrpio tako velik gubitak kao američki predsjednik.

Ulaganje uz zaduživanje na vrhuncu ciklusa obično ima isti ishod – produbljuje gubitke. Upravo je to 2025. učinila porodica Donalda Trumpa, plasirajući milijarde dolara na bitcoin.

Bilo je to u maju 2025., netom nakon Trumpova povratka u Bijelu kuću. Kripto tržišta bila su u euforiji. Predsjednikovi sinovi, koji su već povećali očevu imovinu za stotine miliona dolara kroz razne digitalne projekte povezane s Trumpom, odlučili su napraviti sljedeći korak – veliko institucionalno ulaganje u vodeću kriptovalutu, bitcoin.

U to vrijeme jedan bitcoin vrijedio je 108.000 dolara. No, s ocem ponovno na vlasti, Trumpovi sinovi očekivali su rast veći od 50 posto u sljedećih godinu dana. Eric Trump na jednoj konferenciji izjavio je da bi cijena mogla dostići 170.000 dolara, dok je Donald Trump Jr. procijenio raspon između 150.000 i 175.000 dolara.

Sinovi preuzeli konce

Braća, koja su preuzela upravljanje porodičnim poslovanjem tokom Trumpova predsjedničkog mandata, bila su spremna uložiti ozbiljan kapital. Najvrjednija imovina Donalda Trumpa, 52-postotni udio u Trump Media and Technology Groupu vrijedan 2,6 milijardi dolara, prebačena je u trust, pri čemu je Trump ostao jedini korisnik, ali je kontrolu formalno preuzeo njegov sin.

Pod vodstvom mlađe generacije kompanija je napustila fokus na društvene mreže i krenula u agresivno ulaganje u kriptoimovinu. Prodano je 1,4 milijarde dolara dionica i milijarda dolara konvertibilnih obveznica, a prikupljeni kapital uložen je u bitcoin. U razdoblju između najave i realizacije transakcije cijena bitcoina nastavila je rasti, dostigavši 119.000 dolara u srpnju, kada su kupovine realizirane.

Ova transakcija značajno je promijenila strukturu Trumpova portfelja: njegov udio u kompaniji pao je na 41 posto, uz istodobno povećanje duga i pretvaranje u jednog od najvećih investitora u bitcoin.

Da su se prognoze ostvarile, dobit bi bila jasna – oko milijardu dolara u roku od godinu dana.

REUTERS/Kevin Lamarque

Neočekivani pad i stagnacija

No to se nije dogodilo. Nakon kupovine, bitcoin je stagnirao. Nekoliko mjeseci kretao se relativno stabilno, bez većih razloga za slavlje ili zabrinutost. U augustu je Trump Media dodatno uložio 114 miliona dolara u manje poznatu kriptovalutu Cronos.

Zatim je uslijedio pad. Krajem novembra širi pad tržišta povukao je rizičniju imovinu, uključujući bitcoin i Cronos. Do kraja mjeseca kripto imovina Trump Medije, za koju je plaćeno 2,4 milijarde dolara, vrijedila je oko 1,8 milijardi.

Unutar kompanije pokrenuti su pokušaji ograničavanja gubitaka. Dio bitcoina, oko trećine portfelja, zaštićen je krajem godine kako bi se smanjio potencijalni pad, ali i ograničio mogući rast. U januaru je stigao novi udarac. Predsjednik Feda Jerome Powell signalizirao je da će kamatne stope ostati visoke, što je dodatno pritisnulo tržišta. Bitcoin je pao pet posto u jednom danu, smanjivši vrijednost portfelja na oko 1,7 milijardi dolara.

Bitcoin srušio i vrijednost firme

Kompanija je potom produžila zaštitne pozicije do juna, no nije jasno koliko su one ublažile gubitke. Iz Trump Medije poručuju da je riječ o dugoročnom ulaganju u “revolucionarnu digitalnu imovinu” koju ne treba ocjenjivati kroz kratkoročne cikluse.

Investitori, međutim, već donose svoje zaključke – i to negativne. Dionice Trump Medije pale su još snažnije od bitcoina, što odražava pad povjerenja ne samo u kriptovalute, već i u samu kompaniju.

Uz današnju cijenu bitcoina od oko 72.000 dolara, vrijednost kripto portfelja procjenjuje se na oko 1,4 milijarde dolara, što je pad od milijardu dolara. Istodobno, osobni udio Donalda Trumpa u kompaniji smanjio se za 1,6 milijardi dolara od trenutka kada su njegovi sinovi javno iznijeli optimistične prognoze.

Dan Alexander, novinar Forbesa

