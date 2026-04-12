Tankerima poručeno da ne plaćaju Iranu prolaz kroz Hormuški moreuz

Vlasnicima naftnih tankera upućen je jasan savjet da ne plaćaju Iranu naknade za prolazak kroz Hormuški moreuz, uprkos nedavnom primirju koje još uvijek nije omogućilo normalan protok brodova kroz ovu ključnu pomorsku rutu.

Iako je dogovor o prekidu vatre postignut u utorak trebao uključivati ponovno otvaranje moreuza, Iran poručuje da brodovi moraju tražiti dozvolu za prolaz, uz upozorenje da bi u suprotnom mogli biti meta napada. Također je nagoviješteno da bi se mogla naplaćivati naknada za siguran prolazak.

Phillip Belcher iz udruženja Intertanko, koje okuplja brodarske kompanije, istakao je da plaćanje takvih naknada nije prihvatljivo rješenje. Naglasio je i iznenađenje činjenicom da se takva ideja uopće pojavljuje kao početna tačka u pregovorima.

U međuvremenu, američki potpredsjednik JD Vance sastao se s predstavnicima iranske vlade u Islamabadu kako bi pokušao precizirati detalje primirja koje je već dovedeno u pitanje nastavkom zračnih napada u Izraelu i Libanu, kao i zastojem u jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Razgovori su, bar u ovoj prvoj rundi, propali.

Iz Intertanka poručuju svojim članicama da i dalje izbjegavaju prolazak kroz moreuz jer opasnost od napada i dalje postoji. Smatraju da prolaz neće biti siguran dok se sukobi u potpunosti ne zaustave, dok napadi na brodove ne prestanu i dok se ne uspostavi međunarodni nadzor koji bi garantovao slobodnu plovidbu bez dominacije jedne države.

Belcher naglašava da bi naplata prolaza bila u suprotnosti s međunarodnim pravom i principom slobodne plovidbe kroz međunarodne vode. Trenutno, kako kaže, moreuz je faktički pod kontrolom iranske vojske.

Iranska Revolucionarna garda, koja ima značajnu ulogu u ekonomiji zemlje, označena je kao teroristička organizacija od strane SAD-a i Evropske unije, zbog čega se dodatno upozorava da bi plaćanje takvih naknada moglo imati ozbiljne pravne i političke posljedice.

Od početka sukoba Iran daje do znanja da želi uvesti nova pravila za plovidbu kroz ovaj strateški prolaz. Pojedini mediji navode da bi plan mogao uključivati naknadu od oko dva miliona dolara po brodu, uz podjelu prihoda između Irana i Omana.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je spominjao mogućnost zajedničkog uvođenja takvih naknada između SAD-a i Irana, ali je kasnije ublažio stav, poručivši da Iran ne bi trebao naplaćivati prolaz i da s tim treba odmah prestati ako to već čini.

Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez naglašava da međunarodni moreuzi pripadaju svima i da se pravo slobodne plovidbe mora poštovati bez uvođenja dodatnih troškova ili ograničenja.

Zbog sukoba, promet kroz Hormuški moreuz gotovo je stao. Od utorka je prošlo tek petnaest brodova, dok je prije izbijanja krize prosjek bio oko 140 dnevno. Ovaj prolaz inače prenosi oko petine svjetskih zaliha nafte i plina, a trenutno je gotovo 800 brodova ostalo blokirano u Zaljevu.

REUTERS/Stringer

Što blokada duže traje, to su veće posljedice po globalno tržište. Očekuje se rast cijena goriva, električne energije, hrane i lijekova širom svijeta.

Izvršni direktor švedske kompanije Stena Bulk, Erik Hanell, kaže da još uvijek nije jasno kada će se situacija stabilizirati. Ističe da njegova kompanija neće koristiti moreuz dok ne bude potpuno sigurna u bezbjednost posade.

Naglašava da su sigurnosne garancije ključne, te da su informacije o pregovorima između SAD-a, pomorskih kompanija i eventualno Irana za sada ograničene.

Dodaje i da njegova kompanija nema direktan kontakt s iranskim vlastima, te da ne planira plaćati nikakve naknade bez jasnih i zvaničnih smjernica.

Na duže staze, kaže Hanell, naplaćivanje prolaza kroz Hormuški moreuz bilo bi slično naplaćivanju prolaza kroz Lamanš, što bi predstavljalo presedan koji bi mogao trajno promijeniti pravila globalne trgovine, scenarij koji industrija želi izbjeći.

