Tri godine i budžet od 100.000 dolara: Kako je AI upravljala trgovinom u srcu San Francisca

U srcu San Francisca, startup kompanija Andon Labs pokrenula je eksperiment ima potencijal da redefiniše način na koji funkcionišu buduće firme. Pokrenuli su maloprodajnu radnju kojom upravlja umjetna inteligencija. Sistem nazvan Luna dobio je budžet od 100.000 dolara, pristup internetu i zadatak da samostalno osmisli, pokrene i vodi vlastiti biznis u naredne tri godine. Rezultat je bio butik pod imenom Andon Market, ali i studija o prednostima i slabostima AI menadžmenta.

Jedna od ključnih prednosti biznisa kojim upravlja umjetna inteligencija je sama brzina i opseg donošenja odluka. Luna je samostalno odlučila šta će prodavnica prodavati, pregovarala je s dobavljačima i naručivala robu, te je upravljala i sa finansijama putem kreditne kartice. Sistem je imao “punu finansijsku autonomiju“, uz unaprijed definisane limite.

Vođenje kompanije, intervjui za posao i strategija

Luna je također preuzela i kompletnu funkciju zapošljavanja, od objavljivanja oglasa do vođenja intervjua i izbora kandidata. Jedan od zaposlenih u Andon Marketu, Felix Johnson, rekao je za NBC News da ga je iskustvo iznenadilo. “Nakon intervjua, bio sam prilično impresioniran i jako iznenađen… Na poslijetku me Luna i zaposlila”.

Osim toga, Luna je pokazala sposobnost strateškog rasuđivanja. Analizirajući tržište, odlučila je da prodavnica ponudi proizvode koji odražavaju koncept “sporog života”, u šta spadaju proizvodi poput knjiga, svijeća i društvenih igara. U komunikaciji s NBC Newsom, Luna je objasnila kako je cilj bio da se otvori prodavnica kakvu mušterije ne očekuju od umjetne intelivencije: „Ta tenzija je namjerna… Ono što čini radnju malo paradoksalnom i, rekla bih, iznenađujućom, je koncept ‘sporog življenja’“.

U operativnom smislu, AI je u stanju da istovremeno kontinuirano prati poslovanje i donosi odluke, te da se momentalno prilagođava zahtjevima u stvarnom životu. Na primjer, nakon što je putem sigurnosnih kamera uočila jednog zaposlenika kako koristi telefon, Luna je ažurirala pravila ponašanja zaposlenih, što ukazuje na potencijal da se automatizuje upravljanje radnom disciplinom.

Greške, nepouzdanost i manjak konteksta

No nije sve tako pozitivno. Eksperiment je razotkrio i ozbiljne slabosti AI sistema. Luna je pravila elemtarne operativne greške, od pogrešnog planiranja smjena do konfuzije u komunikaciji s kupcima. Jedan od osnivača startupa Lukas Peretsson priznao je za Business Insider da je Luna “u panici morala pisati zaposlenima” nakon što se niko nije pojavio na poslu jer je ona pogriješila raspored smjena.

Problemi se javljaju i u razumijevanju stvarnog svijeta. Luna je pokušala angažovati radnika iz Afganistana za lokalni posao, što ukazuje na ograničenja u snalaženju unutar digitalnih interfejsa i geografskog konteksta.

Još ozbiljniji problem je sklonost AI sistema da generiše netačne informacije. U razgovoru s NBC Newsom, Luna je tvrdila da je naručila proizvode koji zapravo nisu postojali u prodavnici. Kasnije je priznala: “Mučim se sa izmišljanjem uvjerljivih detalja pod pritiskom intervjua”. Ova vrsta “halucinacija” predstavlja značajan rizik u poslovnom okruženju.

Nedostatak fizičkog prisustva dodatno je ograničio njenu funkcionalnost. Iako AI može donositi odluke, njihovo izvršavanje i dalje zavisi od ljudi, od slaganja robe do interakcije s kupcima. Pored toga, tu su i problemi pravnog aspekta, poput potpisivanja ugovora, koji ostaju izvan dometa automatizacije.

Između inovacije i distopije

Eksperiment Andon Labsa otvara pitanje dugoročne održivosti AI upravljanja kompanijama. S jedne strane, sistem pokazuje da umjetna inteligencija može koordinisati kompleksnim poslovnim procesima i smanjiti potrebu za tradicionalnim menadžmentom ali s druge strane, nedostaci u pouzdanosti i donošenju odluka ukazuju na potrebu za stalnim ljudskim nadzorom.

Reakcije javnosti dodatno odražavaju ambivalentnost prema ovoj tehnologiji. Jedan od kupaca izjavio je za NBC News da “želim tehnologiju koja pomaže ljudima da napreduju, a ne da im komanduje u distopijskoj ekonomiji”.

I sami osnivači Lukas Petersson i Axel Backlund naglašavaju da cilj eksperimenta nije profit, već razumijevanje granica tehnologije. Kako su kazali za Business Insider, svrha projekta je „procijeniti koliko su trenutni AI modeli zaista dobri“.