Pješačio je 250 kilometara da dođe do glasača – kako je Peter Magyar iznutra srušio Orbanovu vlast

Nekadašnji član Orbanove stranke Fidesz, od koje se odvojio tek 2024. godine, a danas lider stranke Tisza, 45-godišnji Peter Magyar uvjerljivo je pobijedio u nedjelju na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Razlika u broju osvojenih mandata, nakon prebrojanih samo 45 posto glasova bila je ogromna, 135 od 199 mjesta u parlamentu, što je natjeralo Orbana da i prije zvaničnih rezultata podigne slušalicu i čestita Magyaru pobjedu.

Madyar je rođen u Budimpešti, potiče iz advokatske porodice, a pravo je završio i sam 2004. godine. Majka mu je bila glavna tajnica Vrhovnog suda i potpredsjednica državnog ureda za sudstvo, otac je bio pravnik, a djed sudac Vrhovnog suda, te je jedno vrijeme bio i popularno TV lice, vodeći emisiju “Pravni slučajevi”.U porodici je također bio i jedan predsjednik, Ferenc Madl, brat od bake, koji je na funkciji predsjednika države bio pet godina (od 2000. do 2005. godine).

Razvod od supruge

Mnogi izvori prikazuju Magyara ga kao ambicioznog lidera, oštrog jezika, koji i ne drži mnogo do autoriteta.

Nedugo nakon što je diplomirao pravo, upoznao je suprugu, advokaticu Judit Varga, koja je u vladi Viktora orbana stigla do pozicije mađarske ministrice pravde. Međutim, njihov brak neće izdržati, par, koji ima troje djece, se razveo 2023.godine.

Cijela priča bila je isprepletena političkim skandalima, ostavkama, optužbama i tajnim snimcima.

Naime, nekoliko mjeseci prije nego što su se razveli, a u to vrijeme Varga je obavljala dužnost ministrice pravde, Magyar je tajno snimio jedan njihov privatni razgovor, na kojem ona, govoreći o jednoj od najvećih korupcijskih skandala vezano za slučaj Volner – Schadl, navodno sugerira uplitanje vlade u sudski slučaj kako bi se iz spisa izbrisala imena i osjetljivi dijelovi.

Peter Magyar drži govor nakon objave nepotpunih rezultata izbora u nedjelju

Izlazak iz Fidesza

Za Magyara, koji će tokom ovog skandala oštro kritikovati Fidesz načinom na koji vodi zemlju, te u februaru 2024. godine, podnijeti ostavku na sve pozicije u vladi, ovaj snimak je, kako je kasnije objasnio, bio svojevrsni as u rukavu u slučaju sukoba s Orbanovim režimom. Varga ga je optužila da ju je fizički i verbalno zlostavljao, što je on demantirao i nazvao tvrdnje propagandom iz kuhinje režima. Godinu nakon ovog skandala, pod pritiskom javnosti Varga će zajedno sa predsjednicom Mađarske Katalin Novák podnijeti ostavku, ali zbog druge stvari, obje su potpisale pomilovanje muškarca osuđenog da je pomogao u prikrivanju pedofilskog skandala u sirotištu.

Prije nego što je izašao iz stranek Fidesz, jedno vrijeme je radio kao diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova, ali i u privatnom sektoru, gdje se, radeći za međunarodne advokatske kancelarije, specijalizirao za trgovačko, korporativno i pravo tržišnog takmičenja. Obavljao je funkciju generalnog direktora Centra za studentske kredite, kao i više pozicija u državnim kompanijama, a bio je i šef pravnog odjela Mađarske razvojne banke. Ali, sudeći prema onome kako ga opisuju u medijima, očito je da je želio više.

Nekada vatreni prostalica Orbana, čiji je poster, kao mladić, držao u svom domu, postao je i prvi kritičar Orbana.

Kao neko ko poznaje režim iznutra, počeo ga je kritizirati prvo putem društvenih mreža, a potom i na skupovima.

Smetale su mu kako je govorio laži i korupcija, korištenje javnih sredstava u rukama tajkuna bliskih vlasti.

Magyar nije osnovao novu stranku, već je preuzeo malu lokalnu stranku Tisza, bez duge tradicije. Stranka poštovanja i slobode – Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza) privukla je više od milion birača i osvojila blizu 30 posto glasova na izborima za Evropski parlament 2024., što je bio znak da mađarska javnost pažnju usmjerava prema novom političkom pokretu i mladom lideru, koji će ubrzo postati najpopularniji političar u zemlji. Međutim, malo ko je tada, mogao vjerovati da će za tako kratko vrijeme, u samo dvije godine od izlaska iz vladajuće stranke, svoju stranku pozicionirati tako visoka, kao i svoju politiku te uvjerljivo izbaciti s vlasti čovjeka koji je 16 godina vladao Mađarskom.

Obilazak gradova i sela

Iako su stranku podržale i neke javne osobe iz kulturnog života Mađarske, pobjednički menalitet joj je dao ipak njen osnivač, koji se uglavnom pojavljuje u medijima kada treba nešto reći u ime stranke.

Shvativši da nije dovoljno osloniti se na tradicionalne medije, koje je dobrim dijelom kontrolirao Orban, već da do birača treba doći lično, počeo je obilaziti mađarske gradove i sela.

Osim što je prošle godine od Budimpešte do rumunskog grada Oradee prepješačio 250 kilometara kako bi dobio podršku mađarskih manjina, Magyar je u predizbornoj kampanji, kako izvještavaju mediji, posjetio čak 500 mjesta te je znao tokom jednog dana održati pet, a nekada i šest govora, što se smatra jedinstvenim političkim angažmanom u mađarskoj savremenoj politici.

„Napravit ću milion koraka s mađarskom nacionalnom zastavom za mir i jedinstvo mađarske nacije. Pješice. Iz Budimpešte ćemo pješačiti kako bismo se sreli s našom mađarskom braćom i sestrama u inostranstvu u Oradei, jednoj od kolijevki mađarske kulture. Zajedno ćemo preći oko 300 km. Korak po korak, slušajući svakodnevne probleme naših sunarodnika“, poručio je u maju prošle godine. Protestva šetnja došla je nakon što je tadašnji mađarski premijer Orban iznio pohvale za rumunskog predsjedničkog kandidata krajnje desnice Simiona.

Pitanje koje se sada nameće, koje politike će provoditi 45-godišnji budući premijer, koji sebe opisuje kao konzervativnog liberala i snažnog proeuropejca i njegova stranka desnog centra. Osvojio je toliko pozicija u parlamentu, praktično dvotrećinsku većinu, da može mijenjati zakone u zemlji, bez da ovisi o volji koalicionih partnera, koji mu, sa ovakvim brojevima, nisu ni potrebni da bi formirao vlast.

Za sada se samo zna ono što je javno govorio, a to je da namjerava u ustav zemlje uvesti ograničenje mandata premijera na osam godina, što bi se retroaktivno odnosilo i na Orbana, te se on više ne bi mogao kandidovati za tu funkciju.

Obnavljanje odnosa sa NATO i EU

U vanjskoj politici namjerava obnoviti odnose sa tradicionalnim saveznicima; EU i NATO, a odnose s Moskvom svesti na umjereniji nivo.

Vidjevši u nedjelju uvečer u kojem smjeru idu rezultati izbora, među prvima mu je čestitala upravo predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napisavši u objavi na X : „Mađarska je izabrala Evropu. Evropa je oduvijek birala Mađarsku. Zemlja se vraća svom evropskom putu.“

Magyar je s druge strane u svom pobjedničkom govoru pred biračima kazao: „Zajedno smo zamijenili Orbanov sistem i zajedno smo oslobodili Mađarsku, vratili smo našu zemlju.“

Na unutrašnjem planu Tisza je obećala ono što većina političara i političkih pokreta obećava pred biračima kada se bori iz opozicije ući u vlast ili pak zadržati vlast, a to je borba protiv korupcije, uvođenje poreza na bogatstvo za milijardere, osiguranje oslobađanja zamrznutih sredstava EU, istrage zbog zlouporabe položaja i kako tvrde krađe javnog novca…

Kojom dinamikom će ih ostvarivati, političar koji je nevjerovatnu popularnost stekao za samo dvije godine, vrijeme će pokazati. Ono što je sigurno, Mađari su u nedjelju izvršili tektonske promjene u političkom životu zemlje.