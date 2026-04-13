Suplementi za mršavljenje prije treninga – da ili ne

Održivi gubitak težine zahtijeva posvećenost dugoročnim životnim navikama kao što su zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, upravljanje stresom i kvalitetan san. Ako su vaše dnevne navike već usklađene, ali tražite dodatni poticaj, suplementi prije treninga mogu podržati performanse tokom vježbanja. Također, indirektno mogu doprinijeti regulaciji težine kada se kombinuju sa dosljednom vježbom i dijetom.

Prednosti suplemenata prije treninga za gubitak težine

„Suplementi za prije treninga su praškasti suplementi koji se uzimaju za poboljšanje energije, fokusa i performansi tokom vježbanja“, kaže Hayley Akradi. Ona je certificirani lični trener i digitalni fitnes menadžer u Life Timeu. To je nacionalni lanac sportskih klubova. Većina formula sadrži kofein i druge sastojke koji pomažu ljudima da treniraju jače i efikasnije, dodaje ona.

Da biste smršali, potrebno je unositi manje kalorija ili povećati njihov unos fizičkom aktivnošću kako bi se stvorio energetski deficit. Ne postoje direktni dokazi da suplementi prije treninga značajno doprinose gubitku težine. Međutim, neki od sastojaka koje sadrže mogu ubrzati metabolizam. To potencijalno indirektno utječe na gubitak težine, kaže Denise Chakoian, certificirana fitnes trenerica i vlasnica Core Cycle i Fitness LaGree u Rhode Islandu.

U nekim studijama je pokazano da kofein privremeno povećava bazalni metabolizam i oksidaciju masti, iako se individualne reakcije razlikuju.

L-karnitin igra ulogu u metabolizmu masti i proučavan je zbog njegovog potencijalnog utjecaja na sastav tijela.

Ekstrakt zelenog čaja može pomoći u metabolizmu masti i gubitku težine, ali rezultati se razlikuju od osobe do osobe.

Beta-alanin poboljšava izdržljivost i potrošnju energije tokom vježbanja.

Da li su suplementi prije treninga efikasni za gubitak težine?

„Suplementi prije treninga mogu povećati energiju i izdržljivost tokom vježbanja. Ovo vam može pomoći da trenirate jače i sagorite više kalorija“, kaže Chakoian. Međutim, oni nisu magično rješenje. Smanjenje kalorija i povećanje fizičke aktivnosti su i dalje najefikasniji načini za gubitak težine, dodaje ona.

Kada uzimati suplemente za najbolje rezultate

Uzimanje suplementa prije treninga oko 20 do 30 minuta prije vježbanja pomaže da sastojci djeluju tokom treninga (ali slijedite upute na etiketi proizvoda), kaže Akradi. Preporučuje izbjegavanje stimulativnih suplemenata kasno u toku dana kako biste izbjegli poremećaje spavanja. San je ključan kada pokušavate smanjiti tjelesnu masnoću, dodaje Chakoian.

Kako odabrati suplement za prije treninga

Tražite transparentan popis sastojaka i izbjegavajte takozvane “vlasničke mješavine”, koje mogu prikriti tačne količine pojedinačnih sastojaka. To znači da ne možete znati jesu li doze sigurne ili učinkovite, kaže Chakoian. Birajte proizvode koje su testirale nezavisne organizacije i koji su certificirani za kvalitet, sigurnost i jačinu.

Obratite pažnju na sadržaj kofeina, posebno ako ste osjetljivi na stimulanse, savjetuje Chakoian. Uobičajene nuspojave kofeina uključuju nervozu, anksioznost, nesanicu, ubrzan rad srca i krvni pritisak, probavne smetnje i glavobolju. Gornja dnevna granica unosa kofeina je 400 miligrama. Međutim, to može biti previše za osjetljive osobe. Beta-alanin može izazvati peckanje, svrbež ili osjećaj žarenja, pa ako ste osjetljivi na takve efekte, odaberite dodatak prehrani koji ne sadrži ovu aminokiselinu.

„U idealnom slučaju, vaš dodatak prehrani trebao bi vam omogućiti intenzivniji trening i održavanje koncentracije“, kaže Chakoian. „Ne biste trebali osjećati anksioznost, potištenost ili iscrpljenost nakon treninga“, dodaje ona.

Ko ne bi trebao koristiti suplemente prije treninga

Osobe koje su trudne ili doje, imaju srčane probleme, visok krvni pritisak ili anksiozne poremećaje trebale bi izbjegavati suplemente prije treninga, osim ako ih nije odobrio ljekar, naglašava Akradi. Osobe s probavnim problemima također bi trebale razmotriti izbjegavanje ovih suplemenata, dodaje Chakoian. Ako imate postojećih zdravstvenih problema ili uzimate lijekove, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uvođenja suplementa u svoju rutinu.

Heidi Borst, novinarka Forbesa