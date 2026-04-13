Mega projekat: Gradi se najveći aerodrom na svijetu, bit će uloženo 12 milijardi dolara

U januaru je u Etiopiji počela izgradnja novog aerodroma koji će moći godišnje primiti 110 miliona putnika.

Međunarodni aerodrom Bishoftu, novo mega-čvorište Etiopije, započeo je izgradnju oko 40 kilometara jugoistočno od glavnog grada Addis Abebe, koji je ujedno i trenutna baza Ethiopian Airlinesa. Novi aerodrom će imati četiri piste, dva terminala, platformu za 270 aviona, teretni terminal i centar za održavanje, popravke i remont.

Objekti će se nalaziti na površini od 4.000 hektara. Aerodrom će moći da primi 110 miliona putnika godišnje. To bi ga, prema trenutnim podacima, učinilo najvećim aerodromom na svijetu, izvještava Aviation Week.

Projekat se nalazi u blizini grada Bishoftua, u kojem se nalazi glavna etiopijska vojna vazduhoplovna baza. Studiju lokacije pripremila je francuska konsultantska firma ADPI.

Projekat vrijedan 12 milijardi dolara

Opsežni projekat razvoja aerodromske infrastrukture također uključuje brzu željezničku liniju dugu 40 kilometara i brzu cestu koja će povezati novi mega-aerodrom s postojećim međunarodnim aerodromom Bole u Adis Abebi. Vozovi će na novoj liniji moći putovati brzinom od 200 kilometara na sat.

Ukupni troškovi projekta procjenjuju se na 12 milijardi dolara. Ethiopian Airlines će pokriti 30 posto troškova izgradnje, a ostatak će finansirati međunarodne banke.

Afrička razvojna banka (AfDB) obezbijedila je 500 miliona dolara i potpisala sporazum sa Ethiopian Airlines o vođenju akcije prikupljanja sredstava u ukupnom iznosu od 8 milijardi dolara.

Bit će izgrađen u dvije faze

Generalni direktor Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, otkrio je da će Međunarodni aerodrom Bishoftu biti izgrađen u dvije faze. Prva faza će uključivati ​​izgradnju dvije piste i dva moderna putnička terminala, sposobna za 60 miliona putnika godišnje.

Terminal će također uključivati ​​hotel sa 350 soba i platformu koja može primiti 180 aviona istovremeno. Teretni terminal će imati kapacitet od 1,5 miliona tona tereta. Očekuje se da će prva faza biti završena do 2030. godine.

X-Universe/Zaha Hadid Architec / Ferrari / Profimedia

Žele stvoriti novo globalno vazduhoplovno središte

Planiranje, projektovanje i nadzor izgradnje aerodroma obavlja konsultantska firma Dar Al-Handasah, dok je terminal projektovala londonska firma Zaha Hadid Architects.

Druga faza projekta uključuje izgradnju dvije dodatne piste i trećeg terminala. Etiopijski zvaničnici tvrde da će mega aerodrom, kada bude završen, biti uporediv s najvećim svjetskim avio-čvorištima poput Dubaija i Heathrowa, dodaje Aviation Week.

Rukovodioci Ethiopian Airlines Group vjeruju da će novi aerodrom transformirati Etiopiju u globalno zrakoplovno središte. „Međunarodni aerodrom Bishoftu je veliki korak ka rješavanju infrastrukturnog nedostatka u Africi i ključni faktor u provedbi Afričkog kontinentalnog sporazuma o slobodnoj trgovini (AfCFTA)“, kaže Tasew.

Novi aerodrom je neophodan za postizanje ambicioznih ciljeva

Ethiopian Airlines je predstavio ambiciozni plan razvoja pod nazivom Vizija 2035. Cilj je da avio-grupa do tada vrijedi 25 milijardi dolara i da godišnje preveze 67 miliona putnika. Sa godišnjim rastom od 20 posto, Ethiopian Airlines je najbrže rastuća avio-kompanija u Africi.

Kako bi pratio brzi rast kompanije, Međunarodni aerodrom Bole u Adis Abebi preduzeo je niz projekata proširenja, povećavajući svoj godišnji kapacitet na 25 miliona putnika. Međutim, Bole neće biti dovoljan da ispuni ambiciozni plan razvoja kompanije, što izgradnju novog čvorišnog aerodroma čini neophodnom.

Prema riječima Lemme Yadechea , glavnog komercijalnog direktora kompanije Ethiopian, cilj kompanije je da do 2035. godine bude među 20 vodećih aviokompanija na svijetu. “Da bi se postigao ovaj važan korak, izgradnja takve infrastrukture je izuzetno važna”, smatra on.

Autor Marko Rabuza, Forbes Slovenija

