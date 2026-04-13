Forbesova lista 250 ljudi koji su sami uspjeli: Iz najtežih uslova stigli su do vrha

Upornost. Radna etika. Otpornost. Američki san izgrađen je na smjeloj ideji da svako može stići do vrha. Svako dijete u osnovnoj školi odrasta s uvjerenjem da svako može postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ili hip-hop megazvijezda. Ili milijarder koji putuje svemirom. Ta ideja je stara koliko i sama zemlja. I svjesno se suprotstavlja klasno podijeljenoj Evropi, gdje su nečije šanse često bile određene rođenjem.

Ovaj ideal je oduvijek imao svoje heroje. Od Alexandera Hamiltona, siročeta i imigranta koji je oblikovao prvi američki finansijski sistem, do Andrewa Carnegieja, koji je izgradio ogromno čelično carstvo radeći u tekstilnoj fabrici kao tinejdžer. Od 1917. godine, to je glavna tema ovog izdanja. Zato se, u čast 250. godišnjice Amerike, osjećamo jedinstveno kvalifikovanim da rangiramo 250 najvećih živućih Amerikanaca koji su sami stekli svoje bogatstvo.

Da bismo identificirali ove revolucionare, prvo smo pretražili 109 godina staru Forbesovu arhivu u potrazi za klasičnim pričama o poduzetničkom kapitalizmu. Zatim smo pitali naše trenutne novinare za njihove prijedloge. Također smo koristili umjetnu inteligenciju, izvršavajući stotine upita putem ChatGPT-a i Geminija. Iako smo veliki naglasak stavili na milijardere koji su se izvukli iz siromaštva, uključili smo i naučnike, sudije Vrhovnog suda i druge čije se “bogatstvo” mjeri utjecajem i važnošću, a ne samo novcem.

Zatim smo imena proslijedili žiriju stručnih sudija: DeAngela Burns-Wallace, izvršna direktorica Kauffman fondacije; Keith Dunleavy, osnivač Inovalona; Rich Karlgaard, bivši izdavač Forbesa; Steven Klinsky, osnivač i izvršni direktor New Mountain Capitala; Jim McKelvey, suosnivač Blocka (ranije Square); i Ryan Rippel, izvršni direktor NextLadder Venturesa.

Neprocjenjiv resurs bio je Forbesov “Self-Made Score”, rangiranje od 1 do 10 koje mjeri “pređeno putovanje” svake osobe. Razlikuje one koji su počeli od nule od onih koji su imali veliku početnu prednost. Na listu su se našli samo oni sa rezultatom od devet ili 10. Konačna rang lista uzima u obzir finansijski uspjeh, savladane prepreke i trajni utjecaj.

FORBES 250

Najveći Amerikanci koji su sami stvorili svoje bogatstvo (Top 25)

1. Oprah Winfrey, 72

Winfrey je odrasla na seoskoj farmi u Mississippiju bez tekuće vode u kući. Sa devet godina silovao ju je rođak. Sa 14 godina rodila je sina, koji je ubrzo nakon toga umro. Zahvaljujući federalnom programu, pohađala je bogatu prigradsku školu gdje je otkrila talenat za javni nastup i debatu. To joj je donijelo posao sa skraćenim radnim vremenom na radiju, a kasnije i stipendiju za Državni univerzitet Tennessee. Godine 1984., preuzela je jutarnju talk show u Chicagu i pretvorila ga u nacionalni medijski brend.

2. Harold Hamm, 80

Trinaesto dijete zakupca iz Oklahome. Hammovo najranije sjećanje je branje paradajza bosih nogu. Kasnije je osnovao vlastitu transportnu kompaniju koja je prevozila vodu do naftnih polja i nazad. Godine 1971., uzeo je kredit za bušenje prve bušotine. Kao pionir hidrauličkog frakturiranja, pomogao je SAD-u da postane najveći proizvođač nafte na svijetu.

3. David Steward, 74

Njegov otac je radio kao mehaničar, domar i čistač kako bi izdržavao osmoro djece. Odrastajući u segregiranom Missouriju, Steward je kao tinejdžer bio dio grupe koja se borila za desegregaciju lokalnih bazena. Ušao je u srednjoškolski košarkaški tim i osvojio fakultetsku stipendiju. Čak i nakon što je suosnovao World Wide Technology, jednu od najvećih IT kompanija na svijetu, ponekad nije primao platu. Jednom je gledao kako mu se automobil oduzima zbog neplaćenih dugova.

4. Thomas Peterffy, 81

Dvadesetjednogodišnji Peterffy stigao je na aerodrom John F. Kennedy 1965. godine gotovo bez novca nakon što je pobjegao iz komunističke Mađarske, nadajući se da će živjeti s ocem. Nakon što je odbijen i sa samo 100 dolara, dobio je posao programera i na kraju uštedio dovoljno da kupi mjesto na Američkoj berzi. Kasnije je bio pionir automatiziranog digitalnog trgovanja putem svoje firme Interactive Brokers.

5. LeBron James, 41

Njegova majka tinejdžerka se mučila da pronađe stabilan posao i dom, zbog čega se morao seliti 12 puta u tri godine. Sa devet godina, rođen u Akronu, bez oca, preselio se kod porodice lokalnog trenera američkog fudbala, koji ga je upoznao sa košarkom. Draftovan 2003. godine, odmah nakon srednje škole, postao je prvi aktivni NBA igrač koji je postao milijarder.

6. Jan Koum, 50

Nakon što je emigrirao iz Ukrajine u Mountain View u Kaliforniji sa 16 godina, Koum i njegova majka živjeli su u malom stanu od socijalne pomoći. U istoj zgradi u kojoj je nekada čekao u redu za bonove za hranu, potpisao je ugovor o prodaji WhatsAppa, čiji je suosnivač, kompaniji Meta.

7. Dolly Parton, 80

Country pjevačica odrasla je “apsolutno siromašna” sa svojih 11 braće i sestara u kolibi u Tennesseeju bez tekuće vode ili struje. Nakon srednje škole preselila se u Nashville i napisala top 10 hitova za izvođače poput Kitty Wells i Hanka Williamsa Jr. prije nego što je i sama postala zvijezda.

8. Bill Clinton, 79

Clinton, čiji je otac umro prije njegovog rođenja, od malih nogu je bio odlučan da postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uprkos tome što je odrastao u siromaštvu i nasilnom okruženju. Kasnije je dobio stipendiju za Univerzitet Georgetown, osvojio prestižnu Rhodes stipendiju i studirao pravo na Yaleu. Bio je profesor prava prije nego što je izabran za državnog tužioca Arkansasa, zatim za guvernera, a potom i za 42. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

9. Diane Hendricks, 79

Hendricks je postala tinejdžerka majka sa 17 godina, što ju je prisililo da napusti školu. Kasnije je radila kao Playboy zečica kako bi izdržavala svoje dijete prije nego što je upoznala svog drugog muža, Kena. Njih dvoje su osnovali ABC Supply, jednu od najvećih svjetskih firmi za građevinsku opremu, i zajedno su je vodili do 2007. godine, kada je on poginuo nakon što je pao kroz krov dok je provjeravao građevinske radove.

10. JD. Vance, 41

Odrastajući u industrijskoj regiji Ohaja, Vance se suočavao s finansijskim problemima i nestabilnošću porodice zbog odsutnog oca i majčine ovisnosti o drogama. Odgajala ga je baka, koja je posjedovala 19 pištolja i pružala mu strogu ljubav. Služio je u ratu u Iraku kao marinac, zatim je stekao diplomu prava na Yaleu i postao investitor. Njegovi memoari “Hillbilly Elegy” privukli su nacionalnu pažnju. Godine 2022., izabran je u Senat, a 2025. godine postao je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

11. Larry Ellison, 81

Ellisonova samohrana majka, koja je imala 19 godina, dala ga je na usvajanje kada je imao devet mjeseci nakon što je obolio od upale pluća. Odrastao je s rođacima koji su izgubili posao s nekretninama tokom Velike depresije, a zatim su skromno živjeli kao revizori javnih stanova. Kasnije je dva puta napustio fakultet prije nego što je postao tehnološki mogul.

12. George Soros, 95

Kao dijete, preživio je nacističku okupaciju Mađarske i sam je finansirao svoje obrazovanje na Londonskoj školi ekonomije. Radio je kao nosač na željeznici i konobar, na putu da postane jedan od najuticajnijih finansijera na svijetu.

13. Donald Friese, 85

Kao dijete je izgubio roditelje, a već sa 12 godina radio je na mljekarskoj farmi prije nego što se prijavio u vojsku. Nakon tri godine službe, sa 125 dolara preselio se u Kaliforniju i zaposlio u skladištu CR Lawrence, koje je kasnije preuzeo, a zatim i prodao za 1,3 milijarde dolara u gotovini 2015. godine.

14. David Walentas, 87

Kao djeca radnici na farmama, on i njegov brat bili su „nešto između siročeta i roba po ugovoru“.

15. Howard Schultz, 72

Schultz je odrastao u socijalnom smještaju u Brooklynu. Kada je imao sedam godina, njegov otac, dostavljač platnenih pelena, povrijedio se na radu. Nije imao ni osiguranje ni platu. Kao prvi u svojoj porodici koji je diplomirao na fakultetu, Schultz je pohađao Univerzitet Sjeverni Michigan zahvaljujući fudbalskoj stipendiji. Pridružio se maloj Starbucks kompaniji 1980-ih. Ostatak je historija.

16. Clarence Thomas, 77

Njegov otac je napustio porodicu kada je bio vrlo mlad. Majka je poslala Thomasa, tada sedmogodišnjaka i njegovog mlađeg brata Myersa da žive sa bakom i djedom u Savannah. To im je donijelo više stabilnosti, ali ne i vodu u kući. Obrazovan u segregiranoj katoličkoj školi, kasnije je diplomirao na Pravnom fakultetu Yale i postao sudija Vrhovnog suda SAD-a 1991. godine.

17. Bob Parsons, 75

Dijete strastvenih kockara, Parsons je odrastao “siromašan kao crkveni miš” u centru Baltimorea. Škola za njega nije bila utočište, jer je pao peti razred i zamalo nije završio srednju školu. Prijavio se u marince i poslan je u Vijetnam 1969. godine. Vratio se sa PTSP-om, ali i sa fokusom. Sam je naučio programirati i pokrenuo nekoliko poslova, uključujući hosting kompaniju GoDaddy.com. Kasnije je prodao investitorima, uključujući KKR.

18. Jay-Z, 56

Odrastao u ozloglašenom kvartu Marcy u Brooklynu, Jay-Z je bio diler droge prije nego što je postao muzičar. Suosnovao je vlastitu muzičku izdavačku kuću kada mu niko nije htio ponuditi ugovor za njegov debitantski album.

19. Sonia Sotomayor, 71

Sotomayor je odrasla u stambenom naselju u Bronxu. Dijagnosticiran joj je juvenilni dijabetes u dobi od sedam godina. Njen otac je umro kada je imala devet godina. Nakon što je pohađala katoličke škole, stigla je na Princeton, gdje je lako stekla pravo na finansijsku pomoć s obzirom na to da njena porodica nije imala bankovni račun. Postala je sutkinja Vrhovnog suda 2009. godine.

20. Dr. Dre, 61

Kao dijete je kosio travu da bi kupio patike. “Uradio sam ono što sam morao.”

21. Shahid Khan, 75

Imigrant iz Pakistana stigao je sa 500 dolara u džepu i radio je noću kao perač posuđa dok je studirao na Univerzitetu Illinois. Kasnije je dizajnirao jednodijelni branik za kamione, koji je postao osnova njegovog bogatstva od 15 milijardi dolara.

22. Dennis Washington, 91

Najbogatiji građanin Montane preživio je dječju paralizu. Živio je u vladinim stanovima tokom Drugog svjetskog rata, a kao dijete je čistio cipele kako bi zaradio džeparac.

23. Magic Johnson, 66

NBA zvijezda odrasla je u radničkoj porodici sa devetero braće i sestara u trosobnom stanu. Penzionisao se iz NBA lige 1991. godine nakon što mu je dijagnosticiran HIV. Gotovo svo njegovo bogatstvo dolazi od poslovnih poduhvata nakon košarkaške karijere.

24. John Paul DeJoria, 81

Suosnivač kompanije za njegu kose John Paul Mitchell Systems i luksuzne kompanije za tekilu Patrón Spirits Company, DeJoria je dio djetinjstva proveo u hraniteljskoj porodici. Dva puta je bio beskućnik, živeći u svom automobilu.

25. Tyler Perry, 56

Nekada beskućnik, “siromašan kao crkveni miš”, producent i režiser suočio se s više od samog siromaštva odrastajući u New Orleansu. Opisuje svoje djetinjstvo s nasilnim čovjekom za kojeg je kasnije saznao da mu nije otac. Potaknut da kroz pisanje izbaci stres, napustio je srednju školu i počeo izvoditi drame koje je pisao u malim pozorištima.

Jessica Jacolbe, Chase Peterson-Withorn, Forbes

