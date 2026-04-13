Kako kripto tržište pokazuje otpornost uprkos globalnim tenzijama

U trenutku kada globalna tržišta potresa kombinacija geopolitičkih tenzija i poremećaja u trgovini energentima, kripto imovina pokazuje neočekivanu stabilnost pa čak i određeni stepen zrelosti. Najnoviji mjesečni izvještaj za april 2026. ukazuje da je ukupna kapitalizacija kripto tržišta u martu porasla za 1,8%, dosegnuvši 2,39 triliona dolara, uprkos eskalaciji sukoba između SAD-a i Irana, stoji u analizi Binancea.

Dok su tradicionalna tržišta bilježila padove – uključujući S&P 500, zlato i srebro – vodeće kriptovalute, Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), ostvarile su pozitivne prinose. ETH je porastao za 6,27%, dok je BTC zabilježio skromniji, ali značajan rast od 1,51%. Ovaj trend dodatno dobija na težini kada se posmatra u kontekstu šireg tržišta, gdje su čak i „sigurne luke“ poput zlata zabilježile pad.

Analitičari ističu da je riječ o važnom momentu za percepciju kripta kao „nadnacionalne imovine“, koja u kriznim vremenima može funkcionisati kao alternativa tradicionalnim finansijskim instrumentima. Brz oporavak nakon početnog talasa rasprodaje dodatno potvrđuje otpornost tržišta, potpomognutu stalnom likvidnošću i rastućim institucionalnim interesom.

Institucionalni kapital mijenja pravila igre

Jedan od ključnih faktora stabilizacije tržišta jeste povratak kapitala kroz spot ETF-ove na Bitcoin, koji su u martu zabilježili četiri uzastopne sedmice priliva, preokrenuvši negativan trend iz prethodnih mjeseci. Ovaj signal ukazuje na obnovljeno povjerenje institucionalnih investitora.

Istovremeno, sve veći utjecaj imaju korporativne strategije akumulacije Bitcoina. Kompanija Strategy, kroz izdavanje preferencijalnih dionica (STRC), prikupila je 1,56 milijardi dolara samo u martu, finansirajući polovinu svojih BTC kupovina. Ovaj model već počinju replicirati i drugi tržišni akteri, što potencijalno stvara dugoročnu, strukturalnu potražnju za ovom kriptovalutom.

Ipak, analitičari upozoravaju da ovakav pristup nosi i rizike, uključujući razvodnjavanje kapitala i nedostatak zaštitnih mehanizama u slučaju naglog pada tržišta.

Nova faza tržišta: akumulacija umjesto spekulacije

Posebnu pažnju privlači promjena ponašanja dugoročnih vlasnika Bitcoina. Za razliku od ranijih ciklusa, gdje su na vrhuncima tržišta dominirale prodaje, posljednji podaci ukazuju na nastavak akumulacije, čak i nakon značajnog pada cijene u odnosu na rekord iz 2025. godine.

Ovaj trend sugerira da tržište prolazi kroz fazu „resetovanja“, u kojoj institucionalni investitori preuzimaju dominantnu ulogu, smanjujući volatilnost i postavljajući temelje za naredni ciklus rasta.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

DeFi i stabilni coini pod regulatornim pritiskom

S druge strane, segment decentraliziranih finansija (DeFi) bilježi blagi pad, uz smanjenje ukupne zaključane vrijednosti (TVL) za 3,3%. Incident s jednim protokolom dodatno je uzdrmao povjerenje, iako su sistemski efekti ostali ograničeni.

Tržište stabilnih coina također se suočava s izazovima, prvenstveno zbog regulatornih prijedloga iz SAD-a koji bi mogli ograničiti prinose na ove instrumente. Ipak, dugoročni trendovi pokazuju jačanje njihove upotrebe u realnim transakcijama, posebno kod institucionalnih korisnika.

AI i blockchain: novi talas inovacija

Jedan od najbrže rastućih segmenata dolazi iz spoja umjetne inteligencije i blockchain tehnologije. Novi standard za identitet AI agenata, ERC-8004, zabilježio je eksplozivan rast – sa svega nekoliko stotina na više od 160.000 registrovanih agenata u samo dva mjeseca.

Iako je sektor još u ranoj fazi, analitičari smatraju da bi upravo ovakve inovacije mogle definisati narednu fazu razvoja kripto ekonomije, posebno ukoliko AI agenti počnu generirati stvarnu ekonomsku aktivnost na mreži.

April kao mjesec odluke

Ulazak u april donosi određeno smirivanje tenzija, ali ne i konačnu stabilnost. Dalji razvoj situacije na Bliskom istoku, kao i stanje globalne likvidnosti, ostat će ključni faktori koji će oblikovati kretanje tržišta.

U međuvremenu, kripto sektor nastavlja svoju transformaciju – od spekulativnog tržišta ka sve ozbiljnijem finansijskom ekosistemu. Upravo u toj tranziciji leži i njegov najveći test, ali i potencijal.

Please enable JavaScript

