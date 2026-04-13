Kako Indija snabdijeva električnom energijom 1,4 milijarde ljudi

Indija brzo širi svoje kapacitete obnovljivih izvora energije, ali će se i dalje oslanjati na uvoz uglja i nafte radi energetske sigurnosti.

Ugalj, zapravo, sada osigurava oko tri četvrtine električne energije u zemlji, dok obnovljivi izvori energije osiguravaju ostatak.

Ali očekuje se da će se te brojke dramatično promijeniti u narednim decenijama. Indija je na putu da postane najveći potrošač električne energije na svijetu.

Sa populacijom od 1,4 milijarde, ta zemlja će biti u fokusu kada je u pitanju klima.

Njena ekonomija raste po stopi od 7,5 posto godišnje, a potrošnja električne energije je među najvišima u svijetu.

Već smo vidjeli da ako Indija može dobiti naftu po sniženoj cijeni od Rusije, ona će je uzeti uprkos međunarodnom preziru.

Ona također spremno priznaje da će ugalj i dalje igrati ulogu u ekspanziji zemlje, iako se očekuje da će prelazak na obnovljive izvore energije zasjeniti fosilna goriva do 2050. godine.

Neki analitičari upozoravaju da bi taj vremenski okvir mogao biti optimističan.

REUTERS/Bhawika Chhabra

Obnovljiva energija će biti budućnost

„Pokušavam cijelom svijetu reći da će obnovljiva energija biti budućnost i da će biti vrlo korisna za našu sljedeću generaciju. Svijet koji imamo nije naslijeđen od naših predaka. Posuđen je od naše djece i budućih generacija. Stoga moramo ostaviti ovaj svijet u boljem stanju kroz obnovljivu energiju. To je moja poruka svima“, kaže dr. Farooq Patel, predsjednik i osnivač KP Grupe sa sjedištem u Suratu, Indija.

Jedna od mnogih kompanija kojima upravlja KP je njegov ogranak za obnovljive izvore energije.

Ta divizija projektuje i instalira krovne i podzemne solarne elektrane sa skladištenjem energije za stambene, komercijalne i industrijske kupce. Na primjer, sarađuje s nekoliko fabrika dijamanata u Suratu koje u potpunosti koriste zelenu energiju.

U tom kontekstu, solarna energija je najbrže rastući energetski sektor u zemlji. U posljednjoj deceniji je porasla sa četiri gigavata na 140 gigavata.

Međutim, cilj je pokretati tešku industriju na obnovljivim izvorima energije, uključujući cement, čelik i tekstil koji čine veliki dio nacionalne ekonomije.

Da bi se to postiglo, kapacitet skladištenja energije (sposobnost korištenja zelenih elektrona tokom dana i njihovog oslobađanja noću) također se mora povećati sa sedam gigavata na 72 gigavata tokom 10 godina, prema vladinim ciljevima. Zeleni vodonik će također igrati značajnu ulogu u ovoj tranziciji.

Do tada, kombinovanje energije iz uglja sa obnovljivim izvorima energije je najbolji način da se održi stabilnost mreže, rad i poslovanje.

Zato su se kapaciteti uglja i plina također povećali u posljednjih 10 godina s 81 gigavata na 250 gigavata. Ne dajte se zavarati. Postoji postepeni, ali definitivan trend prema zelenoj energiji. “Moramo zadovoljiti naše ljude, našu industriju i našu klimu”, kaže dr. Patel.

REUTERS/Bhawika Chhabra

“Imamo 1,4 milijarde ljudi, sada smo najmnogoljudnija nacija na svijetu. U narednih pet godina uvodimo 100 gigavata uglja i 250 gigavata obnovljive energije. U tu svrhu, Indija je počela ulagati u skladištenje energije u baterijama, tako da imamo prostora za rast. Ali također moramo uvesti ugalj kako bismo mogli pravilno koristiti naše mrežne veze.”

Nedostatak finansiranja: Gdje pronaći 160 milijardi dolara godišnje

Indija je postavila službeni cilj neto nulte emisije do 2070. godine. Međutim, lideri industrije poput dr. Patela predviđaju ubrzani vremenski okvir za to bliže 2050. godini. Ovu viziju bi moglo biti teško ostvariti s obzirom na obim potrebnih ulaganja.

Ovo će zahtijevati masovnu izgradnju čiste energije i infrastrukture. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da Indija treba potrošiti najmanje 160 milijardi dolara svake godine do 2030. godine kako bi ostala na pravom putu.

Da bi pronašao taj novac, New Delhi se kladi na dvostruku strategiju. Iscijediti mnogo više iz vlastitog finansijskog sistema. I istovremeno privući daleko veće količine stranog javnog i privatnog kapitala nego ikada prije.

“Indijski sektor obnovljivih izvora energije ima koristi od snažnih vladinih podsticaja, rastućih stranih investicija i ranih dostignuća”. To uključuje 3,4 milijarde dolara federalnih direktnih investicija u 2025. godini.

„Postoji razlog za optimizam u pogledu ranijeg postizanja cilja za 2070. godinu“, kaže dr. Patel.

To je i dalje težak zadatak. Indijska elektroenergetska mreža je strukturno slaba i pod opterećenjem zbog brzo rastuće potražnje iz fabrika, klima uređaja, električnih vozila i podatkovnih centara.

To uzrokuje uska grla u prijenosu. Dr. Patel mi je rekao da je rast električne energije bio pet posto godišnje u posljednjoj deceniji, ali sada je devet posto.

REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Kašnjenja u izgradnji mreže

Jasno je da je indijska elektroenergetska mreža pod pritiskom. Obnovljivi izvori energije već čine polovinu kapaciteta, iako osiguravaju samo četvrtinu trenutne potrošnje. Zašto je to tako? Kašnjenja u izgradnji mreže znače da zeleni elektroni često ostaju neiskorišteni, prisiljavajući operatere da se vraćaju uglju kako bi popunili prazninu.

To je povezano sa slabim finansijama u lokalnim elektroprivredama, sporovima oko zemljišta i nedostatkom opreme.

Međutim, postoji nada da će biti privučeno mnogo investicija. Ali vladini lideri moraju ostati fokusirani i ispuniti svoja obećanja.

To uključuje potrošnju između 25 i 50 milijardi dolara godišnje za nadogradnju visokonaponskih dalekovoda i pametnih brojila, kao i za povećanje kapaciteta skladištenja.

Da, indijski kapacitet obnovljivih izvora energije širi se vrtoglavom brzinom. Uz kontinuirani rast mreže, domaću proizvodnju i promjene politika, stručnjaci kažu da bi zemlja mogla dostići 500 gigavata nefosilne energije do 2030. godine. To je važan korak, s obzirom na to da je zemlja treći najveći emiter ugljičnog dioksida na svijetu.

„Kako potražnja za električnom energijom u Indiji nastavlja rasti, ključno će biti rješavanje ovih izazova kombinacijom nadogradnje infrastrukture, integracije obnovljivih izvora energije i inovativnih strategija upravljanja potražnjom“, napisala je Aniket Kumar, stručnjakinja za upravljanje energijom i dekarbonizaciju u Energy Centralu.

“Sposobnost mreže da se nosi s ovim povećanjem zavisiće od efikasne implementacije ovih rješenja.”

Ruska nafta, ugalj i obnovljivi resursi

Sa svojom ekonomijom u procvatu i potražnjom za energijom koja raste brže nego u većini zemalja, Indija je svijetu pokazala da je energetska sigurnost važna. Pogledajte njene kupovine ruske nafte uprkos tome što se svijet mršti na to. Također priznaje da će potrošnja uglja nastaviti rasti kako bi se zadovoljio taj energetski i ekonomski apetit. Resurs za koji zvaničnici kažu da će dostići vrhunac u roku od pet godina prije nego što počne opadati.

Pod pravim uslovima, pametnijim mrežama, stabilnim finansiranjem i političkom disciplinom, obnovljivi izvori energije mogu nadmašiti fosilna goriva do 2050. godine, što će Indiju zadržati u centru globalne debate o klimi.

Da li će taj vremenski okvir biti održiv ili će surova realnost opterećenja mreže, nedostatak finansiranja i politička odlučnost pomaknuti taj horizont dalje, možda je najznačajnije energetsko pitanje našeg vremena.

Ken Silverstein, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

