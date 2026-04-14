Lične priče mladih žena koje su kroz Žensku Mentorsku Mrežu mijenjale tok svojih karijera

Od svog osnivanja 2019. godine, kroz program Ženska Mentorska Mreža (ŽMM) stotine mladih poslovnih žena, kako onih koje su tek počinjale karijeru, tako i onih koje su bile na putu njenog razvoja, kroz stručno vođeno mentorstvo stekle su nova znanja, razvijale liderske vještine i jačale svoju poziciju na tržištu rada. Među njima su i Lejla Čaušević, product menadžerica u Nobel Ilac A.S., Kornelija Nikačević, nositeljica pravosudne funkcije, stručna saradnica u Općinskom sudu u Sarajevu i profesorica na Internacionalnom univerzitetu Travnik, kao i Amila Hadžimuhović, HR stručnjakinja u kompaniji Logosoft.

Svaka od ove tri mlade žene, različitih profesionalnih puteva i životnih iskustava, u program je ušla sa svojim motivima, očekivanjima i pitanjima o narednim koracima u karijeri. Njihove priče otkrivaju kako se motivacija za ulazak u program može razvijati, ali i koliko ovakve inicijative mogu oblikovati karijeru i lični put.

Lejla Čaušević: “Znanje i iskustvo nisu dovoljni ako nemaju jasnu strukturu i smjer”

Lejla Čaušević je svoj profesionalni put, prisjeća se, počela bez idealnih uslova i bez “savršene prve prilike”. Prvi posao joj je bio na terenu u farmaceutskoj industriji, gdje je, govori nam, veoma brzo shvatila kako poslovni sistem zaista funkcioniše iznutra.

„To iskustvo mi je bilo važno jer mi je dalo jasan uvid u razliku između teorije i prakse, ali i pomoglo da prepoznam gdje se ne uklapam i zašto“, kaže Lejla, koja potom prelazi u oblast farmakovigilance, gdje se prvi put susreće sa strukturiranijim i odgovornijim radnim okruženjem. Svoje profesionalno iskustvo dodatno proširuje angažmanom na EU projektu, koji joj donosi potpuno novu perspektivu na organizaciju, procese i standarde rada. Danas radi kao product manager u farmaceutskoj industriji, gdje objedinjuje sva prethodna iskustva; od rada na terenu do strateškog planiranja.

„Često upravo iz nezadovoljstva dolazi potreba za promjenom. U jednom trenutku sam shvatila da znanje i iskustvo nisu dovoljni ako nemaju jasnu strukturu i smjer. Željela sam izaći iz zone “radim dobro svoj posao” u zonu u kojoj gradim nešto svoje i dugoročno.

Lejla Čaušević: Najveći utjecaj programa za mene nije bio u jednom konkretnom savjetu, nego u promjeni perspektive, Foto: ŽMM

Program sam vidjela kao priliku da ubrzam taj proces, ali i da budem okružena ljudima koji razmišljaju ambiciozno, a ne samo operativno“, kaže Lejla.

Jedan od motiva za prijavu u program ŽMM bila je, govori i svijest o tome koliko je važno graditi kvalitetno umrežavanje već na početku karijere.

„Vjerujem da profesionalni razvoj ne dolazi samo iz vlastite struke, nego iz susreta sa ljudima iz različitih oblasti, kroz razmjenu iskustava i perspektiva“, govori ona dodajući kako danas kao jednu od najvećih vrijednosti programa vidi upravo priliku da upozna i sarađujem sa ženama koje su ostvarile ozbiljne rezultate u svojim oblastima.

„Najveći utjecaj programa za mene nije bio u jednom konkretnom savjetu, nego u promjeni perspektive. Ušla sam u projekat uvjerena da imam problem fokusa, podjednako su me interesovali farmacija i karijerni razvoj, zatim moda i digitalni sadržaj, ali i strukturiraniji način razmišljanja koji traži analizu, logiku i preciznost, zbog čega sam paralelno upisala i ekonomiju. Imala sam osjećaj da se krećem između različitih svjetova, bez jasnog okvira koji ih povezuje“, sjeća se ona.

Kroz mentorski rad, međutim, dolazi do promjene u načinu razmišljanja. Ono što je ranije doživljavala kao nedostatak, počinje prepoznavati kao svoju najveću prednost, te je svoje različite interese počela razvijati i koristiti kao alat.

„Posebno sam zahvalna svojoj mentorici, dr Semiri Galijašević, koja mi je već na samom početku karijere dala izuzetno konkretan i primjenjiv uvid. To je bio moj pravi “aha!” trenutak, onaj koji mijenja način razmišljanja. Danas vidim da mi je upravo taj pomak donio nešto što se ne može naučiti iz knjiga niti kupiti, a to je sloboda da gradim karijeru po vlastitim pravilima, a ne prema unaprijed zadanim okvirima društva“, kaže Lejla dodajući kako danas svoju karijeru ne vidi kao niz pozicija, već kao sistem koji gradi.

„Pored trenutne uloge product managera u farmaceutskoj industriji i same struke koja je po svojoj prirodi izrazito specifična, jer marketing u farmaciji funkcioniše po potpuno drugačijim pravilima u odnosu na druge industrije, razvijam pristup koji objedinjuje sve ono što sam kroz godine gradila. Trenutno sam u fazi osnivanja vlastitog biznisa u kojem sve to objedinjujem u nešto što ima potencijal da preraste u ozbiljan i dugoročan projekat. Fokus mi nije na brzom rastu, nego na postavljanju jakih temelja, jer vjerujem da samo takav pristup daje rezultate koji traju“, kaže ona.

Amila Hadžimuhović: “Naučila sam kako da bolje planiram svaki poslovni korak”

Amila Hadžimuhović ističe da su je radoznalost i hrabrost da uđe u nešto novo, za nju tada još nepoznato, motivirali da se prijavi u program ŽMM.

„Glavni motiv bio je prije svega znatiželja i pionirski duh, s obzirom na to da sam bila učesnica prve generacije. Naravno, željela sam i steći nova znanja i vještine kroz saradnju sa uspješnom i iskusnom mentoricom, Suzanom Tihi–Babić“, ističe Amila.

Kako dodaje, iskustvo koje je dobila kroz program kao i sve naučeno kroz rad sa mentoricom nadmašilo je njena očekivanja. „Cijelo iskustvo bilo je predivno“, prisjeća se Amila, dodajući kako je nakon učešća počela živjeti punim plućima, smisleniji i ispunjeniji profesionalni život, svjesnija svojih snaga, slabosti, vlastite svrhe i znanja.

Upravo tu razvijenu samosvjesnost, koja joj je, priznaje, falila na početku karijere, a koja je svakoj osobi, a posebno ženi potrebna, naglašava, danas vidi kao jednu od najvećih vrijednosti koje je ponijela iz tog perioda.

„Najvažniji savjet koji nosim sa sobom i danas, nakon pet godina, jeste da slušam svoj unutrašnji osjećaj i vjerujem svom instinktu u svemu što radim. I zaista; nepogrešiv je“, kaže Amila koja je naučeno u programu testirala i u jednom izazovnom periodu karijere.

Amila Hadžimuhović: “Danas svoju karijeru vidim kao stabilnu i zaokruženu cjelinu”, Foto: ŽMM

„Savladala sam prvi otkaz u karijeri izuzetno zahvalna što se dogodio nakon mog učešće u Ženskoj Mentorskoj Mreži, koja me naučila da mijenjam sebe na način da učim svakim danom sve više, jer znanje i iskustvo nam daju moć koju nosimo sa sobom i koju nam niko ne može oduzeti bez obzira na to kakve prepreke i okolnosti nas dočekaju u životu“, kaže ona.

Dodaje da joj je program pomogao i u razvoju konkretnih poslovnih vještina. „Naučila sam kako da bolje planiram svaki poslovni korak, ali i koliko znače kvalitetni ljudi koje sam imala priliku upoznati i nastaviti sa njima saradnju i nakon završetka programa“, govori Amila.

Danas, s vremenskim odmakom, svoju karijeru vidi kao stabilnu i zaokruženu cjelinu. Izgradila je kaže reputaciju i pronašla svoje mjesto pod suncem kao HR stručnjakinja.

Kornelija Nikačević: “Dobra organizacija i sistematizacija radnih obaveza ključni su za uspješnost i produktivnost“

Kornelija Nikačević se prisjeća da je u trenutku prijave na program bila na samom početku svog profesionalnog puta, u fazi istraživanja i traženja pravog smjera koji bi joj pomogao da ostvari svoj puni potencijal. „Budući da sam pravnica, taj put se kretao između pravosuđa i advokature. Znala sam da ću se u nekom od ta dva polja ostvariti“, kaže ona.

Ono što i danas pamti iz mentorskog programa je poruka da može postići mnogo toga, ako to uistinu i želi.

„Također, posebno me oduševio stav da je ženama mjesto u pravu i da tu u potpunosti pripadaju. Ta poruka me vodi i dan danas, jer ulažem posebne napore da ohrabrim i osnažim žene, te da im svojim primjerom pokažem da ženama jeste mjesto u pravu, konkretno i u pravosuđu i u advokaturi. Iako je nekad izazovno, sve se može postići i uspješno balansirati ako smo u miru same sa sobom i ako se usudimo sanjati snove koji su nekad veći i od života. Na nama je da ih ostvarujemo, jer znam da možemo!“, govori Kornelija, koja je, kaže, za kratko vrijeme napredovala od pripravnice, preko stručne suradnice za odnose s javnošću – glasnogovornice suda do pozicije nositeljice pravosudne funkcije, i to najmlađe u državi.

„U mom profesionalnom putu najveću ulogu igralo je znanje, odlučnost, hrabrost i želja za napredovanjem. Sve ovo dodatno sam usavršila kroz mentorski program i sudjelovanje u ŽMM. Zbog toga je neizmjerna važnost ovog projekta“, ističe ona.

Kornelija Nikačević: “Sve se može postići i uspješno balansirati ako smo u miru same sa sobom i ako se usudimo sanjati snove koji su nekad veći i od života”, Foto: Lični arhiv

Kroz ovaj projekat je priznaje, naučila mnogo o organizaciji i sistematizaciji samog posla, poslovnih zadataka i obaveza.

„Prije mentorisanja nisam shvaćala važnost dobre organizacije samog posla. Vjerovala sam da uspješno mogu obavljati radne zadatke i obaveze bez da imam neki jasan i konkretan plan, odnosno organizaciju. Tokom mentorisanja uvidjela sam koliko je sve to važno da biste u nečemu uspjeli, kaže Kornelija, koja je ubrzo nakon završetka mentorskog programa, stupila na novu radnu poziciju, te da je naučena organiziranost odigrala najvažniju ulogu u postupku prilagodbe na novo radno mjesto.

„Moj primjer dokazuje da su dobra organizacija i sistematizacija radnih obaveza ključni za uspješnost i produktivnost“, kaže ona.

Svaka od ove tri mlade žene nakon učešća u projektu ŽMM, koji je zajednički projekat Addiko Bank Sarajevo i Deloitte BH, nosi posebnu poruku o vlastitom poslovnom razvoju. Spoznaja da karijera ne mora biti linearna da bi bila strateški ispravna, i da poslovni put koji se nekada čini kao pun izazova može uz znanje, planiranje i kvalitetno usmjerenje od onih koji su te izazove već prošli, dovesti do stabilnih i veoma uspješnih karijera.

Kroz svoja iskustva, tri mlade poslovne žene slažu se u jednom: Ženska Mentorska Mreža predstavlja mnogo više od profesionalnog programa. Ona je sveobuhvatna podrška koja obuhvata psihološki, socijalni, profesionalni i emocionalni aspekt razvoja, upravo onaj spoj koji je mladim ženama potreban da se sigurnije i hrabrije otisnu na svoje profesionalno putovanje.

Upravo zbog toga, ističu važnost ohrabrivanja drugih žena da prepoznaju i iskoriste ovakve prilike. Kako poručuju, prvi korak često je najteži, ali i najvažniji.

„Ako sam mogla ja, možete i vi“, jedna je od poruka koje upućuju svima koji razmišljaju o prijavi.