Ženska Mentorska Mreža u BiH i WOBA potpisale saradnju: Zajedno za veće učešće žena na rukovodećim pozicijama

U cilju zajedničkih aktivnosti na jačanju ženskog liderstva, Ženska Mentorska Mreža u Bosni i Hercegovini i Women on Boards Adria (WOBA), međunarodna regionalna inicijativa za veće učešće žena u upravljačkim strukturama u poslovnom sektoru, danas su potpisale sporazum o saradnji. Kako je pojasnila Biljana Braithwaite, osnivačica inicijative WOBA, cilj je, ne samo povećati broj žena na rukovodećim pozicijama, već i osigurati trajnu promjenu načina na koji se stvara i podržava žensko vodstvo u privatnom sektoru.

“WOBA se povezala sa Ženskom Mentorskom Mrežom u Bosni i Hercegovini zahvaljujući saradnji i podršci timova Addiko Bank i Deloitte, koji su svojim primjerom pokazali koliko je važan strateški rad na ovom pitanju,” kazala je Braithwait dodajući: “Uspjesi Ženske Mentorske Mreže su putokaz drugima – potvrđuju koliko je važno da se prepozna značaj mentorstva, saradnje, povezivanja. Sada smo zajedno na istom pravcu.”

Među članovima uprava samo je 18 posto žena

Prema posljednjim istraživanjima, u Bosni i Hercegovini žene čine tek 18 % članova upravnih odbora kompanija, što je znatno ispod prosjeka EU regije. WOBA je postavila ambiciozan cilj: zagovaranje podizanja tog udjela na barem 30% do kraja 2027. godine. Aktivnosti inicijative će obuhvatiti radionice o rodnoj transparentnosti u upravljanju, online module o korporativnom upravljanju i studije slučaja uspješnih liderki iz regije, ali i zagovaranje zakonskih izmjena koje će pratiti direktive Evropske unije.

“Addiko Bank i Deloitte, kao osnivači i sponzori Ženske Mentorske mreže, svake godine pružaju edukaciju i mentorstvo za 50 mladih stručnjakinja koje teže menadžerskim ulogama. Preliminarni podaci pokazuju da apsolutna većina učesnica već unutar 12 mjeseci ostvaruje mjerljivo napredovanje: prelazak na viši menadžerski nivo, proširenje portfelja klijenata ili uvođenje novih projekata. Želimo uspješne priče WOBA-e i naše Mreže povezati, prenijeti dobra iskustva koja će donijeti opipljivu promjenu na terenu”, dodala je Sanela Pašić, Članica NO Addiko Bank d.d. Sarajevo, Profesorica na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology i suosnivačica Ženske Mentorske Mreže.

“Kada smo pokretali Žensku Mentorsku Mrežu, vjerovali smo da promjena počinje u svakodnevnom radu sa ženama koje imaju ambiciju, znanje i potencijal. Trenutno je u toku peta sezona našeg programa, a kroz prethodne četiri dokazali smo da mentorstvo zaista djeluje i donosi mjerljive rezultate. Partnerstvo sa WOBA-om za nas je prirodan nastavak tog puta, tačnije, širenje mreže podrške, razmjena znanja i jačanje liderstva žena u privatnom sektoru. Vjerujem da ćemo kroz zajedničke aktivnosti pružiti dodatnu vrijednost učesnicama, ali i doprinijeti širem cilju: ravnopravnijem i otpornijem poslovnom okruženju u kojem žene prepoznaju svoju priliku i dobijaju je,” poručila je Sabina Softić, direktorica Deloittea u Bosni i Hercegovini i suosnivačica Ženske Mentorske Mreže.

Upravljačke uloge

Kroz zajedničke aktivnosti WOBA i Ženska Mentorska Mreža pratit će napredak članica, savjetovati ih pri izboru treninga i povezivati s resursima u regionu. Članice Ženske Mentorske Mreže dobit će svake godine određen broj besplatnih pristupnica za WOBA-in program Board Readines. Mentorske grupe će aktivno oglašavati nadolazeće WOBA treninge, dok će WOBA kroz svoje kanale komunicirati nove izazove i prilike unutar Ženske Mentorska Mreže.

Kako je naglasio Mario Ivanković, član Uprave Addiko Bank d.d. Sarajevo., kroz ovo partnerstvo želi se premostiti jaz između teorijskih analiza i konkretnih vještina koje su potrebne ženama da preuzmu upravljačke uloge – od finansijskog izvještavanja do kriznog menadžmenta.

U narednom periodu organizatori planiraju niz događaja koji uključuju radionice o unapređenju upravljačkih kompetencija, seriju webinara o upravljanju rizicima, kao i zajedničke panel-diskusije sa liderkama i liderima u regionu.