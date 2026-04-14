Venecuela i Chevron potpisali nove sporazume – američka kompanija dobija pristup dodatnim resursima u jednom od najvećih svjetskih naftnih nalazišta

U jeku globalne energetske krize i cijena sirove nafte koje premašuju 90 dolara po barelu, Venecuela vraća ulogu ključnog igrača među zapadnim energetskim divovima. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venecuele, Delcy Rodriguez, potpisala je u ponedjeljak nove ugovore s američkim energetskim gigantom Chevronom, omogučivši im značajan udio u zemlji koja posjeduje najveće svjetske rezerve nafte.

Prema izvještajima agencije Reuters, ovi sporazumi predstavljaju prve velike investicije nakon što su SAD pokrenule plan rekonstrukcije energetskog sektora ove zemlje vrijedan 100 milijardi dolara. Chevron, koji je u Venecueli prisutan preko 100 godina, povećao je svoj udio u lokalnoj naftnoj kompaniji Petroindependencia S.A. (PDVSA) sa 36% na 49%, dok mu je u sklopu projekta Petropiar dodijeljen blok Ayacucho 8 u pojasu Orinoco. Zauzvrat, Chevron se odrekao udjela u priobalnom polju prirodnog gasa Loran, koji će, prema izvorima, preuzeti britansko-holandski energetski gigant Shell.

Ova strateška zamjena imovine omogućava Chevronu da se fokusira na ispumpavanje ekstra-teške sirove nafte, dok Shell dobiva priliku za brzi razvoj gasnog polja Loran-Manatee, čije se rezerve procjenjuju na 206.7 milijardi kubnih metara.

Reforma zakona i geopolitički zid protiv Rusije i Kine

Novi ugovori potpisani su u okviru radikalne reforme Zakona o ugljikovodicima iz januara ove godine. Prema navodima lokalnog portala Venezuela Analysis, nova legislativa direktno je inkorporirala sugestije zapadnih korporacija, pružajući privatnim kompanijama veću kontrolu nad operacijama i prodajom, uz drastično smanjenje tantijema i poreza na dobit. Ovakav pro-biznis zaokret ima za cilj privlačenje kapitala neophodnog za dostizanje ambicioznog cilja od 1,3 miliona barela dnevno do kraja 2026. godine.

Foto: Venecuelanska rafinerija, Reuters

Uporedo sa ekonomskim otvaranjem, Washington provodi strogu geopolitičku selekciju. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da SAD neće dozvoliti da venecuelansku naftnu industriju kontrolišu protivnici poput Kine, Irana ili Rusije. Iako su finansijske sankcije protiv PDVSA-e i dalje na snazi, Bijela kuća se odlučila da iskoristi sistem izuzetaka kako bi ojačala poziciju zapadnih konglomerata, dok se prihodi od prodaje nafte usmjeravaju na račune pod kontrolom Ministarstva finansija SAD.

Uprkos kompleksnoj političkoj situaciji, proizvodnja bilježi snažan rast. Prema izvorima OPEC-a, venecuelanska proizvodnja sirove nafte porasla je u martu na 988.000 barela dnevno, što je najviši nivo od uvođenja embarga 2019. Izvoz je premašio milion barela dnevno, prvenstveno zahvaljujući isporukama indijskoj rafineriji Reliance Industries, dok su “odblokirana” sredstva od oko $500 miliona već iskorištena za nabavku američkih lijekova i opreme.

Please enable JavaScript

