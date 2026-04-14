Opasna igra na ivici, ekonomski sukob SAD-a i Irana ulazi u novu fazu

Iran zasad dobija svoju ekonomsku igru živaca sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. Trumpova blokada Hormuškog moreuza ove sedmice pokazuje da se Sjedinjene Američke Države još ne povlače. Međutim, ovaj značajan novi potez Amerike donosi ozbiljan rizik, i to ne samo za ekonomiju.

Ako potraje, blokada bi mogla nanijeti tešku štetu i iranskoj i američkoj ekonomiji. Riječ je o svojevrsnoj međusobno zagarantovanoj ekonomskoj blokadi, na koju Sjedinjene Države, sa svojom ekonomijom vrijednom 31 trilion dolara, računaju da je mogu lakše podnijeti.

Ipak, provođenje blokade zahtijeva ozbiljnu vojnu silu, čime se američki vojnici izlažu direktnoj opasnosti, što su SAD do sada uglavnom izbjegavale jer su većinu napada izvodile iz zraka. Slanje vojnika na iranske brodove i preuzimanje kontrole nad opasnim vodama povećava rizik od američkih žrtava.

Američka javnost je većinom protiv rata, a blokada nosi dva ishoda koja građani ne podnose, još više cijene goriva i gubitke među vojnicima. Trump računa da će Iran prvi popustiti, ali Iran je već ranije izdržao teške ekonomske udare i nema mnogo pokazatelja da je spreman odustati od ove egzistencijalne borbe.

„Igra živaca oko nafte nastavlja eskalirati“, izjavila je Helima Croft. „Nisam sigurna da je ijedna strana spremna skrenuti.“

Ekonomski zastoj

Blokada bi mogla ukloniti s globalnog tržišta oko 1,8 miliona barela nafte dnevno koje je Iran izvozio tokom rata. To je oko 2 posto svjetske dnevne potražnje, nije ogromna količina, ali kada je već blokirano 12 miliona barela dnevno zbog efektivnog zatvaranja moreuza od strane Irana, svaka kap postaje važna.

Globalno tržište nafte već je pokazalo šta bi se moglo dogoditi ako blokada potraje, cijene sirove nafte porasle su i do 8 posto u ponedjeljak. To bi moglo dodatno podići cijene goriva, koje su već na najvišem nivou u posljednje četiri godine. Prošlog mjeseca cijene su naglo porasle, najviše od 2022. godine, a Amerikanci, zabrinuti zbog inflacije, ne pokazuju nimalo tolerancije za dodatni rast troškova života.

Trump je u ponedjeljak za Fox Business priznao da bi visoke cijene goriva mogle potrajati do izbora u novembru.

„Moguće je da ostanu iste ili možda malo više, ali trebalo bi da budu približno iste“, rekao je Trump u razgovoru s Maria Bartiromo.

Ipak, uspješna blokada mogla bi biti znatno razornija za Iran. Zašto?

Blokada bi ugušila iranski izvoz nafte, odsijecajući njegov glavni izvor prihoda, istakao je Dan Pickering. Jedini realni naftovodni pravac Irana, prema luci u Omanskom zaljevu, ima kapacitet od oko 200.000 barela dnevno, a američka mornarica bi mogla pokušati blokirati i taj put.

„Iran će sigurno biti pogođen, i to ozbiljno“, rekao je Adnan Mazarei.

Koliko dugo Iran može izdržati

Ipak, Iran je naviknut na sankcije i ekonomske pritiske, te ima resurse da izdrži prilično dugo. Nakon što su SAD prošlog mjeseca ublažile sankcije na iransku naftu, proizvodnja je naglo porasla. Ukupne količine iranske nafte na moru, uključujući skladištenje i transport, dostigle su oko 190 miliona barela ove sedmice, prema riječima Johannes Rauball.

Američka mornarica bi mogla presresti dio tih količina, ali potpuno zaustavljanje bilo bi izuzetno teško.

„Trenutne mjere vjerovatno neće značajno poremetiti Iran u kratkom roku“, rekao je on.

Iran je u prošlosti razvio i metode za zaobilaženje sankcija. Ima iskustva u miješanju svoje nafte s iračkom ili krijumčarenju goriva preko Pakistana, navodi Hasan Alhasan.

Pa ko će prvi popustiti?

Svojom blokadom Sjedinjene Države preuzimaju izuzetno težak zadatak, preuzimanje kontrole nad Hormuškim moreuzom od Irana.

Trumpova administracija je prije više od mjesec dana najavila da će mornarica pratiti tankere kroz moreuz, ali to se nije dogodilo, dijelom zbog opasnosti za posade u uskim vodama uz prijetnju mina i napada brzih čamaca. Složena logistika učinila je taj plan manje prioritetnim, dok se mornarica fokusirala na uništavanje iranskih vojnih kapaciteta.

Trumpova blokada funkcionalno liči na taj plan, ali s drugačijim ciljem, ratni brodovi sada imaju zadatak presretati i preuzimati neprijateljska plovila kako bi spriječili Iran da izveze svoju naftu.

To predstavlja ozbiljnu eskalaciju. Trump je u ponedjeljak izjavio da će SAD potopiti svaki iranski brod koji se približi blokadi. Jedan visoki iranski zvaničnik odgovorio je da će svaki brod koji pokuša blokirati iranske luke biti „poslan na dno mora“. To nije prazna prijetnja, i sa oslabljenom mornaricom Iran je pokazao da može gađati brodove u moreuzu koristeći brze čamce i jeftine dronove.

Blokada također nosi rizik širenja sukoba izvan trenutnih okvira. Iran je već odgovorio na ranije američke i izraelske napade uništavanjem ključne energetske infrastrukture u Kataru i Saudijskoj Arabiji, a Croft smatra da bi Teheran mogao dodatno pojačati napade na regionalne energetske objekte.

Iranski saveznici, uključujući Hute i proiranske milicije u Iraku, mogli bi se još snažnije uključiti u sukob, upozorava ona. Već su počeli uznemiravati brodove u Crvenom moru i, prema izvještajima, napali su naftovod u Saudijskoj Arabiji.

„Malo je vjerovatno da će ova blokada ostati ograničena samo na Iran“, zaključio je Mazarei.

