Panini ludnica pred Mundijal, za popunjen album trebat će više stotina KM

Kolekcionari Panini sličica suočavaju se s ogromnim troškovima pred najveće Svjetsko prvenstvo u historiji, jer će za kompletiranje novog albuma biti potrebno čak 980 različitih sličica.

Album od 112 stranica sadržavat će ukupno 980 unikatnih sličica, uključujući i 68 specijalnih primjeraka. Kako jedno pakovanje u Bosni i Hercegovini košta 2,50 KM i sadrži sedam sličica, računica pokazuje da će čak i uz savršenu sreću biti potrebno kupiti najmanje 140 paketića.

To znači da bi minimalni trošak za popunjavanje albuma iznosio oko 350 KM, ali samo u teoriji, odnosno kada ne bi bilo nijednog duplikata.

U stvarnosti, zbog ponavljanja sličica, kolekcionari će morati kupiti mnogo više paketića. Statistički gledano, za kompletiranje albuma moglo bi biti potrebno i više od 1.000 paketića, što znači da bi ukupni trošak mogao dostići oko 2.500 KM.

Rast cijena goriva, hrane i opća inflacija već opterećuju kućne budžete, a sada će dodatni udar osjetiti i ljubitelji nogometa kojima nijedno Svjetsko prvenstvo nije potpuno bez uzbuđenja otvaranja Panini paketića.

Još od prvog Panini albuma za Svjetsko prvenstvo u Meksiku 1970. godine, potraga za kompletnom kolekcijom postala je globalna opsesija. Razmjena duplih sličica među prijateljima i potraga za rijetkim primjercima odavno su neizostavan dio nogometne kulture.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku igrat će se sa 48 reprezentacija, što je najveći broj učesnika u historiji turnira. Upravo zbog toga novi Panini album predstavlja najveći kolekcionarski izazov do sada. Posebno je popularan u BiH zbog nastupa Zmajeva na Mundijalu.

Izdvojiti više od 2.500 KM moglo bi biti previše čak i za najvatrenije navijače zvijezda poput Harrya Kanea, Lionela Messija, Vinícius Júniora, Kylian Mbappéa i Erlinga Haalanda.

Za neke kolekcionare Panini sličice predstavljaju i oblik investicije, jer tržište vintage primjeraka posljednjih godina rapidno raste. Tako je 2021. godine Panini sličica Diego Maradona iz 1979. godine prodata na aukciji za više od milion KM.