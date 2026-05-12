Nije samo Spirit: I ove niskotarifne avio-kompanije „sagorijevaju novac“

Kriza s mlaznim gorivom bila je kap koja je prelila čašu za Spirit Airlines. Međutim, i druge niskotarifne aviokompanije se bore da ostanu profitabilne i gube tržišni udio. To je potencijalna prepreka za putnike koji vode računa o troškovima, rekli su stručnjaci za avijaciju za Forbes.

Niskotarifni avioprevoznici – uključujući Allegiant, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit Airlines i Sun Country – zajedno su imali 35,5% tržišnog udjela u februaru. To je pad u odnosu na 38,2% godinu ranije, prema podacima Ciriuma.

Prema podacima Ciriuma, Spirit Airlines je u februaru prevezao 1,7 miliona putnika, što je 24% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Spirit Airlines nije ostvario profit od 2019. godine. Drugi niskotarifni prijevoznici – uključujući JetBlue i Frontier – također su bili neprofitabilni do 2025. godine.

„Svi mi trošimo novac – samo smo počeli s manje zaliha“, rekao je izvršni direktor Spirit Airlinesa Dave Davis za Wall Street Journal. „[Druge aviokompanije] nisu daleko iza nas u ovoj utrci.“

Američki ministar saobraćaja Sean Duffy nedavno je novinarima izjavio da se protivi vladinom spašavanju niskotarifnih aviokompanija koje traže 2,5 milijardi dolara pomoći zbog visokih cijena goriva. Istakao je da prijevoznici imaju “pristup gotovini” i nazvao vladu “kreditorom u krajnjoj nuždi”.

Nije samo gorivo problem

Prema Argus US Jet Fuel Indexu, cijena mlaznog goriva prošle sedmice je iznosila 4,13 dolara po galonu. To je povećanje od 65% otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli prve zračne napade na Iran prije više od devet sedmica.

Da nije bilo naglog porasta cijena goriva, plan Spirit Airlinesa da izađe iz drugog bankrota za manje od godinu bio bi uspješan, rekao je njegov glavni izvršni direktor za Wall Street Journal. Ali stručnjaci iz industrije kažu da su cijene goriva bile samo posljednji udarac. “Ne postoji nijedan jedini razlog koji je doveo do propasti Spirit Airlinesa”, napisao je Savanthi Syth iz Raymond Jamesa investitorima. On ukazuje na “kombinaciju vanjskih događaja”, promjena u industriji i loših upravljačkih odluka.

Vlada je bila u poodmaklim pregovorima o spašavanju Spirit Airlinesa sa 500 miliona dolara u zamjenu za 90% vlasništva u kompaniji. Povjerioci su se usprotivili insistiranju državnih pregovarača da se prvo njima isplati. “Da je vlada nametnula takav dogovor, to bi postavilo presedan”, rekao je za Forbes Larry Perkins iz SierraConstellation Partners.

Neuspjeli dogovor nije bio popularan kod nekih analitičara i konzervativnih kritičara. “Nije krivica vlade što niskotarifne aviokompanije ne posluju tako dobro kao drugi prijevoznici”, rekao je Henry Harteveldt, predsjednik Grupe za istraživanje atmosfere. “Zašto bi ih američki poreski obveznici spašavali? To je slobodno tržište.”

Protivljenje državnoj intervenciji

Politička organizacija koju je osnovao bivši potpredsjednik Mike Pence objavila je dokument u kojem se protivi planu spašavanja. Naveli su da bi “spašavanje Spirit Airlinesa stvorilo očekivanje da će američki poreski obveznici, na zahtjev političara, spašavati druge propale aviokompanije”. Senator Ted Cruz nazvao je spašavanje “apsolutno UŽASNOM idejom”. “Vlada nema pojma kako voditi propalu niskotarifnu aviokompaniju.”

„Ne želimo vidjeti nestanak niskotarifnih aviokompanija. Kada postoji veća konkurencija, pobjednik je potrošač“, rekao je James Ferrara iz InteleTravela za Forbes. Napominje da su takve kompanije često finansijski najpovoljniji izbor za putnike. „Niskotarifne aviokompanije drže niske cijene i tradicionalne prijevoznike pod kontrolom“, dodala je Katy Nastro iz aplikacije Going. Navodi se da su rute na kojima je Spirit Airlines letio na glavnim tržištima smanjile cijene karata u prosjeku za 14%. „Ovo nije dobro za putnike koji vode računa o troškovima, posebno ako živite na tržištu gdje je Spirit Airlines prisutan“, rekla je.

Spirit Airlines je u februaru imao tržišni udio od 3,9%. To je pad u odnosu na 5% godinu ranije. Međutim, gledajući unaprijed na drugi i treći kvartal 2026. godine, udio kapaciteta sjedišta pao je na oko 1,9%, napisao je Savanti Sit u bilješci investitorima.

Preuzimanje tržišta

Iako se propast Spirit Airlinesa može smatrati upozorenjem, posebno za niskotarifne aviokompanije, neki to vide kao priliku za rast. U ponedjeljak ujutro, JetBlue je najavio širenje koje uključuje 11 novih destinacija sa aerodroma Fort Lauderdale-Hollywood, najvećeg čvorišta Spirit Airlinesa. “Avioni Spirit Airlinesa se još nisu ni ohladili, a JetBlue je već zauzeo poziciju u Fort Lauderdaleu, dok Breeze Airways planira širenje u Atlantic Cityju”, rekao je Nastro.

Više od 40.000 ljudi je navodno obećalo skoro 27 miliona dolara za spašavanje i nacionalizaciju Spirit Airlinesa nakon što je šala korisnika TikToka postala viralna.

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Nije samo stvar u duhu: Ove niskotarifne aviokompanije ‘troše novac’ – dovodeći u opasnost niskotarifne karte