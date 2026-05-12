Deutsche Telekom i Rheinmetall udružuju snage u razvoju obrane od dronova

Sumnjivi letovi dronova iznad zračnih luka, kasarni i kritične infrastrukture su u porastu. Njemačke kompanije Telekom i Rheinmetall planiraju zajednički razviti sistem sposoban za otkrivanje, ometanje i presretanje dronova u hitnim slučajevima.

U zajedničkom saoopćenju za javnost, kompanije su najavile planove za zaštitu gradova i kritične infrastrukture širom Njemačke. To se događa u vrijeme kada su zemlje širom Europe posljednjih godina zabilježile porast upada neidentificiranih dronova.

Rheinmetall je rekao da je zbog trenutne geopolitičke situacije došlo do stalnog porasta “prijetnji od sabotaže i aktivnosti dronova”.

Sistem bi koristio senzore za otkrivanje dronova i mogao bi ih onesposobiti korištenjem tehnologije ometanja ili dronova presretača, prenosi Euronews.

Kompanije kažu da bi se laserska tehnologija mogla koristiti i za zaustavljanje dronova u blizini industrijskih lokacija, elektrana i druge osjetljive infrastrukture.

Raste broj incidenata s dronovima

Njemački Savezni ured kriminalističke policije kaže da je prošle godine prijavljeno više od 1000 sumnjivih letova dronova.

Predsjednik BKA Holger Münch rekao je njemačkim medijima da su vojni objekti i zračne luke među najpogođenijim lokacijama. Njemačka je također donijela zakon koji oružanim snagama dopušta obaranje dronova u nekim visokorizičnim situacijama.

Izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger rekao je da odbrana od dronova zahtijeva “kombinaciju senzora, protumjera i sigurnih komunikacijskih sustava”.

Deutsche Telekom je izjavio da će doprinijeti stručnošću u području računarstva u oblaku i analize podataka.

Prošlogodišnje istraživanje YouGova pokazalo je da je 69% ispitanika zabrinuto zbog nedavnih viđenja dronova.

Kako tehnologija funkcionira

Tokom Evropskog nogometnog prvenstva 2024. u Njemačkoj, Deutsche Telekom je od policije dobio zadatak da otkrije i lokalizira neovlaštene letove dronova iznad mjesta održavanja.

Kompanija je izjavila da je to omogućeno senzorskom mrežom koju razvija od 2017. godine.

Telekom je izjavio da njihovi sistemi koriste kombinaciju video, audio, radiofrekvencijskih i radarskih senzora za otkrivanje dronova.

Jedna metoda koristi pasivnu radiofrekvencijsku detekciju, koja sama ne emitira signale. Telekom je rekao da tehnologija može otkriti više od 90% dronova koji rade na malim visinama.

Kompanije kažu da se sistemi za detekciju sada moraju prilagoditi jer se više dronova kontrolira putem mobilnih telefonskih mreža umjesto tradicionalnih radio upravljača.

Zajedno sa Univerzitetom Helmut Schmidt/Sveučilištem Saveznih oružanih snaga Hamburg, Deutsche Telekom istražuje načine otkrivanja takvih dronova.

Istraživači proučavaju mogu li same mobilne mreže pomoći u identificiranju aktivnosti dronova otkrivanjem neobičnih obrazaca podatkovnog prometa.

Istraživanje se temelji na Ericssonovoj 5G samostalnoj mreži instaliranoj na univerzitetskom kampusu.

Rheinmetall također proširuje svoje civilne operacije odbrane od dronova.

U decembru 2025. Rheinmetall, hamburška policija i Lučka uprava Hamburga sklopili su strateško partnerstvo kako bi pomogli u zaštiti luke, gdje gusta infrastruktura i odašiljači mogu otežati otkrivanje dronova.

Rheinmetall, čiji se odbrambeni sistemi već koriste u Ukrajini i na Bliskom istoku, rekao je da će razviti prilagođena rješenja za kritičnu infrastrukturu.

