Evropske aviokompanije povećavaju broj letova za Kinu uprkos zabrani preleta preko Rusije

Potražnja za letovima između Evrope i Kine naglo raste, dok aviokompanije izbjegavaju iranski i ruski zračni prostor, a turisti sve češće biraju Kinu umjesto destinacija u jugoistočnoj Aziji.

Evropske aviokompanije uvode dodatne letove prema Kini uprkos skupim i dužim rutama zbog zabrane preleta preko Rusije, nastojeći iskoristiti rastuću turističku potražnju i konkurirati kineskim prevoznicima, navode analitičari.

Prema podacima britanske kompanije za analizu zrakoplovstva OAG, broj direktnih letova između Kine i Evrope porast će sa 3.011 ovog mjeseca na čak 4.151 let u augustu, tokom vrhunca ljetne sezone. U istom periodu prošle godine broj letova porastao je sa sličnog nivoa u maju na svega 3.393 leta u augustu.

Iako najveći dio rasta otpada na kineske aviokompanije, među evropskim prevoznicima koji povećavaju broj letova nalaze se Air France, Air Serbia, British Airways, Finnair, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Swiss International Air Lines i Turkish Airlines.

Podaci OAG-a pokazuju da će evropske aviokompanije, bez ruskih prevoznika, ovog mjeseca ostvariti oko 508 letova na linijama između Kine i Evrope, dok će u julu i augustu taj broj porasti na 551. Prošle godine rast je bio znatno manji, sa 445 na 463 leta između maja i augusta.

Za razliku od kineskih aviokompanija, evropskim prevoznicima zabranjen je prelet preko Rusije na rutama prema Kini, zbog čega su primorani koristiti duže alternativne pravce koji povećavaju trajanje leta i troškove goriva. Cijena avionskog goriva dostigla je 181,22 američka dolara po barelu, prema podacima Međunarodnog udruženja za zračni transport, IATA.

Analitičari navode da su tradicionalno popularne evropske rute prema jugoistočnoj Aziji ove godine otežane zbog sigurnosnih rizika u iranskom zračnom prostoru. Istovremeno, Kina od 2023. godine postepeno ublažava pravila za bezvizni ulazak evropskih turista.

Nezavisni analitičar civilnog zrakoplovstva Li Hanming izjavio je da rast potražnje dolazi prvenstveno zbog povećanog interesa evropskih turista za posjete Kini.

„Zbog ograničenog broja letova prema jugoistočnoj Aziji, evropski turisti sve više smatraju Kinu atraktivnom destinacijom za ovo ljeto. Ruski zračni prostor više nije toliko veliki problem“, rekao je Li.

Rusija je još 2022. godine zabranila prelet velikom broju evropskih i sjevernoameričkih aviokompanija kao odgovor na sankcije povezane s ratom u Ukrajini.

Ta zabrana kineskim aviokompanijama daje značajnu prednost jer evropski prevoznici zbog obilaznih ruta produžavaju letove između Kine i Evrope za dva do tri sata, uz dodatne troškove od najmanje 10.000 američkih dolara po satu leta, procjenjuje OAG.

Air France najavio je da će od septembra povećati broj sedmičnih letova između Šangaja i Pariza sa sedam na deset. Kompanija je saopćila da će zajedno sa partnerskom aviokompanijom KLM Royal Dutch Airlines do septembra obavljati ukupno 29 sedmičnih putničkih letova između Pekinga, Šangaja, Pariza i Amsterdama.

Portparolka grupacije Air France-KLM izjavila je da proširenje kapaciteta predstavlja odgovor na povećanu potražnju tržišta, piše South China Morning Post.

„Dio putnika izbjegava rute preko zaljevskih čvorišta, zbog čega je porasla potražnja za direktnim linijama između Azije i Evrope, posebno posljednjih mjeseci“, navela je ona.

