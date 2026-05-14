Šest milijardera, čija je ukupna vrijednost bilion dolara, pridružilo se Trumpu u njegovoj posjeti Kini

Grupa milijardera, čija je ukupna vrijednost, prema našim procjenama, 1,07 biliona dolara, pridružila se predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovom putovanju u Kinu ove sedmice kako bi se sastali s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je njihov prvi samit u Trumpovom drugom mandatu, a koji se održava usred tenzija oko trgovine, rata u Iranu i budućnosti umjetne inteligencije.

Ključne činjenice

Elon Musk, Tesla (vrijedan 829,8 milijardi dolara), Jensen Huang, Nvidia (195,5 milijardi dolara), Stephen Schwarzman, Blackstone (39,9 milijardi dolara), Tim Cook, Apple (2,9 milijardi dolara), Larry Culp, General Electric (1,8 milijardi dolara) i Larry Fink iz BlackRock (1,3 milijarde dolara) su među milijarderima koji su putovali u Peking s Trumpom.

Među ostalim poznatim generalnim direktorima koji su se pridružili putovanju su Kelly Ortberg iz Boeinga, David Solomon iz Goldman Sachsa i Jane Fraser iz Citigroup-a, među ukupno 17 rukovodilaca koji su prisustvovali samitu.

Trump je stigao u Kinu kasno u srijedu po lokalnom vremenu i sastat će se sa Xijem u četvrtak ujutro.

Nekoliko rukovodilaca ima neriješene poslove s Kinom – Nvidia je tražila odobrenje i od Washingtona i od Pekinga za prodaju svojih naprednih čipova za umjetnu inteligenciju Kini, a dok je Trump odobrio prodaju starijeg modela čipova, Peking je blokirao njihovu kupovinu.

Bloomberg je u martu izvijestio da je Boeing blizu finalizacije narudžbe 500 aviona 737 Max, što se poklopilo sa sastankom Trumpa sa Xijem, prema neimenovanim izvorima, dok je Fraser u novembru rekao Bloombergu da investitori pokazuju obnovljeno interesovanje za Kinu.

Trump je na Truth Social-u rekao da će zamoliti Xija da “‘otvori’ Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli ostvariti svoju magiju”, misleći na rukovodioce.

Koji su još rukovodioci u Kini s Trumpom?

Dina Powell McCormick iz Mete, Brian Sikes iz Cargilla, Sanjay Mehrotra iz Microna, Cristiano Amon iz Qualcomma, Ryan McInerney iz Vise, Michael Miebach iz Mastercarda, Jacob Thaysen iz Illumine i Jim Anderson iz Coherenta su među ostalim pozvanim rukovodiocima. Chuck Robbins iz Cisca je također bio na početnoj listi pozvanih, ali je kompanija saopštila da nije mogao prisustvovati, prema pisanju The New York Timesa.

Trump je u utorak nazvao Huanga i uputio mu poziv u zadnji čas nakon izvještaja da nije pozvan, izvijestilo je više medija, pozivajući se na neimenovane izvore. Huang i Musk su otputovali u Kinu Air Force Oneom s Trumpom.

Ključna pozadina

Trump bi se trebao sastati sa Xijem u četvrtak na dvodnevnom samitu koji je odgođen s prvobitnog datuma u martu usred rata SAD-a s Iranom. Očekuje se da će rat biti istaknuta tema na sastanku, budući da je Kina najveći iranski kupac nafte, a Trump je pozvao Kinu da pomogne SAD-u da ponovo otvori Hormuški moreuz. Dvije strane također razmatraju ponovno pokretanje službenih razgovora o umjetnoj inteligenciji, izvijestio je Wall Street Journal prošle sedmice, pozivajući se na neimenovane izvore, dok se utrkuju da uspostave dominaciju u brzorastućem sektoru. I Peking i Trump izrazili su želju za jačanjem odnosa i izbjegavanjem bilo kakvog neprijateljstva, a Trump je u aprilu na Truth Socialu napisao da očekuje “veliki, snažni zagrljaj” od Xija. Kineska ambasada je u ponedjeljak na Xi napisala da će Xi i Trump razgovarati o “glavnim pitanjima koja se tiču ​​bilateralnih odnosa i svjetskog mira i razvoja”, dodajući: “Kina i SAD trebaju proširiti saradnju i upravljati razlikama u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi.”

Sara Dorn, Forbes (Link originalnog članka)