Historijski presedan: Četiri člana iste porodice postali četiri najbogatije osobe u zemlji

Procjenjuje se da najbogatiji čovjek u Južnoj Koreji, Lee Jae-yong, sada vrijedi 34 milijarde dolara. Snažan rast dionica Samsunga učinio je njegove mlađe sestre Boo-jin i Seo-hyun, te majku Hong Ra-hee, drugom, trećom i četvrtom najbogatijom osobom u zemlji.

Četiri člana porodice Lee, koja kontroliše Samsung, sada su najbogatiji ljudi u Južnoj Koreji, što je prvi put da četiri najbogatija milijardera u zemlji potiču iz iste porodice.

Dionice njihove ključne kompanije Samsung Electronics skočile su za 40 posto u proteklom mjesecu, potaknute eksplozivnom potražnjom za memorijskim čipovima potrebnim za vještačku inteligenciju.

Najbogatiji čovjek Južne Koreje, Lee Jae-yong, izvršni predsjednik kompanije Samsung Electronics, sada ima bogatstvo procijenjeno na 34 milijarde dolara, prema Forbesovoj listi milijardera. To je povećanje od 12,4 milijarde dolara od kraja marta, kada je finalizirana lista 50 najbogatijih ljudi u zemlji.

Njegove mlađe sestre Boo-jin (12,4 milijarde dolara) i Seo-hyun (12 milijardi dolara), kao i majka Hong Ra-hee (11,2 milijarde dolara), postale su druga, treća i četvrta najbogatija osoba u Južnoj Koreji.

Vrijednost preko trilion dolara

Boo-jin je predsjednik i izvršni direktor hotela Shilla, jednog od vodećih luksuznih hotela i konferencijskih centara u Seulu. Seo-hyun vodi strateško planiranje u Samsung C&T, kompaniji koja djeluje kao de facto holding kompanija Samsung grupe. Hong Ra-hee je bio direktor Samsungovog Muzeja umjetnosti Leeum i Muzeja Ho-Am prije nego što je odstupio s dužnosti 2017. godine.

Porodica Lee većinu svog bogatstva crpi iz udjela u kompaniji Samsung Electronics, čije su dionice porasle pet puta u protekloj godini. Samsung je najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova za vještačku inteligenciju prema prihodima od prodaje.

Njegova memorija velike propusnosti (HBM) koristi se za napajanje AI čipova kompanija poput Nvidie, AMD-a i Alphabeta. Istovremeno, potražnja za Samsungovim standardnim memorijskim čipovima također snažno raste. Na primjer, NAND fleš memorija, koja se koristi za dugoročno pohranjivanje podataka u SSD-ovima, koristi se u podatkovnim centrima za pohranjivanje ogromnih skupova podataka potrebnih za razvoj umjetne inteligencije.

Prošle sedmice, tržišna vrijednost kompanije Samsung Electronics dostigla je bilion dolara, što je čini tek drugom azijskom kompanijom, nakon tajvanskog TSMC-a, koja je ušla u klub kompanija vrijednih više od bilion dolara.

Profit je porastao za 756 posto

Prošlog mjeseca, kompanija je objavila rekordne kvartalne prihode i profit, uglavnom zahvaljujući poslovanju s čipovima. U prvom kvartalu, prihodi su porasli za 69 posto u odnosu na prethodnu godinu i dostigli su 133,9 biliona vona (oko 89 milijardi eura), dok je operativni profit skočio za čak 756 posto na 57,2 biliona vona (oko 38 milijardi eura).

Analitičari Barclaysa su u nedavnoj analizi procijenili da će Samsung ove godine utrostručiti svoje prihode od HBM memorije.

„Neravnoteža između ponude i potražnje ne pokazuje znakove smanjenja, a s obzirom na to da će podatkovni centri zahtijevati još veći memorijski kapacitet u 2027. godini, ubrzani porast proizvodnje vjerovatno neće značajno smanjiti jaz ni ove ni sljedeće godine“, rekli su analitičari.

Lee Jae-yongov otac, Lee Kun-hee, preminuo je 2020. godine u 78. godini, ostavljajući porodici jedan od najvećih računa za porez na nasljedstvo u historiji Južne Koreje.

Samsung je osnovao 1938. godine njegov otac Lee Byung-chull kao trgovačku kompaniju, koja se ubrzo pretvorila u ogroman konglomerat s interesima u prehrambenoj industriji, tekstilu, elektronici i brojnim drugim sektorima.

John Kang, novinar Forbesa (link originalnog članka)