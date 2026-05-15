Potraga za novim Jamesom Bondom je u toku

Daniel Craig više neće igrati ulogu tajnog agenta 007. Filmom “Nema vremena za smrt”, glumac je stavio tačku na projekat, a sada produkcijska kuća Amazon MGM Studios traži novog Jamesa Bonda. Da su u potrazi za novom zvijezdom koja će ući u cipele najpoznatijeg filmskog tajnog agenta, MGM Studios je objavio na svom X nalogu ne otkrivajući više detalja, izuzev poruke kako će ljubitelji 007 dobiti više informacija o odabiru glumca kada za to dođe vrijeme.

Imena o kojima se šuškalo

“Potraga za sljedećim Jamesom Bondom je u toku”, navedeno je na X-u.

Među imenima o kojima se duže vremena spekuliše, koji bi mogli zamijeniti britanskog glumca su Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba, Callum Turner, Jacob Elordi, kao i Louis Partridge. Međutim, zvanične potvrde nikada nije bilo da su ova imena uopće u igri, iako se najozbiljnije spominjalo Idrisovo ime.

I dok je novi James Bond nepoznanica, poznata su imena koja rade na realizaciji projekta. Variety je objavio kako je britanska direktorica kastinga Nina Gold, poznata po hitovima “Conclave”, “Hamnet” i “Game of Thrones”, dobila zadatak da pronađe Craigovog nasljednika.

Statement from Amazon MGM Studios:

“The search for the next James Bond is underway. While we don’t plan to comment on specific details during the casting process, we’re excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right.” pic.twitter.com/2RLm8fITWQ — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) May 14, 2026

“Bond 26”, radni naslov filma

Radni naziv novog nastavka filma je “Bond 26”, koji će režirati Denis Villeneuve, u čijem reditelsjkom portfoliju su i serija “Dina”, “Dolazak”, “Blade Runner 2049”), dok je scenarista Steven Knight.

Do sada su Jamesa Bonda igrali Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Daniel Craig je odigrao pet posljednjih nastavaka. Prvi film o Jamesu Bonsu „Dr.No“ snimljen je 1962. godine, igrao ga je Connery, koji je uz moora najviše puta igrao 007.